Украинская армия сегодня - самая мощная в Европе: Наши практики базируются на современной долгой войне, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский убежден, что украинская армия сегодня является самой мощной в Европе, поскольку у нас - современные практики, базирующиеся на современной долгой войне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом Зеленский рассказал в интервью Украинскому Радио.

"Украинская армия сегодня - одна из самых мощных в мире и точно - самая мощная в Европе", - сказал Зеленский.

В частности, среди причин усиления ВСУ он назвал насыщение армии различными видами оружия от партнеров, активные разработки украинских дронов, ракетной программы и опыт большой современной войны.

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"Мы были насыщены различными видами оружия от наших партнеров с начала войны. В то же время за эти три года технологические изменения, которые произошли в Украине на разных уровнях - государственном и частном, привели к тому, что мы стали технологически самыми сильными в Европе, потому что у нас - современные практики, базирующиеся на современной долгой войне", - отметил Зеленский.

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