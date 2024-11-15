МИД Украины по поводу разговора Шольца и Путина: Нужны сильные действия, а не уговоры и попытки умиротворения
В МИД Украины раскритиковали телефонный разговор между канцлером ФРГ Олафом Шольцом и российским диктатором Владимиром Путиным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Георгия Тихого.
"Немецкая сторона сообщала, что собирается говорить с Путиным. Но даже если Канцлер ФРГ не высказывал в разговоре позиций, которые шли бы вразрез с позицией Украины, сами по себе разговоры с российским диктатором не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира", - говорится в комментарии.
Кроме того, отмечается, что долгие разговоры - это ресурс, которым российский диктатор Путин пользуется уже более 20 лет, чтобы достигать своих интересов.
В МИД добавили, что сейчас разговоры лишь дают Путину надежду на ослабление международной изоляции.
"Нужны конкретные сильные действия, которые принудят его к миру, а не уговоры и попытки умиротворения, которые он расценивает как признак слабости и использует в своих целях. Конкретные действия известны - и это прежде всего вывод войск оккупанта с территории Украины", - отметили в МИД.
Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разговор канцлера Германии Олафа Шольца с диктатором РФ Владимиром Путиным - это "ящик Пандоры". По мнению президента, Путину крайне важно ослабить свою изоляцию.
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Так і тут, головний кацап виграв!
Як повідомляє прес-служба уряду Німеччини, Шольц закликав Путіна до переговорів з Україною заради "справедливого та міцного миру" і водночас наголосив, що Німеччина готова допомагати Україні стільки, скільки знадобиться.
Тепер нехай швидко ракети дае Україні -
де я писав про кордони і ту ахінею яку ти, невіглас генетичний, несеш і мало того пишаєшся тим?
що і не дивно, оскільки невиліковно.
"Згідно з прес-релізом Кремля..." і "Як повідомляє прес-служба уряду Німеччини..."
валяй )(уйлоБотпор, дзявкай і далі.
у якого руки по лікоть в крові
очманів, чи що?
Так соромно, що в Німеччині навіть не
говорять про цей ідіотизм.