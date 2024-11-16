У партії Шольца виступили на захист його розмови з Путіним: "Важливо прагнути дипломатичних рішень"

Вчора канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два роки зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. У партії СДПН виступили на захист телефонної розмови німецького політика.

Про це повідомляє Deutschlandfunk, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, журналіст радіо нагадав, що нещодавно Шольц в ефірі ARD заявив про свої плани найближчим часом зателефонувати Путіну, проте перед цим він уточнив, що має намір проконсультуватися з партнерами, у тому числі зі США.

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Коментуючи ситуацію, генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіас Мірш сказав, що хоч і не має детальної інформації про теми переговорів, але повністю довіряє здатності Шольца досягати дипломатичних результатів.

Мірш додав, що нинішній канцлер Німеччини завжди ретельно зважував свої дії та координував їх із міжнародними партнерами.

"Зараз я не знаю змісту переговорів. Але я знаю, що Олаф Шольц протягом багатьох років дуже ретельно зважував, особливо у тісних консультаціях зі своїми партнерами, коли і які дипломатичні можливості відкриються", - заявив він.

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Також говорячи про можливу організацію мирної конференції за участю Росії, Мірш зазначив, що прагнення до дипломатичних здобутків має важливе значення для міжнародного порядку і не пов'язане з передвиборчою темою.

"Це питання загрожує глобальній стабільності, і тому важливо прагнути дипломатичних рішень", - додав він.

Крім того, незважаючи на складнощі, з якими стикається Захід в умовах агресії Росії проти України, Мірш наголосив на значущості дипломатичних кроків для пошуку мирного вирішення війни.