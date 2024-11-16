В партии Шольца выступили в защиту его разговора с Путиным: "Важно стремиться к дипломатическим решениям"
Вчера канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. В партии СДПГ выступили в защиту телефонного разговора немецкого политика.
Об этом сообщает Deutschlandfunk, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, журналист радио напомнил, что недавно Шольц в эфире ARD заявил о своих планах в ближайшее время позвонить Путину, однако перед этим он уточнил, что намерен проконсультироваться с партнерами, в том числе с США.
Комментируя ситуацию, генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш сказал, что хоть и не имеет детальной информации о темах переговоров, но полностью доверяет способности Шольца достигать дипломатических результатов.
Мирш добавил, что нынешний канцлер Германии всегда тщательно взвешивал свои действия и координировал их с международными партнерами.
"Сейчас я не знаю содержания переговоров. Но я знаю, что Олаф Шольц в течение многих лет очень тщательно взвешивал, особенно в тесных консультациях со своими партнерами, когда и какие дипломатические возможности откроются", - заявил он.
Также говоря о возможной организации мирной конференции с участием России, Мирш отметил, что стремление к дипломатическим достижениям имеет важное значение для международного порядка и не связано с предвыборной темой.
"Этот вопрос угрожает глобальной стабильности, и поэтому важно стремиться к дипломатическим решениям", - добавил он.
Кроме того, несмотря на сложности, с которыми сталкивается Запад в условиях агрессии России против Украины, Мирш отметил значимость дипломатических шагов для поиска мирного решения войны.
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От де проблема...
І жоден "експерт" про це ні пари з вуст....
Зате Шольца обливають брудом на кожній хвилі хайпу!!! Того самого, при якому Германія передала нам техніки на мільярди!!! Безкоштовно, та ще й знаючи про неадекватний уряд
А ось після захоплення (за 2-3 доби) Іраком Кувейту у 1990-му військова коаліція на чолі з США швидко поставила агресора на місце воєнними засобами, без зайвої дипломатії...
А ваша пархата ботохверма накинулася на нього , поливаючи брудом!
Замість довічного дякую за Іріс-Т, , танки, снаряди, медицину та мільярди бабла!!!!
И какие тогда претензии к Шольцу, если он тоже за "дипломатию"?
Шольц - телефонну слухавку помой
хто там в партії Шольца
і хто йому ці дурні поради дає . В партії Меркель теж колись їй дали пораду
запросити ауслендерів сюди
А потім ті ж порадники утворили партію АфД
Шольц попередив партнерів про дзвінок Путіну за місяць - ЗМІ. Німецький канцлер розповів лідерам США, Британії та Франції про намір поговорити з Володимиром Путіним майже за місяць до дзвінка, пише Bild.
https://www.dw.com/uk/solc-poperediv-partneriv-pro-dzvinok-putinu-za-misac-zmi/a-70801004
періодично, треба сканувати, живе це падло чи ні!!!
шольц, вже майже ніхто!
йому залишилось три місяці!
часи меркельщини, нарешті закінчились!
- Ну шо ти стоїш, зроби щонебудь!
- А ти скажи йому, що ти не в настрої, що у тебе голова болить...