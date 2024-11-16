Нині тривають випробування чотирьох видів ракет, розроблених в Україні, - Зеленський

В Україні розробили чотири види ракет, нині тривають їхні випробування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Що стосується дронів, систем радіоелектронної боротьби - тут ми ще не досягли високих результатів. Але, тим не менш, вони є. У нас з'явились чотири види ракет, зараз ідуть випробування. Далі - морські дрони, які знищили велику кількість Чорноморського флоту РФ", - зазначив Зеленський.

Крім того, президент наголосив на успіхах України в напрямку технологій і зброї.

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"Вважаю, що технології, зброя - ми в цьому напрямку непогано працюємо. Ми залучили багато грошей ззовні. А в нашому бюджеті, наприклад, тільки на наші дрони, на внутрішні замовлення - 775 мільярдів гривень на 2025 рік. У нас ці гроші вже є. І це тільки наші гроші. І плюс всі інші гарантовані фінанси від партнерів", - додав Зеленський.

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