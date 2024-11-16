Один человек погиб и 10 ранены в результате российских обстрелов Херсонщины

За минувшие сутки российские войска обстреляли 15 населенных пунктов в Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Так, за минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Станислав, Берислав, Белозерка, Одрадокаменка, Садовое, Янтарное, Томарино, Шляховое, Новоберислав, Нововоронцовка, Александровка, Казацкое, Осокоровка и город Херсон.

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Российские военные попали по территории объекта критической инфраструктуры, в образовательное учреждение и частное предприятие; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности, повредили 4 многоэтажки и 9 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод и частные автомобили.



Отмечается, что из-за российской агрессии 1 человек погиб, 10 человек получили ранения.

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