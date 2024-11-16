Путин хочет договариваться с Украиной о капитуляции, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин пока готов договариваться с Украиной только о капитуляции с нашей стороны.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в интервью Украинскому радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Ему выгодно садиться (за стол переговоров, - ред.), а вот договариваться ему невыгодно. Ему выгодно договариваться на капитуляционных каких-то условиях с нашей стороны, но ему такое никто не даст сделать", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Путин совсем не хочет мира, но это не значит, что он не хочет садиться с лидерами других стран за стол переговоров.

"Почему? Потому что для него это разрушение политической изоляции, которая была построена с начала войны. И для него это выгодно. Садиться разговаривать и не договариваться", - сказал глава государства.

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Ранее Зеленский также назвал условия для начала переговоров с РФ. Также Зеленский заявлял, что Путин стремится уничтожить Украину, он не хочет результата от переговоров о завершении войны. Также он уверял, что война завершится быстрее при администрации Трампа, а риторика "Садись и слушай" не работает.