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Нині тривають випробування чотирьох видів ракет, розроблених в Україні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

В Україні розробили чотири види ракет, нині тривають їхні випробування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Що стосується дронів, систем радіоелектронної боротьби - тут ми ще не досягли високих результатів. Але, тим не менш, вони є. У нас з'явились чотири види ракет, зараз ідуть випробування. Далі - морські дрони, які знищили велику кількість Чорноморського флоту РФ", - зазначив Зеленський.

Крім того, президент наголосив на успіхах України в напрямку технологій і зброї.

Також читайте: Ми повинні зробити все, щоб у 2025 році війна закінчилась дипломатичним шляхом, - Зеленський

"Вважаю, що технології, зброя - ми в цьому напрямку непогано працюємо. Ми залучили багато грошей ззовні. А в нашому бюджеті, наприклад, тільки на наші дрони, на внутрішні замовлення - 775 мільярдів гривень на 2025 рік. У нас ці гроші вже є. І це тільки наші гроші. І плюс всі інші гарантовані фінанси від партнерів", - додав Зеленський.

Також читайте: Українська армія сьогодні найпотужніша в Європі: Наші практики базуються на сучасній довгій війні, - Зеленський

Автор: 

Зеленський (23659) ракети (4000)


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Топ коментарі
+39
С*** зелена! При ''Пороху'' вже були розроблені і випробувані ракети! Треба було лише профінансувати їхнє виробництво! А ти що зробило? Тепер воно про випробування ракет розповідає! Щоб тебе розірвало разом з твоєю зеленою бандою! Іди геть чума ж*****а!
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16.11.2024 12:43
+24
Зеленскому поверить , себя не уважать.
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16.11.2024 12:39
+23
Зелений сраколиз, був би може і мінськ-10, але не був би розмінований Чонгар, здана АЕС і купа територій. Щоб вас покрючило разом зі своїм потужним чмом-пабідітілєм.
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16.11.2024 13:10
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Зеленскому поверить , себя не уважать.
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16.11.2024 12:39 Відповісти
Паляниці віртуальні вже палять,"паляниці" корабельних смокталищ,щось Олена Шуляк не вилазить з з інформагентств України,все так гарно при "гаранті"негарантованому .Мабуть пішла передвиборна кампанія,невже ще якісь ідіотами ОЦЕ буде до вподоби !?
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16.11.2024 19:14 Відповісти
видно в п'ятнцю ввечері не погано так нюхнюв, під айкос та не дешеве вино з сухою мівіною. зранку понесло, не чекає вечора ))
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16.11.2024 12:42 Відповісти
С*** зелена! При ''Пороху'' вже були розроблені і випробувані ракети! Треба було лише профінансувати їхнє виробництво! А ти що зробило? Тепер воно про випробування ракет розповідає! Щоб тебе розірвало разом з твоєю зеленою бандою! Іди геть чума ж*****а!
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16.11.2024 12:43 Відповісти
Коли українцям краще жилося - при Пороху, чи зараз?
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16.11.2024 13:09 Відповісти
Хочеш, скажу, при кому. Але тобі не сподобається.
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16.11.2024 14:31 Відповісти
При Голодоморі?
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16.11.2024 14:40 Відповісти
Навіть не буду питати хто ти по національності і за кого голосував.
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16.11.2024 14:46 Відповісти
Мене затрахали цією блювотиною колишні співробітники, вихідці з Донецької та Луганської областей. Не всі, але більшість. Так, жилося дійсно їм добре тоді, тому що Данбас дагда руліл
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16.11.2024 15:33 Відповісти
Зелений сраколиз, був би може і мінськ-10, але не був би розмінований Чонгар, здана АЕС і купа територій. Щоб вас покрючило разом зі своїм потужним чмом-пабідітілєм.
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16.11.2024 13:10 Відповісти
Назвіть недоліки "Мінських". Хоча "Мінськ-3" підписав єрмак при Зеленському. Пам'ятаєте в Парижі "формулу штайнмаєра"? До "мінських" зеленій владі ніколи не дорости, бо при "мінських" ми звільнилди 2/3 окуповівних територій, отримали безвіз, асоціацію, Томос, відродили армію і економіку, відпочивали на кращих курортах світу, а при "оманських" і "стамбульських" Зеленського розбито пів України, розрослися цвинтарі, до ЄС втекло 9 мільйонів і 20% нашої території окуповано і головне що не видно ні кінця ні краю.
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16.11.2024 13:21 Відповісти
Та ні пане, я не багатій і не маждор, простий пенсіонер, правда працюючий, але декілька раз з дружиною і друзями відпочивали в Єгипті і путівка обійшлася дишевже, якби я відпочивпав в Одесі і купався в каналізаційних водах Чорного моря на Фонтанках.
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16.11.2024 17:28 Відповісти
А де ж давно анонсована ракета Пердяниця? Так хвалив, а ії наче досі не існує(і скоріш за все ніколи не буде).
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16.11.2024 12:45 Відповісти
Басалаєвая - сидить?
Баканов - сидить?
Ах остафьТЄ, краще арештуєм рахунки Бориги, вкрав 82 бюджета, знищив брата, нажився на війні, Ліпєцкая мегахвабріка.
походу реально передоз у Вави, "молимось" шоп лікар в пробці застряг і не вспів спасти, пофіг шо воно має сидіти довічно, хоч так вже і то добре.
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16.11.2024 12:49 Відповісти
Петарда, тоже ракета.
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16.11.2024 12:52 Відповісти
а любая сосна-отсосни даже уже бомба-ракета
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16.11.2024 13:39 Відповісти
асфальт та музеї не літають.
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16.11.2024 12:54 Відповісти
Воно під вєщєствамі
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16.11.2024 12:55 Відповісти
Якби ти курва не саботував наші ракетні та інші оборонні програми, розпочаті попередниками, то ***** на широкомасштабну війну не пішов би. Якби не залишки ракет Нептун, виготовлених за попередників то кацапський флагман ракетний крейсер Мацква і досі кошмарив би все що рухається в чорному морі.
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16.11.2024 12:56 Відповісти
Крейсер мабуть знищили по одній єдиній причині - зелені рила тоді ще не оговталися, і не встигли всюди встромити свого поганого носа.
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16.11.2024 13:38 Відповісти
Залишки були, а де самі ракети ділися?
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16.11.2024 14:33 Відповісти
твій Боневтік не евакуював оборонні підприємства, хоча знав що буде широкомасштабне вторгнення, і все що вдалося вивезти волонтерам та деяуим народним депутатам в березні 2022 зі зборочного заводу в Житомирській області, вже під обстрілами кацапів, це були ракети Нептун та Стугна, які залищалися на складах ще з часів Порошенка. Чому залишки? Тому що ракети Нептун пройшли тестові випробування в квітні 2019 року і їх планувалося ставити на озброєння та запускати в серію. Але в травні 2019 такі як ти наобирали ватноголового Боневтіка, який почав шукати "мір" в очкє у ***** і всі наші ракетні програми по Нептунам, Стугнам, Вільхам, Сапсанам, по нашому ППО були згорнуті. Як насмєшка в 2021 році міністр оборони Таран підписав наказ про постановку на озброєння 4 установок Нептун З МАКЕТАМИ РАКЕТ. Тож, якби не ракети Нептун та Стугна, які виготовлялися ще за попередників, крейсер Мацква плавал би досі, а кацапські танки зайшли б в Київ, бо не було б протиракетних комплексів Стугна.
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16.11.2024 15:13 Відповісти
Пацик, ти за себе відповідай, за кого ти голосував. Швидше за все, перефарбувався за 3 копійки тут. А дома зєлі дупу лижеш. Я таких знаю.
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20.11.2024 20:43 Відповісти
Розробив це ще не зробив.Так що краще промовч,бо маєш вигляд 3,14здобола
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16.11.2024 13:04 Відповісти
Чому вигляд ?
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16.11.2024 13:16 Відповісти
У меня уже рыгать на тебя нЕчем, *****.
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16.11.2024 13:06 Відповісти
Морські дрони - то заслуга британців і норвежців, а ти Боневтіке, зумів передати декілька цих дронів кацапам, які зробили свої, а тому більше чогось нового від партнерів і не отримали. Те ж саме стосується і випробовування ракет. Але це якщо відбудеться, так на шостому році одноосібного правління. А чому за 5 років не зробив, як зробив Порошенко? Знову годуєш нарід обіцянками-цяцянками?
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16.11.2024 13:07 Відповісти
. У нас ці гроші вже є. І це тільки наші гроші. І плюс всі інші гарантовані фінанси від партнерів", - додав Зеленський. Ну, що вони тільки но ваші гроші, пан Зеленський, ніхто сумніву і не має !
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16.11.2024 13:07 Відповісти
1 -потужна
2- незламна
3- найвеличніша
4-
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16.11.2024 13:07 Відповісти
4- вперше в історії України
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16.11.2024 13:13 Відповісти
Як ще воно не звіздануло точні адреси виробництва? Але, нічого! ФСБ напряже агентуру і будуть шукати всі 4 виробника. Хоч якась зачіпка вже видана. Як цьому дебілу заткути ї...ник?
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16.11.2024 13:36 Відповісти
Так звані "морські дрони" і знешкодження ними чорноморського флоту рашистів - це заслуга союзників, зокрема Великобританії, а не нашого "Укроборонпрому". Так що тут Зеленський лукавить.
Що стосується ракет з дальністю від 500 км, то все впирається у відсутність запасів і масштабного виробництва ракетного палива: Павлоградський хімзавод, що виробляв тверде паливо й різні порохи, зебіли припинили фінансувати в 2020 році, а на початку великої війни з пітьмою вчасно не евакуювали і згодом його потужності розбили ворожі ракети. Було ще багато рідкого ракетного палива - гептилу, що зберігалось на Південьмаші , але його утилізували ще до війни за наполяганням Корбана з екологічних міркувань.
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16.11.2024 13:55 Відповісти
Ви з гептилом працювали?
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16.11.2024 14:35 Відповісти
Гептил - не гірше іприту і ціаніду разом узятих.
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16.11.2024 15:56 Відповісти
надеюсь баллистика???
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16.11.2024 13:55 Відповісти
Пане, ви ,що, невиліковний оптиміст?
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16.11.2024 15:41 Відповісти
Зеленский является "лучшим продавцом в истории", - Трамп https://censor.net/ru/news/3511471/tramp_pro_zelenskogo
следует читать как "Зеленский является лучшим барыгой на крови в истории"
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16.11.2024 13:56 Відповісти
Йому вже ракетні двигуни дають, а воно єрмака все сциться
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16.11.2024 14:19 Відповісти
Яка ж ліцемірна та брехдива істота. Невже воно вважає що всі вже забули хто у 2019 році поховав та закатав в асфальт усі ракетні програми що тоді були? Якби мудрий нарід не вибрав тоді циркового блазня президентом, і ракетні програми продовуквали б розвиток, і головне-якби розпочалося б іх заплановане масове виробгицтво- то не факт щоб велика війна могла б розпочатись взагалі. Бо путін тисячу разів подумав би про те, що йому може прилетіти у відповідь.....А тепер цей піськограй через стільки років і після стількиз смертей і руйнувань хизується і хвалиться тим що почав відкопувати те , що сам колись знищив і поховав.......
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16.11.2024 16:07 Відповісти
Випробування мали бути 5 років тому.
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16.11.2024 16:13 Відповісти
У ішака сьогодні явний передоз.
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16.11.2024 18:03 Відповісти
 
 