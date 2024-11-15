МЗС України щодо розмови Шольца і Путіна: Потрібні сильні дії, а не вмовляння та спроби умиротворення

У МЗС України розкритикували телефонну розмову між канцлером ФРН Олафом Шольцом та російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі речника МЗС України Георгія Тихого.

"Німецька сторона повідомляла, що збирається говорити з Путіним. Але навіть якщо Канцлер ФРН не висловлював у розмові позицій, які йшли би врозріз із позицією України, самі по собі розмови з російським диктатором не несуть жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру", - йдеться в коментарі.

Крім того, наголошується, що довгі розмови – це ресурс, яким російський диктатор Путін користується вже понад 20 років, щоб досягати своїх інтересів.

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У МЗС додали, що зараз розмови лише дають Путіну надію на послаблення міжнародної ізоляції.

"Потрібні конкретні сильні дії, які примусять його до миру, а не вмовляння та спроби умиротворення, які він розцінює як ознаку слабкості та використовує у своїх цілях. Конкретні дії відомі - і це насамперед виведення військ окупанта з території України", - наголосили в МЗС.

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Нагадаємо, 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца із диктатором РФ Володимиром Путіним - це "скринька Пандори". На думку президента, Путіну вкрай важливо послабити свою ізоляцію.