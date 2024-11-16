Українська армія сьогодні найпотужніша в Європі: Наші практики базуються на сучасній довгій війні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський переконаний, що українська армія сьогодні є найпотужнішою в Європі, оскільки в нас сучасні практики, які базуються на сучасній довгій війні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Зеленський розповів в інтерв’ю Українському Радіо.
"Українська армія сьогодні одна з найпотужніших у світі, точно найпотужніша в Європі", – сказав Зеленський.
Зокрема, з-поміж причин посилення ЗСУ він назвав насичення армії різними видами зброї від партнерів, активні розробки українських дронів, ракетної програми та досвід великої сучасної війни.
"Ми були насичені різними видами зброї від наших партнерів з початку війни. Водночас за ці три роки технологічні зміни, які відбулися в Україні на різних рівнях: державному і приватному, призвели до того, що ми стали технологічно найсильнішими в Європі, тому що у нас сучасні практики, які базуються на сучасній довгій війні", - зазначив Зеленський.
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Партнери з Колумбії гуманітарку, напевно, підвезли..
А він - просто жадібна, брехлива наркрманська наволоч, без краплі сумління..
Запатякав негідник…
За його словами, на складах тих підприємств лежать сотні комплектів двигун+система наведення, але корпусів і досі немає.
А якщо зважити на те, що каже (колективна) Банкова і що робить, то віри, навіть правильним словам, в мене немає від слова "зовсім".
А в моєму місті прокурори зруйнували реформу поліції тому що відкривали разом з корумпованими суддями кримінального суду справи на поліцейських які затримували п'яних чинуш і тим давали вибір або звільняєшся або справа йде в хід, в результаті в поліцію вже ніхто не хотів іти працювати було тільки 50% екіпажів, та потім щоб заповнити склад почали набирати всіх підряд і поліція швидко стала колишньою міліцією з хабарями і т.д..
Тільки одне але...
Якою ціною?
Тільки тому, що Зєля допоміг москалям знищити багато тисяч Українців, серед них тисячі дітей. Допоміг ***** зруйнувати десятки українських міст і сотні українських сіл. Допоміг кацапам окупувати 20% території України. Понад 100 тисяч українців стали каліками.
Після цього Зєля мав би не гордитись не своїми заслугами, а просто застрелитись, попередньо передавши владу тим, хто здатний перемогти москальських окупантів.
🪖 Примушував військових будувати будинки для близьких родичів. ДБР затримали командира військової частини з Дніпропетровщини.
Починаючи з 2022 року пʼятеро військовослужбовців зводили будинки для матері та тещі підполковника. Відмовитися не могли, бо командир погрожував відправити бійців на передову у найгарячіші точки.
Військовослужбовці, ні дня не будучі на службі, отримували зарплату та бойові. Збитки завдані державі сягають 2,5 млн грн.
Командира військової частини завтримали. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.https://t.me/dnepr_operativ
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Що буде з такою "потужною" армією, коли інші країни перестануть її озброювати?
ППО - західне
ВПС - західне
Бронетехніка - західна
Артилерія - західна (і аж десяток Богдан)
Ракети - західні.
Стрілкотня - совкова.
Причому все це не куплено ЗЄ-владою, а надано з доброї волі країн Заходу. Тобто, могли і не давати.
Ось тому, скільки б ЗЄ не хорохорився, а уламати його на будь-які умови капітуляції досить просто - перекрити повністю допомогу Заходу.