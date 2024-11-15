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Новини
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МЗС України щодо розмови Шольца і Путіна: Потрібні сильні дії, а не вмовляння та спроби умиротворення

шольц і Путін провели розмову

У МЗС України розкритикували телефонну розмову між канцлером ФРН Олафом Шольцом та російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі речника МЗС України Георгія Тихого.

"Німецька сторона повідомляла, що збирається говорити з Путіним. Але навіть якщо Канцлер ФРН не висловлював у розмові позицій, які йшли би врозріз із позицією України, самі по собі розмови з російським диктатором не несуть жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру", - йдеться в коментарі.

Крім того, наголошується, що довгі розмови – це ресурс, яким російський диктатор Путін користується вже понад 20 років, щоб досягати своїх інтересів.

Також читайте: Шольц закликав Путіна до переговорів з Україною для досягнення справедливого миру, - уряд ФРН

У МЗС додали, що зараз розмови лише дають Путіну надію на послаблення міжнародної ізоляції.

"Потрібні конкретні сильні дії, які примусять його до миру, а не вмовляння та спроби умиротворення, які він розцінює як ознаку слабкості та використовує у своїх цілях. Конкретні дії відомі - і це насамперед виведення військ окупанта з території України", - наголосили в МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц після розмови з Путіним зателефонував Туску: підтвердив позицію "нічого про Україну без України"

Нагадаємо, 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца із диктатором РФ Володимиром Путіним - це "скринька Пандори". На думку президента, Путіну вкрай важливо послабити свою ізоляцію.

Автор: 

МЗС (4106) путін (23746) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+8
Всім відома гра в мовчанку: хто перший заговорив той і програв.
Так і тут, головний кацап виграв!
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15.11.2024 19:53
+8
Як потужно, ох як потужно вчать німців, як ім поступати. Мабуть хай починають класти асфальт?
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15.11.2024 19:56
+6
А що, заглянути ''в очко'' *уйлу вже не діє?
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15.11.2024 19:52
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15.11.2024 19:50 Відповісти
А що, заглянути ''в очко'' *уйлу вже не діє?
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15.11.2024 19:52 Відповісти
Всім відома гра в мовчанку: хто перший заговорив той і програв.
Так і тут, головний кацап виграв!
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15.11.2024 19:53 Відповісти
Так, кацапи інтелігентність і ДОГОВОРОСПОСОБНІСТЬ сприймають як слабість і пруть ще активніще.
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15.11.2024 19:57 Відповісти
договороспроможність
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15.11.2024 20:01 Відповісти
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15.11.2024 20:15 Відповісти
Як потужно, ох як потужно вчать німців, як ім поступати. Мабуть хай починають класти асфальт?
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15.11.2024 19:56 Відповісти
Так вони якраз цим всі 30+ років після закінчення холодної війни і займаються
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15.11.2024 21:09 Відповісти
Згідно з прес-релізом Кремля, який цитують російські агентства, Путін заявив, що до нинішньої ситуації призвела "багаторічна агресивна політика НАТО" і що переговори про мир слід вести "виходячи з нових територіальних реалій", тобто залишивши за Росією як мінімум всі окуповані нею території.
Як повідомляє прес-служба уряду Німеччини, Шольц закликав Путіна до переговорів з Україною заради "справедливого та міцного миру" і водночас наголосив, що Німеччина готова допомагати Україні стільки, скільки знадобиться.
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15.11.2024 20:05 Відповісти
Получив Щольц по носу - він мабуть МАЗОХИСТ ?
Тепер нехай швидко ракети дае Україні -
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15.11.2024 20:17 Відповісти
Шановні диванні патріоти і свідки кордонів 91 року ,ви що всерйоз вважали ,що кацапи виведуть свої війська з окупованих територій чи нам ці території буде визволяти НАТО ? Так спочатку зупиніть кацапський наступ ,що не втратити ще більші території . І наше щастя ,якщо Захід домовиться про закінчення війни за корейським варіантом 1953 року ( демілітаризована зона і Демаркаційна лінія по існуючій на той час лінії фронту ) і якщо знову ж таки наші диванні патріоти не продовжуватимуть верещати про кордони 91 року ,то боюсь ,що тоді Україна залишиться один-на один з рашкою без західної допомоги і от тоді вже дійсно буде капітуляція.
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15.11.2024 20:46 Відповісти
сам з собою балакаєш штампами, чи таки начишся не тільки читати, а і думати?🤓🧐
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15.11.2024 21:58 Відповісти
А де ти тут побачив штампи , от у гівномарафоні там дійсно штампи про "план перемоги " і "кордони 91 року " ,от я дійсно реалістично думаю ,а не живу ,як ти у віртуальному світі "перемог " і "кордонів 91 року".
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16.11.2024 16:14 Відповісти
ти живеш аби дзявкати на всіх кутках про своє бачення з яким ти живеш.
де я писав про кордони і ту ахінею яку ти, невіглас генетичний, несеш і мало того пишаєшся тим?
що і не дивно, оскільки невиліковно.

"Згідно з прес-релізом Кремля..." і "Як повідомляє прес-служба уряду Німеччини..."

валяй )(уйлоБотпор, дзявкай і далі.
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16.11.2024 16:36 Відповісти
Ну так дзявкай і далі диванний патріоте ,а хочеться воювати ,то йди в ТЦК і мобілізуйся.
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16.11.2024 17:04 Відповісти
я так думаю, ща пан Бутусов координати твої, )(уйлопатріот, засік. очікуй "прильот" . 😂
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16.11.2024 17:13 Відповісти
А ти за Бутусова не розписуйся ,він на відміну від тебе на фронт їздить ,а не строчить коменти ,як ти з дивану.
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16.11.2024 17:22 Відповісти
Сильні дії від кого Зельоні чекають? Невже від закомплексованого маленького кавеенщика?
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15.11.2024 20:07 Відповісти
Шольц что такой тупой, что до сих пор не понял, что Путин при начале любого разговора о прекращении войны в Украине при булюкании вот с такими Щольцами включает диск с записью своего постоянного известного всем заявления о причинах этой войны и что он не намерен ее просто так заканчивать? И сам при этом сидит и слушает и потирает руки: "Вот хрен Вам всем!" Или Шольц эти разговором решил проверить какую ему должность приготовили? Там в компании еще Мэркель не хватает! Кошмар сколько европейских чиновников, включая первых руководителей, прикупила Россия!?
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15.11.2024 20:34 Відповісти
Так Шольц це вже давно розуміє ,на відміну від наших свідків "перемоги " і "кордонів 91 року "
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15.11.2024 20:51 Відповісти
Бундесмісячнийдойчлянд КАПУТ !
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15.11.2024 20:37 Відповісти
То не німцям ,а нам буде капут ,якщо розуму не наберемося.
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15.11.2024 20:47 Відповісти
Забудьте про шольца як про використану прокладку. Скоро вибори в Німеччині.
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15.11.2024 20:42 Відповісти
Так згадайте про Трампа і не тільки про нього .
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15.11.2024 20:48 Відповісти
розмовляти з гітлером,
у якого руки по лікоть в крові
очманів, чи що?
Так соромно, що в Німеччині навіть не
говорять про цей ідіотизм.
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15.11.2024 21:49 Відповісти
Вчать як поводитись ті, хто сам зазирав в очко ***** у пошуках миру та намагався не образити
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15.11.2024 21:55 Відповісти
 
 