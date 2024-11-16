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В настоящее время продолжаются испытания четырех видов ракет, разработанных в Украине, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

В Украине разработали четыре вида ракет, сейчас продолжаются их испытания.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Что касается дронов, систем радиоэлектронной борьбы - здесь мы еще не достигли высоких результатов. Но, тем не менее, они есть. У нас появились четыре вида ракет, сейчас идут испытания. Далее - морские дроны, которые уничтожили большое количество Черноморского флота РФ", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент отметил успехи Украины в направлении технологий и оружия.

Также читайте: Украинская армия сегодня - самая мощная в Европе: Наши практики базируются на современной долгой войне, - Зеленский

"Считаю, что технологии, оружие - мы в этом направлении неплохо работаем. Мы привлекли много денег извне. А в нашем бюджете, например, только на наши дроны, на внутренние заказы - 775 миллиардов гривен на 2025 год. У нас эти деньги уже есть. И это только наши деньги. И плюс все остальные гарантированные финансы от партнеров", - добавил Зеленский.

Читайте также: Мы должны сделать все, чтобы в 2025 году война закончилась дипломатическим путем, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) ракеты (3566)


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Топ комментарии
+39
С*** зелена! При ''Пороху'' вже були розроблені і випробувані ракети! Треба було лише профінансувати їхнє виробництво! А ти що зробило? Тепер воно про випробування ракет розповідає! Щоб тебе розірвало разом з твоєю зеленою бандою! Іди геть чума ж*****а!
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16.11.2024 12:43
+24
Зеленскому поверить , себя не уважать.
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16.11.2024 12:39
+23
Зелений сраколиз, був би може і мінськ-10, але не був би розмінований Чонгар, здана АЕС і купа територій. Щоб вас покрючило разом зі своїм потужним чмом-пабідітілєм.
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16.11.2024 13:10
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Правила форума Совет форумчан
Зеленскому поверить , себя не уважать.
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16.11.2024 12:39 Ответить
Паляниці віртуальні вже палять,"паляниці" корабельних смокталищ,щось Олена Шуляк не вилазить з з інформагентств України,все так гарно при "гаранті"негарантованому .Мабуть пішла передвиборна кампанія,невже ще якісь ідіотами ОЦЕ буде до вподоби !?
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16.11.2024 19:14 Ответить
видно в п'ятнцю ввечері не погано так нюхнюв, під айкос та не дешеве вино з сухою мівіною. зранку понесло, не чекає вечора ))
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16.11.2024 12:42 Ответить
С*** зелена! При ''Пороху'' вже були розроблені і випробувані ракети! Треба було лише профінансувати їхнє виробництво! А ти що зробило? Тепер воно про випробування ракет розповідає! Щоб тебе розірвало разом з твоєю зеленою бандою! Іди геть чума ж*****а!
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16.11.2024 12:43 Ответить
Коли українцям краще жилося - при Пороху, чи зараз?
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16.11.2024 13:09 Ответить
Хочеш, скажу, при кому. Але тобі не сподобається.
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16.11.2024 14:31 Ответить
При Голодоморі?
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16.11.2024 14:40 Ответить
Навіть не буду питати хто ти по національності і за кого голосував.
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16.11.2024 14:46 Ответить
Мене затрахали цією блювотиною колишні співробітники, вихідці з Донецької та Луганської областей. Не всі, але більшість. Так, жилося дійсно їм добре тоді, тому що Данбас дагда руліл
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16.11.2024 15:33 Ответить
Зелений сраколиз, був би може і мінськ-10, але не був би розмінований Чонгар, здана АЕС і купа територій. Щоб вас покрючило разом зі своїм потужним чмом-пабідітілєм.
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16.11.2024 13:10 Ответить
Назвіть недоліки "Мінських". Хоча "Мінськ-3" підписав єрмак при Зеленському. Пам'ятаєте в Парижі "формулу штайнмаєра"? До "мінських" зеленій владі ніколи не дорости, бо при "мінських" ми звільнилди 2/3 окуповівних територій, отримали безвіз, асоціацію, Томос, відродили армію і економіку, відпочивали на кращих курортах світу, а при "оманських" і "стамбульських" Зеленського розбито пів України, розрослися цвинтарі, до ЄС втекло 9 мільйонів і 20% нашої території окуповано і головне що не видно ні кінця ні краю.
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16.11.2024 13:21 Ответить
Та ні пане, я не багатій і не маждор, простий пенсіонер, правда працюючий, але декілька раз з дружиною і друзями відпочивали в Єгипті і путівка обійшлася дишевже, якби я відпочивпав в Одесі і купався в каналізаційних водах Чорного моря на Фонтанках.
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16.11.2024 17:28 Ответить
А де ж давно анонсована ракета Пердяниця? Так хвалив, а ії наче досі не існує(і скоріш за все ніколи не буде).
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16.11.2024 12:45 Ответить
Басалаєвая - сидить?
Баканов - сидить?
Ах остафьТЄ, краще арештуєм рахунки Бориги, вкрав 82 бюджета, знищив брата, нажився на війні, Ліпєцкая мегахвабріка.
походу реально передоз у Вави, "молимось" шоп лікар в пробці застряг і не вспів спасти, пофіг шо воно має сидіти довічно, хоч так вже і то добре.
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16.11.2024 12:49 Ответить
Петарда, тоже ракета.
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16.11.2024 12:52 Ответить
а любая сосна-отсосни даже уже бомба-ракета
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16.11.2024 13:39 Ответить
асфальт та музеї не літають.
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16.11.2024 12:54 Ответить
Воно під вєщєствамі
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16.11.2024 12:55 Ответить
Якби ти курва не саботував наші ракетні та інші оборонні програми, розпочаті попередниками, то ***** на широкомасштабну війну не пішов би. Якби не залишки ракет Нептун, виготовлених за попередників то кацапський флагман ракетний крейсер Мацква і досі кошмарив би все що рухається в чорному морі.
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16.11.2024 12:56 Ответить
Крейсер мабуть знищили по одній єдиній причині - зелені рила тоді ще не оговталися, і не встигли всюди встромити свого поганого носа.
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16.11.2024 13:38 Ответить
Залишки були, а де самі ракети ділися?
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16.11.2024 14:33 Ответить
твій Боневтік не евакуював оборонні підприємства, хоча знав що буде широкомасштабне вторгнення, і все що вдалося вивезти волонтерам та деяуим народним депутатам в березні 2022 зі зборочного заводу в Житомирській області, вже під обстрілами кацапів, це були ракети Нептун та Стугна, які залищалися на складах ще з часів Порошенка. Чому залишки? Тому що ракети Нептун пройшли тестові випробування в квітні 2019 року і їх планувалося ставити на озброєння та запускати в серію. Але в травні 2019 такі як ти наобирали ватноголового Боневтіка, який почав шукати "мір" в очкє у ***** і всі наші ракетні програми по Нептунам, Стугнам, Вільхам, Сапсанам, по нашому ППО були згорнуті. Як насмєшка в 2021 році міністр оборони Таран підписав наказ про постановку на озброєння 4 установок Нептун З МАКЕТАМИ РАКЕТ. Тож, якби не ракети Нептун та Стугна, які виготовлялися ще за попередників, крейсер Мацква плавал би досі, а кацапські танки зайшли б в Київ, бо не було б протиракетних комплексів Стугна.
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16.11.2024 15:13 Ответить
Пацик, ти за себе відповідай, за кого ти голосував. Швидше за все, перефарбувався за 3 копійки тут. А дома зєлі дупу лижеш. Я таких знаю.
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20.11.2024 20:43 Ответить
Розробив це ще не зробив.Так що краще промовч,бо маєш вигляд 3,14здобола
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16.11.2024 13:04 Ответить
Чому вигляд ?
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16.11.2024 13:16 Ответить
У меня уже рыгать на тебя нЕчем, *****.
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16.11.2024 13:06 Ответить
Морські дрони - то заслуга британців і норвежців, а ти Боневтіке, зумів передати декілька цих дронів кацапам, які зробили свої, а тому більше чогось нового від партнерів і не отримали. Те ж саме стосується і випробовування ракет. Але це якщо відбудеться, так на шостому році одноосібного правління. А чому за 5 років не зробив, як зробив Порошенко? Знову годуєш нарід обіцянками-цяцянками?
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16.11.2024 13:07 Ответить
. У нас ці гроші вже є. І це тільки наші гроші. І плюс всі інші гарантовані фінанси від партнерів", - додав Зеленський. Ну, що вони тільки но ваші гроші, пан Зеленський, ніхто сумніву і не має !
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16.11.2024 13:07 Ответить
1 -потужна
2- незламна
3- найвеличніша
4-
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16.11.2024 13:07 Ответить
4- вперше в історії України
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16.11.2024 13:13 Ответить
Як ще воно не звіздануло точні адреси виробництва? Але, нічого! ФСБ напряже агентуру і будуть шукати всі 4 виробника. Хоч якась зачіпка вже видана. Як цьому дебілу заткути ї...ник?
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16.11.2024 13:36 Ответить
Так звані "морські дрони" і знешкодження ними чорноморського флоту рашистів - це заслуга союзників, зокрема Великобританії, а не нашого "Укроборонпрому". Так що тут Зеленський лукавить.
Що стосується ракет з дальністю від 500 км, то все впирається у відсутність запасів і масштабного виробництва ракетного палива: Павлоградський хімзавод, що виробляв тверде паливо й різні порохи, зебіли припинили фінансувати в 2020 році, а на початку великої війни з пітьмою вчасно не евакуювали і згодом його потужності розбили ворожі ракети. Було ще багато рідкого ракетного палива - гептилу, що зберігалось на Південьмаші , але його утилізували ще до війни за наполяганням Корбана з екологічних міркувань.
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16.11.2024 13:55 Ответить
Ви з гептилом працювали?
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16.11.2024 14:35 Ответить
Гептил - не гірше іприту і ціаніду разом узятих.
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16.11.2024 15:56 Ответить
надеюсь баллистика???
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16.11.2024 13:55 Ответить
Пане, ви ,що, невиліковний оптиміст?
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16.11.2024 15:41 Ответить
Зеленский является "лучшим продавцом в истории", - Трамп https://censor.net/ru/news/3511471/tramp_pro_zelenskogo
следует читать как "Зеленский является лучшим барыгой на крови в истории"
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16.11.2024 13:56 Ответить
Йому вже ракетні двигуни дають, а воно єрмака все сциться
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16.11.2024 14:19 Ответить
Яка ж ліцемірна та брехдива істота. Невже воно вважає що всі вже забули хто у 2019 році поховав та закатав в асфальт усі ракетні програми що тоді були? Якби мудрий нарід не вибрав тоді циркового блазня президентом, і ракетні програми продовуквали б розвиток, і головне-якби розпочалося б іх заплановане масове виробгицтво- то не факт щоб велика війна могла б розпочатись взагалі. Бо путін тисячу разів подумав би про те, що йому може прилетіти у відповідь.....А тепер цей піськограй через стільки років і після стількиз смертей і руйнувань хизується і хвалиться тим що почав відкопувати те , що сам колись знищив і поховав.......
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16.11.2024 16:07 Ответить
Випробування мали бути 5 років тому.
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16.11.2024 16:13 Ответить
У ішака сьогодні явний передоз.
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16.11.2024 18:03 Ответить
 
 