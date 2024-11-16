Нині тривають випробування чотирьох видів ракет, розроблених в Україні, - Зеленський
В Україні розробили чотири види ракет, нині тривають їхні випробування.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Що стосується дронів, систем радіоелектронної боротьби - тут ми ще не досягли високих результатів. Але, тим не менш, вони є. У нас з'явились чотири види ракет, зараз ідуть випробування. Далі - морські дрони, які знищили велику кількість Чорноморського флоту РФ", - зазначив Зеленський.
Крім того, президент наголосив на успіхах України в напрямку технологій і зброї.
"Вважаю, що технології, зброя - ми в цьому напрямку непогано працюємо. Ми залучили багато грошей ззовні. А в нашому бюджеті, наприклад, тільки на наші дрони, на внутрішні замовлення - 775 мільярдів гривень на 2025 рік. У нас ці гроші вже є. І це тільки наші гроші. І плюс всі інші гарантовані фінанси від партнерів", - додав Зеленський.
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Баканов - сидить?
Ах остафьТЄ, краще арештуєм рахунки Бориги, вкрав 82 бюджета, знищив брата, нажився на війні, Ліпєцкая мегахвабріка.
походу реально передоз у Вави, "молимось" шоп лікар в пробці застряг і не вспів спасти, пофіг шо воно має сидіти довічно, хоч так вже і то добре.
2- незламна
3- найвеличніша
4-
Що стосується ракет з дальністю від 500 км, то все впирається у відсутність запасів і масштабного виробництва ракетного палива: Павлоградський хімзавод, що виробляв тверде паливо й різні порохи, зебіли припинили фінансувати в 2020 році, а на початку великої війни з пітьмою вчасно не евакуювали і згодом його потужності розбили ворожі ракети. Було ще багато рідкого ракетного палива - гептилу, що зберігалось на Південьмаші , але його утилізували ще до війни за наполяганням Корбана з екологічних міркувань.
следует читать как "Зеленский является лучшим барыгой на крови в истории"