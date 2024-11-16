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Новини
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У партії Шольца виступили на захист його розмови з Путіним: "Важливо прагнути дипломатичних рішень"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Вчора канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два роки зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. У партії СДПН виступили на захист телефонної розмови німецького політика.

Про це повідомляє Deutschlandfunk, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, журналіст радіо нагадав, що нещодавно Шольц в ефірі ARD заявив про свої плани найближчим часом зателефонувати Путіну, проте перед цим він уточнив, що має намір проконсультуватися з партнерами, у тому числі зі США.

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Коментуючи ситуацію, генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіас Мірш сказав, що хоч і не має детальної інформації про теми переговорів, але повністю довіряє здатності Шольца досягати дипломатичних результатів.

Мірш додав, що нинішній канцлер Німеччини завжди ретельно зважував свої дії та координував їх із міжнародними партнерами.

"Зараз я не знаю змісту переговорів. Але я знаю, що Олаф Шольц протягом багатьох років дуже ретельно зважував, особливо у тісних консультаціях зі своїми партнерами, коли і які дипломатичні можливості відкриються", - заявив він.

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Також говорячи про можливу організацію мирної конференції за участю Росії, Мірш зазначив, що прагнення до дипломатичних здобутків має важливе значення для міжнародного порядку і не пов'язане з передвиборчою темою.

"Це питання загрожує глобальній стабільності, і тому важливо прагнути дипломатичних рішень", - додав він.

Крім того, незважаючи на складнощі, з якими стикається Захід в умовах агресії Росії проти України, Мірш наголосив на значущості дипломатичних кроків для пошуку мирного вирішення війни.

Автор: 

путін (23746) Шольц Олаф (1135) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
+12
когда это дипломатия работала с террористами, маньяками и убийцами? Але ту ту
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16.11.2024 19:32
+10
Їм не соромно - до 22го вся зелена шобла годувалася на росії ( квартал, свати/Скоти, серіали, виступи квн, стендапи, концерти тощо..
От де проблема...
І жоден "експерт" про це ні пари з вуст....
Зате Шольца обливають брудом на кожній хвилі хайпу!!! Того самого, при якому Германія передала нам техніки на мільярди!!! Безкоштовно, та ще й знаючи про неадекватний уряд
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16.11.2024 19:38
+9
Чогось з Гітлером ніхто не розмовляв.
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16.11.2024 19:33
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когда это дипломатия работала с террористами, маньяками и убийцами? Але ту ту
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16.11.2024 19:32 Відповісти
Їм не соромно - до 22го вся зелена шобла годувалася на росії ( квартал, свати/Скоти, серіали, виступи квн, стендапи, концерти тощо..
От де проблема...
І жоден "експерт" про це ні пари з вуст....
Зате Шольца обливають брудом на кожній хвилі хайпу!!! Того самого, при якому Германія передала нам техніки на мільярди!!! Безкоштовно, та ще й знаючи про неадекватний уряд
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16.11.2024 19:38 Відповісти
Ви маєте претензії до чужинців? А ви не звернули увагу, що там українців нема?
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16.11.2024 19:47 Відповісти
із дзвінком шольц зробив стратегічну помилку. Треба було не дзвонити, а зразу посилати у маскву на перемовини компромісну фігуру. Наприклад сару вагенкнехт.
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16.11.2024 19:32 Відповісти
Чогось з Гітлером ніхто не розмовляв.
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16.11.2024 19:33 Відповісти
У 1938-му ще як розмовляли.

А ось після захоплення (за 2-3 доби) Іраком Кувейту у 1990-му військова коаліція на чолі з США швидко поставила агресора на місце воєнними засобами, без зайвої дипломатії...
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16.11.2024 19:40 Відповісти
В 38-му він ще не вбив сотні тисяч людей, як це зробив пуйло.
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16.11.2024 19:48 Відповісти
Тим хто стояв за демократію і людські цінності буде соромно за своіх нащадків які спустили все в унітаз
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16.11.2024 19:33 Відповісти
Хто як не Шольц знає що робить. А ?
А ваша пархата ботохверма накинулася на нього , поливаючи брудом!
Замість довічного дякую за Іріс-Т, , танки, снаряди, медицину та мільярди бабла!!!!
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16.11.2024 19:34 Відповісти
З ким? З терористом, на якого чекає міжнародний ордер на арешт прагнути ''дипломатичних рішень.
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16.11.2024 19:34 Відповісти
During the phone call, they agreed on the date of the cocksucking rendezvous.
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16.11.2024 19:35 Відповісти
перемовини ІРА з Маргарет Тетчер як приклад
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16.11.2024 19:35 Відповісти
Кацапня і дипломатія---речі не сумісні.
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16.11.2024 19:37 Відповісти
Шольц без мила в дупу заліз. Чим знатно насрав собі на макітру.
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16.11.2024 19:39 Відповісти
Ми повинні зробити все, щоб у 2025 році війна закінчилась дипломатичним шляхом, - Зеленський

И какие тогда претензии к Шольцу, если он тоже за "дипломатию"?
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16.11.2024 19:41 Відповісти
З Зеленським усе ясно, але ніхто не очікував що і Шольц теж виявився клоуном.
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16.11.2024 20:11 Відповісти
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16.11.2024 19:45 Відповісти
Може Щольц не розуміє, що хутину потрібно вижити і він буде йти по трупах .
Шольц - телефонну слухавку помой
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16.11.2024 19:48 Відповісти
ще потрібно розібратись
хто там в партії Шольца
і хто йому ці дурні поради дає . В партії Меркель теж колись їй дали пораду
запросити ауслендерів сюди
А потім ті ж порадники утворили партію АфД
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16.11.2024 19:48 Відповісти
З бен ладаном домовлялися але тільки кулею,бо більше не з чим домовлятися не хотів.Хуйло такий же злодій і йому по коліна шольц та інші .
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16.11.2024 19:49 Відповісти
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16.11.2024 19:51 Відповісти
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16.11.2024 19:54 Відповісти
комусь надто муляє, що Німеччина допомагає нам, хоча, щиро кажучи, усіх хто голосував за ригів, комуняк, об'єднаних, обрізаних та іншу зешваль- в цивілізовані країни не варто й пускати.

Шольц попередив партнерів про дзвінок Путіну за місяць - ЗМІ. Німецький канцлер розповів лідерам США, Британії та Франції про намір поговорити з Володимиром Путіним майже за місяць до дзвінка, пише Bild.
https://www.dw.com/uk/solc-poperediv-partneriv-pro-dzvinok-putinu-za-misac-zmi/a-70801004
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16.11.2024 20:11 Відповісти
Шольц разом з Щредером і теперішнім презом завжди рахувались друзями х... І пайщиками газогону. Так само як і верхушка соцдеків. А про те, що в них ніяких ходов нєт свідчить тупе бормотання (разом з гопотою) про підрив газогону Генералом і Червінським.
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16.11.2024 20:13 Відповісти
Показали свою слабкість. Поступово відбувається орбанізація європи
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16.11.2024 20:15 Відповісти
я, вже багато разів писав!
періодично, треба сканувати, живе це падло чи ні!!!
шольц, вже майже ніхто!
йому залишилось три місяці!
часи меркельщини, нарешті закінчились!
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16.11.2024 20:24 Відповісти
говоруни хєрові!
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16.11.2024 20:25 Відповісти
Раздвинуть свои булки, чтобы был мир?
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16.11.2024 21:12 Відповісти
Голда Мейер до такої дипломатії, подейкують, була де що іншої думки. "Не можна домовлятись з тим, хто прийшов тебе вбити" (с)
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16.11.2024 21:31 Відповісти
Сумує хєрр шольц за пуйлом, сильно сумує...
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16.11.2024 23:13 Відповісти
Це мені нагадує той анекдот, де чоловік з дружиною гуляли по зоопарку і дружина впала у вольер з самцем горили. Самець почав рвати на ній одяг, стягує білизну, а жінка кричить чоловіку:
- Ну шо ти стоїш, зроби щонебудь!
- А ти скажи йому, що ти не в настрої, що у тебе голова болить...
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16.11.2024 23:40 Відповісти
 
 