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Путін хоче домовлятись з Україною про капітуляцію, - Зеленський

Володимир Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін наразі готовий домовлятися з Україною лише про капітуляцію з нашого боку. 

Про це Президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Українському радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Йому вигідно сідати (за стіл переговорів, - ред.), а ось домовлятись йому невигідно. Йому вигідно домовлятись на капітуляційних якихось умовах з нашого боку, але йому таке ніхто не дасть зробити", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Путін зовсім не хоче миру, але це не значить, що він не хоче сідати з лідерами інших країн за стіл переговорів.

"Чому? Тому що для нього це руйнація політичної ізоляції, яка була побудована з початку війни. І для нього це вигідно. Сідати розмовляти, і не домовлятися", - сказав глава держави.

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Раніше Зеленський також назвав умови для початку переговорів з РФ. Також Зеленський заявляв, що Путін прагне знищити Україну, він не хоче результату від перемовин про завершення війни. Окрім того, він запевняв, що війна завершиться швидше за адміністрації Трампа, а риторика "Сідай і слухай" не працює.

Автор: 

Зеленський (23659) путін (23746) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
+30
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16.11.2024 10:50
+26
Ну так ти ж брехлива, зрадлива курва для того й йшов у владу, щоб обнулити все, спаплюжити, зруйнувати досягнення попередників, зупинити наші ракетні програми, пересратися з нашими партнерами, звільнити Залужного та підвести Україну до капітуляції про яку зараз варнякаєш. Твої слуги в березні 2022 вже парафували Стамбульський договорняк з ******, який і є капітуляцією. Тож накой хєр ти тепер перед мудрим нарідом граєш обіженку-нєпанімашку? Ти зрадник і маєш відповісти по ст.111 КК України разом з твоєю ОПою.
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16.11.2024 11:00
+16
Вова, не тринди про те, що хоче путін. І не розказуй що кому треба робити, а що не треба.

Скажи краще - що зробиш ти, Вова ?
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16.11.2024 11:02
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16.11.2024 10:50 Відповісти
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16.11.2024 11:39 Відповісти
Не хоче він зараз домовлятися - зараз він хоче просунутись чим більше
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16.11.2024 10:51 Відповісти
Капітуляціі иому ніхто не підпише - а от ті землі шо він захапав хер віддасть
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16.11.2024 11:33 Відповісти
Гітлер також так думав
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16.11.2024 11:53 Відповісти
Промахнувся! - і на старуху буває проруха
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16.11.2024 11:56 Відповісти
проти Гітлера воювала коаліція союзників , а Україна сама проти вже двох держав !
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16.11.2024 12:19 Відповісти
Ботоксний опариш хоче все під себе підгребти, як це зобив зелений марафон на ТБ.
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16.11.2024 10:55 Відповісти
,,Як і я", подумки додав зелебобер.
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16.11.2024 10:56 Відповісти
Ще б йому хтось відкрив очі в 2022 р...
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16.11.2024 10:57 Відповісти
та ні, відкрити очі потрібно було всім 73/43%зебілам (або хоча би половині їх) ще в 2019-му році.
Щоправда, і це би нічого хорошого не дало б, бо за очима в них - черепок з Г+Г. Та й нині також.
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16.11.2024 11:03 Відповісти
Ну так ти ж брехлива, зрадлива курва для того й йшов у владу, щоб обнулити все, спаплюжити, зруйнувати досягнення попередників, зупинити наші ракетні програми, пересратися з нашими партнерами, звільнити Залужного та підвести Україну до капітуляції про яку зараз варнякаєш. Твої слуги в березні 2022 вже парафували Стамбульський договорняк з ******, який і є капітуляцією. Тож накой хєр ти тепер перед мудрим нарідом граєш обіженку-нєпанімашку? Ти зрадник і маєш відповісти по ст.111 КК України разом з твоєю ОПою.
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16.11.2024 11:00 Відповісти
Ху8ло вже висунув нездійсненні умови капітуляції, про які всі мовчать поки команданте Зе виконує цей цирк про "мир".
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16.11.2024 11:00 Відповісти
А за крейсером!
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16.11.2024 11:00 Відповісти
Путін хоче домовлятись з Україною про капітуляцію, - Зеленський

Паличков тикаєш обережненько?
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16.11.2024 11:01 Відповісти
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16.11.2024 11:44 Відповісти
Ось з цього треба починати, допики жива та рашиська істота ніякі перемовини не можливі ,тому що він хоче лише капітуляції України ,єдини що його може зупинити це виснаження економічного і воєного потенціалу і внутрішня нестабільність на росії , або смерть .
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16.11.2024 11:01 Відповісти
Як би вам не хотілося, але переговори і заморозка війни буде.
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16.11.2024 11:03 Відповісти
Вочевидь буде, але по виснаженню сторін десь в 2026. Потім десь в 2030 по новій, якщо рашкіну верхівку на міжнародному трибуналі за цей час не відслободанять.
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16.11.2024 12:58 Відповісти
Вова, не тринди про те, що хоче путін. І не розказуй що кому треба робити, а що не треба.

Скажи краще - що зробиш ти, Вова ?
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16.11.2024 11:02 Відповісти
Зробить ще один хрипатий гундосик ...
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16.11.2024 11:11 Відповісти
До речі, у Тг пишуть, що Романа Дудіна випустили під заставу в 5 млн...
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16.11.2024 11:08 Відповісти
З Дудіним там мутняк.
Може його Ірьмак з Татарівим і шмалять за те, що не дав здати Харків - хоч якось зброю роздав, сбу було у перших загонах самооборони, що прикрили Харків.
А ось адвокат-лейтенант Бакланов на волі, і ніхто його не шпокає....
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16.11.2024 11:26 Відповісти
Там якраз все чітко, а не мутняк - перед повномасштабним вторгненням Зеля фактично анонсував здачу Харкова, а Дудін йому завадив.А такого це мстиве нице сцикло не прощає .
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16.11.2024 11:35 Відповісти
Йди вже на перемовини, а ми подивимось що хоче пу в рамках реальних переговорів, а не балачок з обидвох сторін.
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16.11.2024 11:09 Відповісти
З ким ти хочеш перемовин ідіот?
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16.11.2024 11:55 Відповісти
ну не з тобою ж серебряний імбіциле.
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16.11.2024 15:33 Відповісти
імбіцили - це ті хто вірять в можливість перемовин з кацапами і в те що останні їх в черговий раз не кинуть. Так що ти типовий представник
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16.11.2024 19:26 Відповісти
Для дебілів: )(уйло висунув попередні умови для переговорів. Як ти збираєшся з ним вступати в перемовини, не виконавши їх?
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16.11.2024 12:09 Відповісти
всі ті умови ******* для дибілоїдів войовничих аля тебе тільки у них. реальні умови вони не публічні і не таку категоричні як показали мінсько-стамбульскі перемовини
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16.11.2024 15:32 Відповісти
ага, угу ясно. "реальні" справжні-справжнісіньки умови куйла вони невідомі і дуже таємничі, як масонські ложі, діпстейт в асашай і плани Трампині. А те що 4 регіони України куйло в конституцію свинособак вписало - то це чиста для понту, ось зараз Донні його набере по скайпу - і одразу охрана отмєна - все возвєрнут взад.
барани вони такі - можна гострити на них ножа в їх же присутності, а казати що то на травневі шашлички - і повірять. навіть якщо на дворі грудень.
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23.12.2024 16:44 Відповісти
путлєр відмовився від перемовин, його неодноразово запрошували на Саміт миру, баранушка
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16.11.2024 13:08 Відповісти
ох яка войовнича паннушка.Просто мрія усіляких корчинських та берлинстких.
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16.11.2024 15:29 Відповісти
Вава вже зробив: ослабив армію перед вторгненням, підготовив простір для наступу рашистів, зупинив ракетні програми, відвів війська з напрямків наступу. Не організував перехід країни на військові рейки, зірвав мобілізацію, звільнив кращий військовий командний склад під час війни і продовжив усе робити не на користь України
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16.11.2024 11:19 Відповісти
Бо саме ти, гнида хрипата, здаєш йому країну шаленими темпами. Звісно, він вимагатиме капітуляції, виродок ти імпотентний, бо він перемагає.
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16.11.2024 11:23 Відповісти
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16.11.2024 21:38 Відповісти
Не поспішайте з перемогою, ще не вечір ...
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16.11.2024 21:40 Відповісти
Зрлзуміло, що всі, навіть такі правильні за змістом заяви, які виголошує Зеленський, викликають лише роздратування. Бо його вина у теперішній ситуації - суцільна. Й тому його слова не надихають народ і армію до перемоги, а радше навпаки.
По суті із чогось підбадьордивого йому нІчого сказати. Бо врешті настав час впрягатись по повній. Адже повзучий наступ російських військ, що триває більше року, можна зупинити не інавгурацією Трампа, а лише успішним контрударом ЗСУ на будь-якій ділянці фронту на Донбасі з проривом ворожих ліній і звільненням української території на глибину у 40-50 кілометрів.
Для цього потрібно зробити все: дипломатам добитись якнайшвидшої відправки з європейських складів США броньованої техніки і ***********, військовим в тилу - укомплектування з десяток нових механізованих бригад, а на фронті - непомітну для ворога концентрацію артилерії і свіжих сил у місці прориву та власне його здійснення.
От тоді після такої локальної операції весь рашистський запал зійде на ніт. А головне Китай кінцево розчарується у здатності армії пітьми досягти хоч якогось вагомого успіху в нинішній фазі російсько-української війни.
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16.11.2024 11:24 Відповісти
Кацабам потрібний контроль над Україною, яка входила у склад російської імперії, тобто приблизно включно по хмельницьку область. Західні області залишать для українців, тих які брали участь у війні і не хочуть жити в СССР2, східну частину анексують, а західна частина отримає гарантії безпеки, ймовірно і вступ у НАТО, так як пуйла ці декілька областей геть не важливі, не несуть загрози РФ))
Ось така перспектива закінчення війни в теперішніх реаліях.
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16.11.2024 11:27 Відповісти
коли останні 30 років Україна несла загрозу для кацапії ?
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16.11.2024 12:24 Відповісти
ніколи не несла, це сарказм..., нема значення якими словами пуйло буде оправдовувати окупацію України, йому потрібен контроль над територіями, які належали російській імперії.
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16.11.2024 12:48 Відповісти
Фінляндія і Польща ?
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16.11.2024 12:57 Відповісти
путін бачить, що не може перемогти, вивертає все, ніби Україна слабка і має капітулювати. В кагебістів все так: читай навиворіт. Німець теж до москви був дійшов
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16.11.2024 11:31 Відповісти
DeepState щодня нам показує, що путін не може перемогти швидко...
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16.11.2024 11:36 Відповісти
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16.11.2024 21:46 Відповісти
Наративи мокшанської пропаганди. Бійці інформаційного фронту з Мухосранська не сплять ...
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16.11.2024 21:44 Відповісти
Хто розмінував Чонгар? Чому всі місцеві голови СБУ яких ти особисто призначив виявилися зрадниками, радо вітаючими, кацапів? Хто похерив всі ракетні програми?
Хто розформував танковий батальйон ДШВ в/ч А0229. На Житомирщині?
Хто , курва? Хто ? Хто? Хто? І так без краю....
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16.11.2024 11:38 Відповісти
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16.11.2024 21:47 Відповісти
Вован ну просто красавчик, відкрив усім очі. Ми все думали що хоче пуйло, а тут Зевова зразу все по поличкам розклав.
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16.11.2024 11:39 Відповісти
Вау , хрипло вже готується
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16.11.2024 11:52 Відповісти
Время работает на ботокса,помощники сивковича и тедеева успешо разрушают Украину изнутри.
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16.11.2024 12:03 Відповісти
Про капітулірен не домовляються і нє дагарівацца, капітуляцію приймають. Довбень. А цьому довбню х.....весь час махає перед носом стамбульським капітулірен.
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16.11.2024 12:09 Відповісти
взагалі-то спочатку домовляються. капітуляція не просто папірець, а план що робити із кожним військовим, кожного угрупування військ, куди відводити, як роззброювати і так далі. Просто приймають хіба що пігулки.
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16.11.2024 13:06 Відповісти
Ватажків терористів
завжди вбивають,
а це одороблище ,говнодиктатор хутін чим краще?
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16.11.2024 14:25 Відповісти
Саме ж усе здало кацапам
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16.11.2024 14:36 Відповісти
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16.11.2024 16:03 Відповісти
Дійсно, ***** тільки хоче капітуляції, а ішак все для цього робить.
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16.11.2024 18:07 Відповісти
 
 