Путін хоче домовлятись з Україною про капітуляцію, - Зеленський
Російський диктатор Володимир Путін наразі готовий домовлятися з Україною лише про капітуляцію з нашого боку.
Про це Президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Українському радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Йому вигідно сідати (за стіл переговорів, - ред.), а ось домовлятись йому невигідно. Йому вигідно домовлятись на капітуляційних якихось умовах з нашого боку, але йому таке ніхто не дасть зробити", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що Путін зовсім не хоче миру, але це не значить, що він не хоче сідати з лідерами інших країн за стіл переговорів.
"Чому? Тому що для нього це руйнація політичної ізоляції, яка була побудована з початку війни. І для нього це вигідно. Сідати розмовляти, і не домовлятися", - сказав глава держави.
Раніше Зеленський також назвав умови для початку переговорів з РФ. Також Зеленський заявляв, що Путін прагне знищити Україну, він не хоче результату від перемовин про завершення війни. Окрім того, він запевняв, що війна завершиться швидше за адміністрації Трампа, а риторика "Сідай і слухай" не працює.
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Щоправда, і це би нічого хорошого не дало б, бо за очима в них - черепок з Г+Г. Та й нині також.
Паличков тикаєш обережненько?
Скажи краще - що зробиш ти, Вова ?
Може його Ірьмак з Татарівим і шмалять за те, що не дав здати Харків - хоч якось зброю роздав, сбу було у перших загонах самооборони, що прикрили Харків.
А ось адвокат-лейтенант Бакланов на волі, і ніхто його не шпокає....
барани вони такі - можна гострити на них ножа в їх же присутності, а казати що то на травневі шашлички - і повірять. навіть якщо на дворі грудень.
По суті із чогось підбадьордивого йому нІчого сказати. Бо врешті настав час впрягатись по повній. Адже повзучий наступ російських військ, що триває більше року, можна зупинити не інавгурацією Трампа, а лише успішним контрударом ЗСУ на будь-якій ділянці фронту на Донбасі з проривом ворожих ліній і звільненням української території на глибину у 40-50 кілометрів.
Для цього потрібно зробити все: дипломатам добитись якнайшвидшої відправки з європейських складів США броньованої техніки і ***********, військовим в тилу - укомплектування з десяток нових механізованих бригад, а на фронті - непомітну для ворога концентрацію артилерії і свіжих сил у місці прориву та власне його здійснення.
От тоді після такої локальної операції весь рашистський запал зійде на ніт. А головне Китай кінцево розчарується у здатності армії пітьми досягти хоч якогось вагомого успіху в нинішній фазі російсько-української війни.
Ось така перспектива закінчення війни в теперішніх реаліях.
Хто розформував танковий батальйон ДШВ в/ч А0229. На Житомирщині?
Хто , курва? Хто ? Хто? Хто? І так без краю....
завжди вбивають,
а це одороблище ,говнодиктатор хутін чим краще?