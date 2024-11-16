Українська армія сьогодні найпотужніша в Європі: Наші практики базуються на сучасній довгій війні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що українська армія сьогодні є найпотужнішою в Європі, оскільки в нас сучасні практики, які базуються на сучасній довгій війні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Зеленський розповів в інтерв’ю Українському Радіо.

"Українська армія сьогодні одна з найпотужніших у світі, точно найпотужніша в Європі", – сказав Зеленський.

Зокрема, з-поміж причин посилення ЗСУ він назвав насичення армії різними видами зброї від партнерів, активні розробки українських дронів, ракетної програми та досвід великої сучасної війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США досі не передали Україні половину обіцяної зброї, - Зеленський

"Ми були насичені різними видами зброї від наших партнерів з початку війни. Водночас за ці три роки технологічні зміни, які відбулися в Україні на різних рівнях: державному і приватному, призвели до того, що ми стали технологічно найсильнішими в Європі, тому що у нас сучасні практики, які базуються на сучасній довгій війні", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін хоче домовлятись з Україною про капітуляцію, - Зеленський