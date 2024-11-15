Сенатори-демократи вимагають розслідування щодо Маска через розмови з Путіним
Інформація про те, що мільярдер Ілон Маск провів декілька телефонних розмов із російськими офіційними особами, зокрема, Володимиром Путіним, мають бути розслідувані Пентагоном і правоохоронними органами з міркувань національної безпеки.
Таку заяву зробили сенатори-демократи Джин Шахін і Джек Рід, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA
Генеральний директор аерокосмічної компанії SpaceX Ілон Маск, якого обраний президент Дональд Трамп має затвердити на керівну держану посаду, дотичний до великих фінансових потоків від Пентагону і займається та контрактами з розвідувальною спільнотою.
Шахін і Рід повідомили генерального прокурора США Мерріка Гарланда й генерального інспектора Пентагону, що участь Маска в цих програмах SpaceX треба перевірити і за можливості позбавити певних привілеїв.
"Ці відносини між відомим противником США і Маском, що отримує мільярди доларів фінансування уряду США, викликають серйозні питання щодо надійності пана Маска як підрядника уряду та власника допуску", — заявили законодавці.
Раніше Маск публічно заявив, що має допуск до секретної інформації США.
"Спілкування між російськими посадовими особами та будь-якою особою, яка має допуск до секретної інформації, може поставити під загрозу нашу безпеку", — йдеться у листі законодавців.
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У демокоатів буде як завжди, велика, потужна, незламна стурбованість.
десь я це вже чув
Мага = американські зибіли.
тут щось інше
Мені здається що на Україні було обкатано сценарій виборів які здійснили у Штатах.
https://www.youtube.com/watch?v=OYSbZ98jvxw
https://www.youtube.com/watch?v=zykF27AzrYQ Назначения Трампа - это катастрофа! / №851/ Часть 2/ Юрий Швец - YouTube
можна подивитись і попередні його відео щоб розуміти що до чого...
Та трудящимся таке незрозуміло... І дєрьмаковське лайно на нього сердите.
Це все одно що спочатку сміятись із чукчі з анекдота де він пиляв гілку на якій сидить бо не зміг спрогнозувати що впаде, а потім відсміявшись, залізти на здоровенну секвойю і почати робити те саме тому що "ну це ж здоровенна американська
В нас всі скидались на старлінк в роті .
Зараз би дякувати підкацапському чорту який мілостіво дозволив (за гроші американських платників податків з яких фінансуються всі його контори, до речі) використовувати за гроші те що і так весь світ окрім русні використовує.
Эти слова вызвали оживлённые дискуссии на Западе. Slate Magazine назвало это частью стратегии Кремля, направленной на напоминание Трампу о его "долгах". Это заявление, по мнению издания, не просто риторика - это попытка прямого давления, возможно, даже шантажа.
Не вызывает ли всё это подозрений о возможных обязательствах Трампа перед Кремлём? Напомним, что Патрушев в своём интервью газете "Коммерсант" заявил: «Мы поставили тебя на должность, теперь пришло время расплатиться».
Тесные контакты Маска с Трампом и его роль в ключевых направлениях могут быть частью этой "расплаты". Если Маск займёт позицию, позволяющую ему контролировать внешнюю политику и ключевые институты, это даст Кремлю косвенный инструмент влияния.
https://www.ponomaroleg.com/tramp-mask-i-mashina-mesti/