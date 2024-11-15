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Новини
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Сенатори-демократи вимагають розслідування щодо Маска через розмови з Путіним

Ілон Маск

Інформація про те, що мільярдер Ілон Маск провів декілька телефонних розмов із російськими офіційними особами, зокрема, Володимиром Путіним, мають бути розслідувані Пентагоном і правоохоронними органами з міркувань національної безпеки.

Таку заяву зробили сенатори-демократи Джин Шахін і Джек Рід, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA

Генеральний директор аерокосмічної компанії SpaceX Ілон Маск, якого обраний президент Дональд Трамп має затвердити на керівну держану посаду, дотичний до великих фінансових потоків від Пентагону і займається та контрактами з розвідувальною спільнотою.

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Шахін і Рід повідомили генерального прокурора США Мерріка Гарланда й генерального інспектора Пентагону, що участь Маска в цих програмах SpaceX треба перевірити і за можливості позбавити певних привілеїв.

"Ці відносини між відомим противником США і Маском, що отримує мільярди доларів фінансування уряду США, викликають серйозні питання щодо надійності пана Маска як підрядника уряду та власника допуску", — заявили законодавці.

Раніше Маск публічно заявив, що має допуск до секретної інформації США.

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"Спілкування між російськими посадовими особами та будь-якою особою, яка має допуск до секретної інформації, може поставити під загрозу нашу безпеку", — йдеться у листі законодавців.

Автор: 

путін (23746) розслідування (2265) Ілон Маск (632) Сенат США (596)


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Топ коментарі
+10
як мені написав знайомий американець після виборів: "головне що не деми"
десь я це вже чув
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15.11.2024 23:57
+9
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15.11.2024 23:59
+7
Демократи пролетіли,як фанера над Парижем.Або демократи змінять свою політику,або їхня партія може взагалі розпастися.В США не хочуть такої політики,яку пропагує демократична партія.Вбухали мільярд доларів в виборчу кампанію і програли по всім фронтам.Це якраз свідчить,про втому від демократів.
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15.11.2024 23:37
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Главноє, фсє прі дєлє!
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15.11.2024 23:24 Відповісти
Не прокатить! - з Трампа всі підозри зняли і цьому як з гуся вода - поки в обоимі
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15.11.2024 23:24 Відповісти
що участь Маска в цих програмах SpaceX треба перевірити і за можливості позбавити певних привілеїв Джерело:
********
У демокоатів буде як завжди, велика, потужна, незламна стурбованість.
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15.11.2024 23:29 Відповісти
на друга сім'ї президента котити бочку не вийде, бочку вгору можно тільки пхати. Можно ще Сізіфа взяти у допомогу.
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15.11.2024 23:30 Відповісти
Сопрезидент Гамерики - це крутіше за друга сім'ї.
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15.11.2024 23:50 Відповісти
ви мабуть не бачили останніх сімейних фото сім'ї трампа.
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16.11.2024 00:21 Відповісти
Ні, не бачила. Вони для мене така а-ля Сімейка Аддамсів тільки замість кузена Ітта - Ілон Маск.
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16.11.2024 00:41 Відповісти
ну там замість Меланії Ілона.
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16.11.2024 01:35 Відповісти
Демократи пролетіли,як фанера над Парижем.Або демократи змінять свою політику,або їхня партія може взагалі розпастися.В США не хочуть такої політики,яку пропагує демократична партія.Вбухали мільярд доларів в виборчу кампанію і програли по всім фронтам.Це якраз свідчить,про втому від демократів.
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15.11.2024 23:37 Відповісти
як мені написав знайомий американець після виборів: "головне що не деми"
десь я це вже чув
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15.11.2024 23:57 Відповісти
І що? Демократи якусь фігню просували.А в самих США все буде добре і навіть краще.
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16.11.2024 00:01 Відповісти
штати зараз знаходяться в кроці від авторитаризму, і, судячи з усього, цей крок упевнено зроблять.
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16.11.2024 00:38 Відповісти
Ні.В Штатах буде демократія.
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16.11.2024 02:44 Відповісти
так, звичайно, а свобода - це рабство і війна - це мир. буде тепер авторитаризм - це справжня демократія.
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16.11.2024 09:39 Відповісти
Це стосується України,не США.
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16.11.2024 11:36 Відповісти
ну звичайно, у трампістів все, як сказав старший - так і є
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16.11.2024 17:24 Відповісти
Та ні.Саме України сьогодення ,е стосується.
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16.11.2024 17:36 Відповісти
Фсьо будіт папріколу

Мага = американські зибіли.
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16.11.2024 10:50 Відповісти
Ні.І зебіли це і військові.Азовці кого підтримували? Явно не Порошенка.
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16.11.2024 11:33 Відповісти
і де той Азов тепер? скільки з них ще в полоні, не нагадаєш?
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23.12.2024 16:46 Відповісти
А чого мені нагадувати?Та є і не тільки Азов.
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23.12.2024 19:35 Відповісти
Що ти верзеш, довбню! В США усього ДВІ партії і перемагає то одна, то інша!
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16.11.2024 09:43 Відповісти
Партій є більше.Так що довбень тут ти.
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16.11.2024 17:37 Відповісти
І КОЛИ хоч ОДНА з цих партій востаннє вигравала вибори в Конгрес?! Ти абсолютно не розбираєшся ані в політиці, ані в історії і несеш таку дику МАЯЧНЮ. З таким самим успіхом можна сказати, що в Китаї є багато партій!
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16.11.2024 19:49 Відповісти
Виборці не обирають.І Китай це комуністи.Ти від мене не краще розбираєшся.
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19.11.2024 20:37 Відповісти
У Маска, як писала преса, є кацапська пасія, яка впливає на його ставлення до кацапні. Мене завжди дивувало як розумні люди втрачають розум і здоровий глузд під впливом сексу. Він в "медовій пастці" і цим ЦРУ має займатися.
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15.11.2024 23:40 Відповісти
у нього 6 таких вже було
тут щось інше
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15.11.2024 23:58 Відповісти
Насправді все просто. Маск попри того, що він геній являється аутистом. ( грец. autos - «сам»; аутизм - «занурення в себе») В 22 році він надав Україні Старлінк, але потім дозволив собі гострі випади в адрес зеленського. І тут понеслось. Написати якусь гадость про Маска вважалось справою честі для зелених чиновників, ОПи і придворних блогерів. Маск образився і послав всю Україну і всих українців на буй собачий, вирішивши, що без України йому особисто буде комфортніше. Все просто. Те саме стосується і Вікторії Спартс і більшості республіканської партії. Все що вміє зеленський і його шайка мерзенних виродків це робити для України ворогів з колишніх друзів
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16.11.2024 06:03 Відповісти
В Україні зе-СН ду-у-у-же "*******". Злодій на злодії і злодієм поганяє.
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16.11.2024 07:53 Відповісти
Не думаю. Розумна людина може пересилити свої статеві інстинкти. Тут дійсно щось інше. Можливо гнів на демократів бо син стать змінив і Маск через це ї..бонувся і став шанувальником скрєп, а на цьому ґрунті і лідера росіян.
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16.11.2024 00:14 Відповісти
там може бути все банально - бабло. 40 лярдів зелених, які кацапи влили у покупку Твіттера. потрібно відпрацювати. от він і відпрацьовує. прослвує наратив, що кацапам потрібно віддати Крим і зняти з них санкції.
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16.11.2024 00:44 Відповісти
трамп наполовину німець, і тим все сказано
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16.11.2024 03:08 Відповісти
Важко сказати хто такий Трамп після того як в 2017 році на 71 році життя він прийняв іудаїзм і, як стверджують знавці процедури, зробив собі обрізання...
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16.11.2024 03:12 Відповісти
Якщо має доступ до державних секретів, то не розумію чому його раніше не приструнили? Він же не зараз почав путіну скрізь де можна заглядати.
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15.11.2024 23:44 Відповісти
Скоріше б Маск здав усі держтаємниці кремлю. Бо Трамп від кремля щось таки приховує.
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15.11.2024 23:46 Відповісти
Схоже креміль недарма космодром біля Китаю розкрадає...
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15.11.2024 23:53 Відповісти
Я тащусь з вас - попередніх дописувачів - як малі діти. Жопа повна з усіх боків. Виборів у Штатах вже, скоріш за все, не буде. Призначення там такі - що наші риги - 5-6 дефективних менежерів - янголи по зрівнянню з Штатами. Там пздць.

Мені здається що на Україні було обкатано сценарій виборів які здійснили у Штатах.
https://www.youtube.com/watch?v=OYSbZ98jvxw
https://www.youtube.com/watch?v=zykF27AzrYQ Назначения Трампа - это катастрофа! / №851/ Часть 2/ Юрий Швец - YouTube

можна подивитись і попередні його відео щоб розуміти що до чого...
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15.11.2024 23:55 Відповісти
Швец звичайний фантазер думаю. Як і багато блогерів подібних. Не створюйте собі кумира.
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16.11.2024 00:08 Відповісти
У всякому випадку це вже їх проблеми. Якщо заведуть їх нові керівники країну свою не у той степ, то американці самі якось розберуться і це буде для них уроком.
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16.11.2024 00:10 Відповісти
Швець,це потужно.На таких як ви і живуть такі Швеці.Скільки він вже навішав локшини,а його все одно дивляться.Дійсно,є непробивні люди.
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16.11.2024 02:47 Відповісти
Швець корректно дає перевірену інформацію - дає факти і висловлює свою думку.

Та трудящимся таке незрозуміло... І дєрьмаковське лайно на нього сердите.
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16.11.2024 08:29 Відповісти
Банально Швец зарабатывает копейку, именно по нашей стороне в сети. Ну где ещё его спросят, позовут, послушают? А вкусно жить на западе охота, как и всем.
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16.11.2024 08:34 Відповісти
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15.11.2024 23:59 Відповісти
Мені одному він схожий на бурята?
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16.11.2024 00:04 Відповісти
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16.11.2024 00:09 Відповісти
Запізно вимагати доливу Боржомі, коли перестаєте відчувати печінку,
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16.11.2024 01:27 Відповісти
Танюха, а скажи - це ж треба було пертися за океан шоб там вибрати свою версію "хотьпаржом" і потім із самовдоволено і пальником вчити тих дурних українців життю?
Це все одно що спочатку сміятись із чукчі з анекдота де він пиляв гілку на якій сидить бо не зміг спрогнозувати що впаде, а потім відсміявшись, залізти на здоровенну секвойю і почати робити те саме тому що "ну це ж здоровенна американська
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16.11.2024 10:58 Відповісти
...секвойя, це не якесь там чукотське дерево, воно ніколи не впаде тому що впасти не може, ви всі дурні і цього не розумієте.😹
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16.11.2024 11:01 Відповісти
А дописувачі нахапалися дурні.В нас самих,хата і вже хлів горить,а ще ви дивитесь по сторонам.США наймогутніша країна світу.Ніхто її бомбити не буде.Ні Китай,ні москалі,ні разом взяті,бомбити не будуть.
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16.11.2024 02:51 Відповісти
Как раз таки и Китай вместе с рашей и Ираном впридачу вполне смогут и будут ее бомбить если США при трампе выйдут из НАТО плюнув на своих западных союзников,а те плюнут на них
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16.11.2024 10:53 Відповісти
Не зможуть.80 відсотків сили НАТО це США.Ті західні союзники тримаються на США,а не навпаки.В Британії навіть ядерна зброя американська.
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16.11.2024 11:32 Відповісти
От захоче Маск і заблокує Старлінки Україні.І що тоді буде? Всі безпілотники до них прив'язані.Хоч хтось з вас сказав дякую за них? Перша партія була безкоштовна.
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16.11.2024 02:56 Відповісти
Гадаєш, кацапи дякують?
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16.11.2024 05:36 Відповісти
Українці мали би дякувати.Бо без старлінків,добра частина дронів просто на металолом перетвориться.І зв'язку не буде.Більше ніхто не надасть його.Натомість почали пе...ти на нього.Всі позитивні блогери це робили.Чого домоглися?
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16.11.2024 05:44 Відповісти
Ну, в кацапів теж старлінки. І Маск не блокує.
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16.11.2024 06:22 Відповісти
Старлінки для України фінансував Пентагон.
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16.11.2024 09:52 Відповісти
так, але і Пентагон після 20/01 буде іншим...
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16.11.2024 11:28 Відповісти
Перша партія була безкоштовна і тоді ще не фінансував Пентагон.
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16.11.2024 11:28 Відповісти
Предатор-Предатор! У маска все фінансує або Пентагон, або кремль.
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16.11.2024 11:32 Відповісти
Так Швець сказав?
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16.11.2024 11:34 Відповісти
Вася нащо ото ригати куйню?
В нас всі скидались на старлінк в роті .
Зараз би дякувати підкацапському чорту який мілостіво дозволив (за гроші американських платників податків з яких фінансуються всі його контори, до речі) використовувати за гроші те що і так весь світ окрім русні використовує.
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16.11.2024 11:05 Відповісти
Використання Старлінк рашфашистами, це допомога цієї Чучи...
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16.11.2024 06:10 Відповісти
Сообщение главы Совета безопасности России Николая Патрушева избранному президенту США, опубликованное в газете «Коммерсант», стало резонансным. Его суть сводится к следующей фразе: «Мы поставили тебя на должность, теперь пришло время расплатиться».

Эти слова вызвали оживлённые дискуссии на Западе. Slate Magazine назвало это частью стратегии Кремля, направленной на напоминание Трампу о его "долгах". Это заявление, по мнению издания, не просто риторика - это попытка прямого давления, возможно, даже шантажа.
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16.11.2024 11:08 Відповісти
Олег Пономарь: Маск и Патрушев
Не вызывает ли всё это подозрений о возможных обязательствах Трампа перед Кремлём? Напомним, что Патрушев в своём интервью газете "Коммерсант" заявил: «Мы поставили тебя на должность, теперь пришло время расплатиться».
Тесные контакты Маска с Трампом и его роль в ключевых направлениях могут быть частью этой "расплаты". Если Маск займёт позицию, позволяющую ему контролировать внешнюю политику и ключевые институты, это даст Кремлю косвенный инструмент влияния.
https://www.ponomaroleg.com/tramp-mask-i-mashina-mesti/
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16.11.2024 11:27 Відповісти
Сенаторы-демократы выдохните , ваш поезд тю,тю ...
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16.11.2024 13:05 Відповісти
 
 