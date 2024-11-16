1 людина загинула і 10 поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 15 населених пунктів у Херсонській області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Так, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Берислав, Білозерка, Одрадокам'янка, Садове, Янтарне, Томарине, Шляхове, Новоберислав, Нововоронцовка, Олександрівка, Козацьке, Осокорівка та місто Херсон.

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Російські військові поцілили по території об'єкта критичної інфраструктури, в освітній заклад та приватне підприємство; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі.



Зазначається, що через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 осіб дістали поранення.

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