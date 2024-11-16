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Новости
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В партии Шольца выступили в защиту его разговора с Путиным: "Важно стремиться к дипломатическим решениям"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Вчера канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. В партии СДПГ выступили в защиту телефонного разговора немецкого политика.

Об этом сообщает Deutschlandfunk, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, журналист радио напомнил, что недавно Шольц в эфире ARD заявил о своих планах в ближайшее время позвонить Путину, однако перед этим он уточнил, что намерен проконсультироваться с партнерами, в том числе с США.

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Комментируя ситуацию, генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш сказал, что хоть и не имеет детальной информации о темах переговоров, но полностью доверяет способности Шольца достигать дипломатических результатов.

Мирш добавил, что нынешний канцлер Германии всегда тщательно взвешивал свои действия и координировал их с международными партнерами.

"Сейчас я не знаю содержания переговоров. Но я знаю, что Олаф Шольц в течение многих лет очень тщательно взвешивал, особенно в тесных консультациях со своими партнерами, когда и какие дипломатические возможности откроются", - заявил он.

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Также говоря о возможной организации мирной конференции с участием России, Мирш отметил, что стремление к дипломатическим достижениям имеет важное значение для международного порядка и не связано с предвыборной темой.

"Этот вопрос угрожает глобальной стабильности, и поэтому важно стремиться к дипломатическим решениям", - добавил он.

Кроме того, несмотря на сложности, с которыми сталкивается Запад в условиях агрессии России против Украины, Мирш отметил значимость дипломатических шагов для поиска мирного решения войны.

путин владимир (31236) Шольц Олаф (906) переговоры с Россией (957)


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Топ комментарии
+12
когда это дипломатия работала с террористами, маньяками и убийцами? Але ту ту
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16.11.2024 19:32
+10
Їм не соромно - до 22го вся зелена шобла годувалася на росії ( квартал, свати/Скоти, серіали, виступи квн, стендапи, концерти тощо..
От де проблема...
І жоден "експерт" про це ні пари з вуст....
Зате Шольца обливають брудом на кожній хвилі хайпу!!! Того самого, при якому Германія передала нам техніки на мільярди!!! Безкоштовно, та ще й знаючи про неадекватний уряд
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16.11.2024 19:38
+9
Чогось з Гітлером ніхто не розмовляв.
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16.11.2024 19:33
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Правила форума Совет форумчан
когда это дипломатия работала с террористами, маньяками и убийцами? Але ту ту
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16.11.2024 19:32 Ответить
Їм не соромно - до 22го вся зелена шобла годувалася на росії ( квартал, свати/Скоти, серіали, виступи квн, стендапи, концерти тощо..
От де проблема...
І жоден "експерт" про це ні пари з вуст....
Зате Шольца обливають брудом на кожній хвилі хайпу!!! Того самого, при якому Германія передала нам техніки на мільярди!!! Безкоштовно, та ще й знаючи про неадекватний уряд
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16.11.2024 19:38 Ответить
Ви маєте претензії до чужинців? А ви не звернули увагу, що там українців нема?
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16.11.2024 19:47 Ответить
із дзвінком шольц зробив стратегічну помилку. Треба було не дзвонити, а зразу посилати у маскву на перемовини компромісну фігуру. Наприклад сару вагенкнехт.
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16.11.2024 19:32 Ответить
Чогось з Гітлером ніхто не розмовляв.
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16.11.2024 19:33 Ответить
У 1938-му ще як розмовляли.

А ось після захоплення (за 2-3 доби) Іраком Кувейту у 1990-му військова коаліція на чолі з США швидко поставила агресора на місце воєнними засобами, без зайвої дипломатії...
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16.11.2024 19:40 Ответить
В 38-му він ще не вбив сотні тисяч людей, як це зробив пуйло.
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16.11.2024 19:48 Ответить
Тим хто стояв за демократію і людські цінності буде соромно за своіх нащадків які спустили все в унітаз
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16.11.2024 19:33 Ответить
Хто як не Шольц знає що робить. А ?
А ваша пархата ботохверма накинулася на нього , поливаючи брудом!
Замість довічного дякую за Іріс-Т, , танки, снаряди, медицину та мільярди бабла!!!!
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16.11.2024 19:34 Ответить
З ким? З терористом, на якого чекає міжнародний ордер на арешт прагнути ''дипломатичних рішень.
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16.11.2024 19:34 Ответить
During the phone call, they agreed on the date of the cocksucking rendezvous.
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16.11.2024 19:35 Ответить
перемовини ІРА з Маргарет Тетчер як приклад
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16.11.2024 19:35 Ответить
Кацапня і дипломатія---речі не сумісні.
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16.11.2024 19:37 Ответить
Шольц без мила в дупу заліз. Чим знатно насрав собі на макітру.
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16.11.2024 19:39 Ответить
Ми повинні зробити все, щоб у 2025 році війна закінчилась дипломатичним шляхом, - Зеленський

И какие тогда претензии к Шольцу, если он тоже за "дипломатию"?
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16.11.2024 19:41 Ответить
З Зеленським усе ясно, але ніхто не очікував що і Шольц теж виявився клоуном.
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16.11.2024 20:11 Ответить
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16.11.2024 19:45 Ответить
Може Щольц не розуміє, що хутину потрібно вижити і він буде йти по трупах .
Шольц - телефонну слухавку помой
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16.11.2024 19:48 Ответить
ще потрібно розібратись
хто там в партії Шольца
і хто йому ці дурні поради дає . В партії Меркель теж колись їй дали пораду
запросити ауслендерів сюди
А потім ті ж порадники утворили партію АфД
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16.11.2024 19:48 Ответить
З бен ладаном домовлялися але тільки кулею,бо більше не з чим домовлятися не хотів.Хуйло такий же злодій і йому по коліна шольц та інші .
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16.11.2024 19:49 Ответить
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16.11.2024 19:51 Ответить
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16.11.2024 19:54 Ответить
комусь надто муляє, що Німеччина допомагає нам, хоча, щиро кажучи, усіх хто голосував за ригів, комуняк, об'єднаних, обрізаних та іншу зешваль- в цивілізовані країни не варто й пускати.

Шольц попередив партнерів про дзвінок Путіну за місяць - ЗМІ. Німецький канцлер розповів лідерам США, Британії та Франції про намір поговорити з Володимиром Путіним майже за місяць до дзвінка, пише Bild.
https://www.dw.com/uk/solc-poperediv-partneriv-pro-dzvinok-putinu-za-misac-zmi/a-70801004
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16.11.2024 20:11 Ответить
Шольц разом з Щредером і теперішнім презом завжди рахувались друзями х... І пайщиками газогону. Так само як і верхушка соцдеків. А про те, що в них ніяких ходов нєт свідчить тупе бормотання (разом з гопотою) про підрив газогону Генералом і Червінським.
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16.11.2024 20:13 Ответить
Показали свою слабкість. Поступово відбувається орбанізація європи
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16.11.2024 20:15 Ответить
я, вже багато разів писав!
періодично, треба сканувати, живе це падло чи ні!!!
шольц, вже майже ніхто!
йому залишилось три місяці!
часи меркельщини, нарешті закінчились!
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16.11.2024 20:24 Ответить
говоруни хєрові!
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16.11.2024 20:25 Ответить
Раздвинуть свои булки, чтобы был мир?
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16.11.2024 21:12 Ответить
Голда Мейер до такої дипломатії, подейкують, була де що іншої думки. "Не можна домовлятись з тим, хто прийшов тебе вбити" (с)
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16.11.2024 21:31 Ответить
Сумує хєрр шольц за пуйлом, сильно сумує...
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16.11.2024 23:13 Ответить
Це мені нагадує той анекдот, де чоловік з дружиною гуляли по зоопарку і дружина впала у вольер з самцем горили. Самець почав рвати на ній одяг, стягує білизну, а жінка кричить чоловіку:
- Ну шо ти стоїш, зроби щонебудь!
- А ти скажи йому, що ти не в настрої, що у тебе голова болить...
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16.11.2024 23:40 Ответить
 
 