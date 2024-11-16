Путин хочет договариваться с Украиной о капитуляции, - Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин пока готов договариваться с Украиной только о капитуляции с нашей стороны.
Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в интервью Украинскому радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Ему выгодно садиться (за стол переговоров, - ред.), а вот договариваться ему невыгодно. Ему выгодно договариваться на капитуляционных каких-то условиях с нашей стороны, но ему такое никто не даст сделать", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Путин совсем не хочет мира, но это не значит, что он не хочет садиться с лидерами других стран за стол переговоров.
"Почему? Потому что для него это разрушение политической изоляции, которая была построена с начала войны. И для него это выгодно. Садиться разговаривать и не договариваться", - сказал глава государства.
Ранее Зеленский также назвал условия для начала переговоров с РФ. Также Зеленский заявлял, что Путин стремится уничтожить Украину, он не хочет результата от переговоров о завершении войны. Также он уверял, что война завершится быстрее при администрации Трампа, а риторика "Садись и слушай" не работает.
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Щоправда, і це би нічого хорошого не дало б, бо за очима в них - черепок з Г+Г. Та й нині також.
Паличков тикаєш обережненько?
Скажи краще - що зробиш ти, Вова ?
Може його Ірьмак з Татарівим і шмалять за те, що не дав здати Харків - хоч якось зброю роздав, сбу було у перших загонах самооборони, що прикрили Харків.
А ось адвокат-лейтенант Бакланов на волі, і ніхто його не шпокає....
барани вони такі - можна гострити на них ножа в їх же присутності, а казати що то на травневі шашлички - і повірять. навіть якщо на дворі грудень.
По суті із чогось підбадьордивого йому нІчого сказати. Бо врешті настав час впрягатись по повній. Адже повзучий наступ російських військ, що триває більше року, можна зупинити не інавгурацією Трампа, а лише успішним контрударом ЗСУ на будь-якій ділянці фронту на Донбасі з проривом ворожих ліній і звільненням української території на глибину у 40-50 кілометрів.
Для цього потрібно зробити все: дипломатам добитись якнайшвидшої відправки з європейських складів США броньованої техніки і ***********, військовим в тилу - укомплектування з десяток нових механізованих бригад, а на фронті - непомітну для ворога концентрацію артилерії і свіжих сил у місці прориву та власне його здійснення.
От тоді після такої локальної операції весь рашистський запал зійде на ніт. А головне Китай кінцево розчарується у здатності армії пітьми досягти хоч якогось вагомого успіху в нинішній фазі російсько-української війни.
Ось така перспектива закінчення війни в теперішніх реаліях.
Хто розформував танковий батальйон ДШВ в/ч А0229. На Житомирщині?
Хто , курва? Хто ? Хто? Хто? І так без краю....
завжди вбивають,
а це одороблище ,говнодиктатор хутін чим краще?