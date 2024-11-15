Сенатори-демократи вимагають розслідування щодо Маска через розмови з Путіним

Інформація про те, що мільярдер Ілон Маск провів декілька телефонних розмов із російськими офіційними особами, зокрема, Володимиром Путіним, мають бути розслідувані Пентагоном і правоохоронними органами з міркувань національної безпеки.

Таку заяву зробили сенатори-демократи Джин Шахін і Джек Рід, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA

Генеральний директор аерокосмічної компанії SpaceX Ілон Маск, якого обраний президент Дональд Трамп має затвердити на керівну держану посаду, дотичний до великих фінансових потоків від Пентагону і займається та контрактами з розвідувальною спільнотою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маск може очолоити новий департамент США з питань урядової ефективності, - посол Маркарова

Шахін і Рід повідомили генерального прокурора США Мерріка Гарланда й генерального інспектора Пентагону, що участь Маска в цих програмах SpaceX треба перевірити і за можливості позбавити певних привілеїв.

"Ці відносини між відомим противником США і Маском, що отримує мільярди доларів фінансування уряду США, викликають серйозні питання щодо надійності пана Маска як підрядника уряду та власника допуску", — заявили законодавці.

Раніше Маск публічно заявив, що має допуск до секретної інформації США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маск впливає на кадрові рішення Трампа, - ABC News

"Спілкування між російськими посадовими особами та будь-якою особою, яка має допуск до секретної інформації, може поставити під загрозу нашу безпеку", — йдеться у листі законодавців.