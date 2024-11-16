РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6270 посетителей онлайн
Новости
9 786 65

Путин хочет договариваться с Украиной о капитуляции, - Зеленский

Володимир Зеленський

Российский диктатор Владимир Путин пока готов договариваться с Украиной только о капитуляции с нашей стороны.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в интервью Украинскому радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Ему выгодно садиться (за стол переговоров, - ред.), а вот договариваться ему невыгодно. Ему выгодно договариваться на капитуляционных каких-то условиях с нашей стороны, но ему такое никто не даст сделать", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Путин совсем не хочет мира, но это не значит, что он не хочет садиться с лидерами других стран за стол переговоров.

"Почему? Потому что для него это разрушение политической изоляции, которая была построена с начала войны. И для него это выгодно. Садиться разговаривать и не договариваться", - сказал глава государства.

Читайте также: Шольц призвал Путина к переговорам с Украиной для достижения справедливого мира, - правительство ФРГ

Ранее Зеленский также назвал условия для начала переговоров с РФ. Также Зеленский заявлял, что Путин стремится уничтожить Украину, он не хочет результата от переговоров о завершении войны. Также он уверял, что война завершится быстрее при администрации Трампа, а риторика "Садись и слушай" не работает.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) путин владимир (31236) переговоры с Россией (957)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
показать весь комментарий
16.11.2024 10:50
+26
Ну так ти ж брехлива, зрадлива курва для того й йшов у владу, щоб обнулити все, спаплюжити, зруйнувати досягнення попередників, зупинити наші ракетні програми, пересратися з нашими партнерами, звільнити Залужного та підвести Україну до капітуляції про яку зараз варнякаєш. Твої слуги в березні 2022 вже парафували Стамбульський договорняк з ******, який і є капітуляцією. Тож накой хєр ти тепер перед мудрим нарідом граєш обіженку-нєпанімашку? Ти зрадник і маєш відповісти по ст.111 КК України разом з твоєю ОПою.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:00
+16
Вова, не тринди про те, що хоче путін. І не розказуй що кому треба робити, а що не треба.

Скажи краще - що зробиш ти, Вова ?
показать весь комментарий
16.11.2024 11:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
16.11.2024 10:50 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2024 11:39 Ответить
Не хоче він зараз домовлятися - зараз він хоче просунутись чим більше
показать весь комментарий
16.11.2024 10:51 Ответить
Капітуляціі иому ніхто не підпише - а от ті землі шо він захапав хер віддасть
показать весь комментарий
16.11.2024 11:33 Ответить
Гітлер також так думав
показать весь комментарий
16.11.2024 11:53 Ответить
Промахнувся! - і на старуху буває проруха
показать весь комментарий
16.11.2024 11:56 Ответить
проти Гітлера воювала коаліція союзників , а Україна сама проти вже двох держав !
показать весь комментарий
16.11.2024 12:19 Ответить
Ботоксний опариш хоче все під себе підгребти, як це зобив зелений марафон на ТБ.
показать весь комментарий
16.11.2024 10:55 Ответить
,,Як і я", подумки додав зелебобер.
показать весь комментарий
16.11.2024 10:56 Ответить
Ще б йому хтось відкрив очі в 2022 р...
показать весь комментарий
16.11.2024 10:57 Ответить
та ні, відкрити очі потрібно було всім 73/43%зебілам (або хоча би половині їх) ще в 2019-му році.
Щоправда, і це би нічого хорошого не дало б, бо за очима в них - черепок з Г+Г. Та й нині також.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:03 Ответить
Ну так ти ж брехлива, зрадлива курва для того й йшов у владу, щоб обнулити все, спаплюжити, зруйнувати досягнення попередників, зупинити наші ракетні програми, пересратися з нашими партнерами, звільнити Залужного та підвести Україну до капітуляції про яку зараз варнякаєш. Твої слуги в березні 2022 вже парафували Стамбульський договорняк з ******, який і є капітуляцією. Тож накой хєр ти тепер перед мудрим нарідом граєш обіженку-нєпанімашку? Ти зрадник і маєш відповісти по ст.111 КК України разом з твоєю ОПою.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:00 Ответить
Ху8ло вже висунув нездійсненні умови капітуляції, про які всі мовчать поки команданте Зе виконує цей цирк про "мир".
показать весь комментарий
16.11.2024 11:00 Ответить
А за крейсером!
показать весь комментарий
16.11.2024 11:00 Ответить
Путін хоче домовлятись з Україною про капітуляцію, - Зеленський

Паличков тикаєш обережненько?
показать весь комментарий
16.11.2024 11:01 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2024 11:44 Ответить
Ось з цього треба починати, допики жива та рашиська істота ніякі перемовини не можливі ,тому що він хоче лише капітуляції України ,єдини що його може зупинити це виснаження економічного і воєного потенціалу і внутрішня нестабільність на росії , або смерть .
показать весь комментарий
16.11.2024 11:01 Ответить
Як би вам не хотілося, але переговори і заморозка війни буде.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:03 Ответить
Вочевидь буде, але по виснаженню сторін десь в 2026. Потім десь в 2030 по новій, якщо рашкіну верхівку на міжнародному трибуналі за цей час не відслободанять.
показать весь комментарий
16.11.2024 12:58 Ответить
Вова, не тринди про те, що хоче путін. І не розказуй що кому треба робити, а що не треба.

Скажи краще - що зробиш ти, Вова ?
показать весь комментарий
16.11.2024 11:02 Ответить
Зробить ще один хрипатий гундосик ...
показать весь комментарий
16.11.2024 11:11 Ответить
До речі, у Тг пишуть, що Романа Дудіна випустили під заставу в 5 млн...
показать весь комментарий
16.11.2024 11:08 Ответить
З Дудіним там мутняк.
Може його Ірьмак з Татарівим і шмалять за те, що не дав здати Харків - хоч якось зброю роздав, сбу було у перших загонах самооборони, що прикрили Харків.
А ось адвокат-лейтенант Бакланов на волі, і ніхто його не шпокає....
показать весь комментарий
16.11.2024 11:26 Ответить
Там якраз все чітко, а не мутняк - перед повномасштабним вторгненням Зеля фактично анонсував здачу Харкова, а Дудін йому завадив.А такого це мстиве нице сцикло не прощає .
показать весь комментарий
16.11.2024 11:35 Ответить
Йди вже на перемовини, а ми подивимось що хоче пу в рамках реальних переговорів, а не балачок з обидвох сторін.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:09 Ответить
З ким ти хочеш перемовин ідіот?
показать весь комментарий
16.11.2024 11:55 Ответить
ну не з тобою ж серебряний імбіциле.
показать весь комментарий
16.11.2024 15:33 Ответить
імбіцили - це ті хто вірять в можливість перемовин з кацапами і в те що останні їх в черговий раз не кинуть. Так що ти типовий представник
показать весь комментарий
16.11.2024 19:26 Ответить
Для дебілів: )(уйло висунув попередні умови для переговорів. Як ти збираєшся з ним вступати в перемовини, не виконавши їх?
показать весь комментарий
16.11.2024 12:09 Ответить
всі ті умови ******* для дибілоїдів войовничих аля тебе тільки у них. реальні умови вони не публічні і не таку категоричні як показали мінсько-стамбульскі перемовини
показать весь комментарий
16.11.2024 15:32 Ответить
ага, угу ясно. "реальні" справжні-справжнісіньки умови куйла вони невідомі і дуже таємничі, як масонські ложі, діпстейт в асашай і плани Трампині. А те що 4 регіони України куйло в конституцію свинособак вписало - то це чиста для понту, ось зараз Донні його набере по скайпу - і одразу охрана отмєна - все возвєрнут взад.
барани вони такі - можна гострити на них ножа в їх же присутності, а казати що то на травневі шашлички - і повірять. навіть якщо на дворі грудень.
показать весь комментарий
23.12.2024 16:44 Ответить
путлєр відмовився від перемовин, його неодноразово запрошували на Саміт миру, баранушка
показать весь комментарий
16.11.2024 13:08 Ответить
ох яка войовнича паннушка.Просто мрія усіляких корчинських та берлинстких.
показать весь комментарий
16.11.2024 15:29 Ответить
Вава вже зробив: ослабив армію перед вторгненням, підготовив простір для наступу рашистів, зупинив ракетні програми, відвів війська з напрямків наступу. Не організував перехід країни на військові рейки, зірвав мобілізацію, звільнив кращий військовий командний склад під час війни і продовжив усе робити не на користь України
показать весь комментарий
16.11.2024 11:19 Ответить
Бо саме ти, гнида хрипата, здаєш йому країну шаленими темпами. Звісно, він вимагатиме капітуляції, виродок ти імпотентний, бо він перемагає.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:23 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2024 21:38 Ответить
Не поспішайте з перемогою, ще не вечір ...
показать весь комментарий
16.11.2024 21:40 Ответить
Зрлзуміло, що всі, навіть такі правильні за змістом заяви, які виголошує Зеленський, викликають лише роздратування. Бо його вина у теперішній ситуації - суцільна. Й тому його слова не надихають народ і армію до перемоги, а радше навпаки.
По суті із чогось підбадьордивого йому нІчого сказати. Бо врешті настав час впрягатись по повній. Адже повзучий наступ російських військ, що триває більше року, можна зупинити не інавгурацією Трампа, а лише успішним контрударом ЗСУ на будь-якій ділянці фронту на Донбасі з проривом ворожих ліній і звільненням української території на глибину у 40-50 кілометрів.
Для цього потрібно зробити все: дипломатам добитись якнайшвидшої відправки з європейських складів США броньованої техніки і ***********, військовим в тилу - укомплектування з десяток нових механізованих бригад, а на фронті - непомітну для ворога концентрацію артилерії і свіжих сил у місці прориву та власне його здійснення.
От тоді після такої локальної операції весь рашистський запал зійде на ніт. А головне Китай кінцево розчарується у здатності армії пітьми досягти хоч якогось вагомого успіху в нинішній фазі російсько-української війни.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:24 Ответить
Кацабам потрібний контроль над Україною, яка входила у склад російської імперії, тобто приблизно включно по хмельницьку область. Західні області залишать для українців, тих які брали участь у війні і не хочуть жити в СССР2, східну частину анексують, а західна частина отримає гарантії безпеки, ймовірно і вступ у НАТО, так як пуйла ці декілька областей геть не важливі, не несуть загрози РФ))
Ось така перспектива закінчення війни в теперішніх реаліях.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:27 Ответить
коли останні 30 років Україна несла загрозу для кацапії ?
показать весь комментарий
16.11.2024 12:24 Ответить
ніколи не несла, це сарказм..., нема значення якими словами пуйло буде оправдовувати окупацію України, йому потрібен контроль над територіями, які належали російській імперії.
показать весь комментарий
16.11.2024 12:48 Ответить
Фінляндія і Польща ?
показать весь комментарий
16.11.2024 12:57 Ответить
путін бачить, що не може перемогти, вивертає все, ніби Україна слабка і має капітулювати. В кагебістів все так: читай навиворіт. Німець теж до москви був дійшов
показать весь комментарий
16.11.2024 11:31 Ответить
DeepState щодня нам показує, що путін не може перемогти швидко...
показать весь комментарий
16.11.2024 11:36 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2024 21:46 Ответить
Наративи мокшанської пропаганди. Бійці інформаційного фронту з Мухосранська не сплять ...
показать весь комментарий
16.11.2024 21:44 Ответить
Хто розмінував Чонгар? Чому всі місцеві голови СБУ яких ти особисто призначив виявилися зрадниками, радо вітаючими, кацапів? Хто похерив всі ракетні програми?
Хто розформував танковий батальйон ДШВ в/ч А0229. На Житомирщині?
Хто , курва? Хто ? Хто? Хто? І так без краю....
показать весь комментарий
16.11.2024 11:38 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2024 21:47 Ответить
Вован ну просто красавчик, відкрив усім очі. Ми все думали що хоче пуйло, а тут Зевова зразу все по поличкам розклав.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:39 Ответить
Вау , хрипло вже готується
показать весь комментарий
16.11.2024 11:52 Ответить
Время работает на ботокса,помощники сивковича и тедеева успешо разрушают Украину изнутри.
показать весь комментарий
16.11.2024 12:03 Ответить
Про капітулірен не домовляються і нє дагарівацца, капітуляцію приймають. Довбень. А цьому довбню х.....весь час махає перед носом стамбульським капітулірен.
показать весь комментарий
16.11.2024 12:09 Ответить
взагалі-то спочатку домовляються. капітуляція не просто папірець, а план що робити із кожним військовим, кожного угрупування військ, куди відводити, як роззброювати і так далі. Просто приймають хіба що пігулки.
показать весь комментарий
16.11.2024 13:06 Ответить
Ватажків терористів
завжди вбивають,
а це одороблище ,говнодиктатор хутін чим краще?
показать весь комментарий
16.11.2024 14:25 Ответить
Саме ж усе здало кацапам
показать весь комментарий
16.11.2024 14:36 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2024 16:03 Ответить
Дійсно, ***** тільки хоче капітуляції, а ішак все для цього робить.
показать весь комментарий
16.11.2024 18:07 Ответить
 
 