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Українська армія сьогодні найпотужніша в Європі: Наші практики базуються на сучасній довгій війні, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що українська армія сьогодні є найпотужнішою в Європі, оскільки в нас сучасні практики, які базуються на сучасній довгій війні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Зеленський розповів в інтерв’ю Українському Радіо.

"Українська армія сьогодні одна з найпотужніших у світі, точно найпотужніша в Європі", – сказав Зеленський.

Зокрема, з-поміж причин посилення ЗСУ він назвав насичення армії різними видами зброї від партнерів, активні розробки українських дронів, ракетної програми та досвід великої сучасної війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США досі не передали Україні половину обіцяної зброї, - Зеленський

"Ми були насичені різними видами зброї від наших партнерів з початку війни. Водночас за ці три роки технологічні зміни, які відбулися в Україні на різних рівнях: державному і приватному, призвели до того, що ми стали технологічно найсильнішими в Європі, тому що у нас сучасні практики, які базуються на сучасній довгій війні", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін хоче домовлятись з Україною про капітуляцію, - Зеленський

Автор: 

армія (3765) Зеленський (23659) ЗСУ (7492)


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Топ коментарі
+12
Дибіл.Просто дибіл.
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16.11.2024 12:06
+10
А влада найкорумпованіша, та потужно набита ворожими кротами. Потужно.. Все як любить хрінпіду.
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16.11.2024 12:10
+9
І тут Остапа понесло
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16.11.2024 12:03
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І тут Остапа понесло
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16.11.2024 12:03 Відповісти
Та пре його з самого ранку..пронос словесний..

Партнери з Колумбії гуманітарку, напевно, підвезли..
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16.11.2024 13:11 Відповісти
Так в Нього і свого канабісу вистачає.
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16.11.2024 16:17 Відповісти
Тобто порівнюєте кокаїн з канабісом?? Ви ще на одну ланку з героїном поставте.
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16.11.2024 16:27 Відповісти
Так канабіс свій ,а те ще привезти треба
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16.11.2024 16:29 Відповісти
Воно, походу, тільки якісне імпортозаміщення вживає..а свої плантації пафосно знищує..
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16.11.2024 16:33 Відповісти
Найпотужніша,сказав потужний
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16.11.2024 12:04 Відповісти
"Найпотужніша!" сказав Найвеличніший.
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16.11.2024 12:13 Відповісти
як вже він zajibav
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16.11.2024 12:05 Відповісти
Ще би повиганяти старих нафталінових маразматів, яким тільки наради вночі проводити, карти клеїти і схеми малювати - до Урали би дійшли.
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16.11.2024 12:05 Відповісти
Дибіл.Просто дибіл.
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16.11.2024 12:06 Відповісти
То що Ви назвали - то діагноз у нещасних людей.

А він - просто жадібна, брехлива наркрманська наволоч, без краплі сумління..
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16.11.2024 13:13 Відповісти
***,это уже брехомарафон?
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16.11.2024 12:08 Відповісти
Найпотужніший Говнокомандуючий всіх армій!
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16.11.2024 12:09 Відповісти
А влада найкорумпованіша, та потужно набита ворожими кротами. Потужно.. Все як любить хрінпіду.
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16.11.2024 12:10 Відповісти
Це не лікується.
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16.11.2024 12:13 Відповісти
Армія України найсильніша з тієї простої причини, що європейські армії воювали в крайній раз 80 років тому. Та й то, крім німців, їх вистачило максимум на 1,5 місяці.
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16.11.2024 12:15 Відповісти
Свіжий кокс підвезли…
Запатякав негідник…
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16.11.2024 12:25 Відповісти
Коли воно закриє вже свою хлеборєзку? Скільки можна знущатися над народом, це і насмішка, бо говорить воно ніби гарно(точніше читає), а робить все навпаки. Воно так зробило, що наступному президенту і Верховній Раді, якщо ше будуть такі, доведеться років двадцять долати ту руїну не тільки після війни, а після його "успішних" дій, прийдеться лікувати нарід, яким він закакав мізки своїми марафонами і "кварталами".
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16.11.2024 12:25 Відповісти
Здається, Ю.Луценко (так, той самий кум Пороха і колишній Генпрокурор і що ще там йому зелені в провину ставили), спілкуючись з Б.Березою, казав, що за кордоном, в Європі, знайшлися підприємства, які робили двигуни та системи наведення для українських ракет (після того, як безумна і Ко понаводили рашистьскі ракети на власні виробництва і вони були зруйновані). Все, що мав зробити найвеличніший - виготовити корпуси для цих ракет.
За його словами, на складах тих підприємств лежать сотні комплектів двигун+система наведення, але корпусів і досі немає.
А якщо зважити на те, що каже (колективна) Банкова і що робить, то віри, навіть правильним словам, в мене немає від слова "зовсім".
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16.11.2024 12:28 Відповісти
Луценко добре говорить і може реальні речі але коли був на посаді то при ньому прокурори пхали коштовності в труси грабуючи ювелірку і до речі ніодин не сидить, були діамантові прокурори яких зловили грузини і також не сидять, був потужний прокурор Кулик.

А в моєму місті прокурори зруйнували реформу поліції тому що відкривали разом з корумпованими суддями кримінального суду справи на поліцейських які затримували п'яних чинуш і тим давали вибір або звільняєшся або справа йде в хід, в результаті в поліцію вже ніхто не хотів іти працювати було тільки 50% екіпажів, та потім щоб заповнити склад почали набирати всіх підряд і поліція швидко стала колишньою міліцією з хабарями і т.д..
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16.11.2024 12:36 Відповісти
А які питання до Луценка? За час його роботи в Генеральній прокуратурі, на посаді міністра МВС до нього питань не було. Пишите про прокурорів, які крали коштовності? Так на них порушили справу, а чому не завершили, так це питання до Зеленського, бо сьогодні він Вам і генпрокурор, і мінстр, і Верховний Голонокомандувач, і преєр мінстср, і спікер парламенту, і навіть прораб асфальтних доріг. Ви мабуть не слідкуєте, що вже 6-й рік інший президент і не один змінився Генеральний прокурор. До них питань немає?
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16.11.2024 13:49 Відповісти
Це слово (потужній) з цього чортяки вже нічим не витравиш...)
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16.11.2024 12:38 Відповісти
Він знову під кайфом.
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16.11.2024 12:58 Відповісти
це ротні журнали стоси на фото ******* мнад
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16.11.2024 13:27 Відповісти
Це напевно єдине в чому Зеленський має рацію.
Тільки одне але...
Якою ціною?
Тільки тому, що Зєля допоміг москалям знищити багато тисяч Українців, серед них тисячі дітей. Допоміг ***** зруйнувати десятки українських міст і сотні українських сіл. Допоміг кацапам окупувати 20% території України. Понад 100 тисяч українців стали каліками.
Після цього Зєля мав би не гордитись не своїми заслугами, а просто застрелитись, попередньо передавши владу тим, хто здатний перемогти москальських окупантів.
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16.11.2024 13:40 Відповісти
Як у нього в'яжеться "*******" і "довга" війна?
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16.11.2024 13:45 Відповісти
******* війна це міф. Справжня війна це завжди м'ясо. Цього разу Зеленський правий.
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16.11.2024 14:13 Відповісти
В чому ж він правий? В тому, що просрав всю довіру партнерів, яку незаслужено отримав авансом у 22-му? Чи може в тому, що усвідомлено підготував країну до здачі ворогу?
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16.11.2024 14:47 Відповісти
зеденок, намякиваешь, шо это благодаря тебе?
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16.11.2024 14:16 Відповісти
Потужніша до яких пір? До припинення поставки зброї і ***********.? Своє де?
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16.11.2024 14:27 Відповісти
Дніпро Оперативний 🇺🇦| Війна:
🪖 Примушував військових будувати будинки для близьких родичів. ДБР затримали командира військової частини з Дніпропетровщини.

Починаючи з 2022 року пʼятеро військовослужбовців зводили будинки для матері та тещі підполковника. Відмовитися не могли, бо командир погрожував відправити бійців на передову у найгарячіші точки.

Військовослужбовці, ні дня не будучі на службі, отримували зарплату та бойові. Збитки завдані державі сягають 2,5 млн грн.

Командира військової частини завтримали. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.https://t.me/dnepr_operativ

@dnepr_operativbot
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16.11.2024 14:59 Відповісти
В Афганістані таке падло любило казати- дурень навоюется, умный наживается. І пости воїни погибали, а керівники собі нагороди чіпляли, та грабувати посилали, а потім, якщо ставало відомо, зразу відмовлялись від них
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16.11.2024 15:35 Відповісти
І що ви зробили для цього, якісна зброя розроблена за кордоном, ви тільки постійно, і то по жлобськи і нагло можете вимагати її. Що було зроблено вами до початку війни, щоб мати свою. Зараз постійно пишуть про корупцію, і що, лохов або конкурентов саджають, а у своїх тільки об'єми зростають. Так що не вам розповідати про потужність армії. Якби не ви, то не погибали би наші воїни, та мирне населення.
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16.11.2024 15:24 Відповісти
Армію та державу, існування яких повністю залежить від того, з якої ноги встане президент або канцлер зовсім іншої країни, можна вважати сильними?

Що буде з такою "потужною" армією, коли інші країни перестануть її озброювати?

ППО - західне
ВПС - західне
Бронетехніка - західна
Артилерія - західна (і аж десяток Богдан)
Ракети - західні.
Стрілкотня - совкова.

Причому все це не куплено ЗЄ-владою, а надано з доброї волі країн Заходу. Тобто, могли і не давати.

Ось тому, скільки б ЗЄ не хорохорився, а уламати його на будь-які умови капітуляції досить просто - перекрити повністю допомогу Заходу.
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16.11.2024 15:34 Відповісти
Це так. Кілька місяців відбиватись від кацапів шашликами та асфальтом тільки ми змогли. Скільки класних вмотивованих хлопців при цьому життям заплатило, Зєля, мабуть, ніколи не озвучить.
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16.11.2024 15:41 Відповісти
Абдристович відпочиває.
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16.11.2024 19:41 Відповісти
 
 