МИД Украины по поводу разговора Шольца и Путина: Нужны сильные действия, а не уговоры и попытки умиротворения

В МИД Украины раскритиковали телефонный разговор между канцлером ФРГ Олафом Шольцом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Георгия Тихого.

"Немецкая сторона сообщала, что собирается говорить с Путиным. Но даже если Канцлер ФРГ не высказывал в разговоре позиций, которые шли бы вразрез с позицией Украины, сами по себе разговоры с российским диктатором не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира", - говорится в комментарии.

Кроме того, отмечается, что долгие разговоры - это ресурс, которым российский диктатор Путин пользуется уже более 20 лет, чтобы достигать своих интересов.

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В МИД добавили, что сейчас разговоры лишь дают Путину надежду на ослабление международной изоляции.

"Нужны конкретные сильные действия, которые принудят его к миру, а не уговоры и попытки умиротворения, которые он расценивает как признак слабости и использует в своих целях. Конкретные действия известны - и это прежде всего вывод войск оккупанта с территории Украины", - отметили в МИД.

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Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разговор канцлера Германии Олафа Шольца с диктатором РФ Владимиром Путиным - это "ящик Пандоры". По мнению президента, Путину крайне важно ослабить свою изоляцию.