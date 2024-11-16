В настоящее время продолжаются испытания четырех видов ракет, разработанных в Украине, - Зеленский

В Украине разработали четыре вида ракет, сейчас продолжаются их испытания.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Что касается дронов, систем радиоэлектронной борьбы - здесь мы еще не достигли высоких результатов. Но, тем не менее, они есть. У нас появились четыре вида ракет, сейчас идут испытания. Далее - морские дроны, которые уничтожили большое количество Черноморского флота РФ", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент отметил успехи Украины в направлении технологий и оружия.

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"Считаю, что технологии, оружие - мы в этом направлении неплохо работаем. Мы привлекли много денег извне. А в нашем бюджете, например, только на наши дроны, на внутренние заказы - 775 миллиардов гривен на 2025 год. У нас эти деньги уже есть. И это только наши деньги. И плюс все остальные гарантированные финансы от партнеров", - добавил Зеленский.

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