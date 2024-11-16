Путін хоче домовлятись з Україною про капітуляцію, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін наразі готовий домовлятися з Україною лише про капітуляцію з нашого боку.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Українському радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Йому вигідно сідати (за стіл переговорів, - ред.), а ось домовлятись йому невигідно. Йому вигідно домовлятись на капітуляційних якихось умовах з нашого боку, але йому таке ніхто не дасть зробити", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Путін зовсім не хоче миру, але це не значить, що він не хоче сідати з лідерами інших країн за стіл переговорів.

"Чому? Тому що для нього це руйнація політичної ізоляції, яка була побудована з початку війни. І для нього це вигідно. Сідати розмовляти, і не домовлятися", - сказав глава держави.

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Раніше Зеленський також назвав умови для початку переговорів з РФ. Також Зеленський заявляв, що Путін прагне знищити Україну, він не хоче результату від перемовин про завершення війни. Окрім того, він запевняв, що війна завершиться швидше за адміністрації Трампа, а риторика "Сідай і слухай" не працює.