В настоящее время продолжаются испытания четырех видов ракет, разработанных в Украине, - Зеленский
В Украине разработали четыре вида ракет, сейчас продолжаются их испытания.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"Что касается дронов, систем радиоэлектронной борьбы - здесь мы еще не достигли высоких результатов. Но, тем не менее, они есть. У нас появились четыре вида ракет, сейчас идут испытания. Далее - морские дроны, которые уничтожили большое количество Черноморского флота РФ", - отметил Зеленский.
Кроме того, президент отметил успехи Украины в направлении технологий и оружия.
"Считаю, что технологии, оружие - мы в этом направлении неплохо работаем. Мы привлекли много денег извне. А в нашем бюджете, например, только на наши дроны, на внутренние заказы - 775 миллиардов гривен на 2025 год. У нас эти деньги уже есть. И это только наши деньги. И плюс все остальные гарантированные финансы от партнеров", - добавил Зеленский.
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Баканов - сидить?
Ах остафьТЄ, краще арештуєм рахунки Бориги, вкрав 82 бюджета, знищив брата, нажився на війні, Ліпєцкая мегахвабріка.
походу реально передоз у Вави, "молимось" шоп лікар в пробці застряг і не вспів спасти, пофіг шо воно має сидіти довічно, хоч так вже і то добре.
2- незламна
3- найвеличніша
4-
Що стосується ракет з дальністю від 500 км, то все впирається у відсутність запасів і масштабного виробництва ракетного палива: Павлоградський хімзавод, що виробляв тверде паливо й різні порохи, зебіли припинили фінансувати в 2020 році, а на початку великої війни з пітьмою вчасно не евакуювали і згодом його потужності розбили ворожі ракети. Було ще багато рідкого ракетного палива - гептилу, що зберігалось на Південьмаші , але його утилізували ще до війни за наполяганням Корбана з екологічних міркувань.
следует читать как "Зеленский является лучшим барыгой на крови в истории"