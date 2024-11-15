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Новости
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МИД Украины по поводу разговора Шольца и Путина: Нужны сильные действия, а не уговоры и попытки умиротворения

шольц і Путін провели розмову

В МИД Украины раскритиковали телефонный разговор между канцлером ФРГ Олафом Шольцом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Георгия Тихого.

"Немецкая сторона сообщала, что собирается говорить с Путиным. Но даже если Канцлер ФРГ не высказывал в разговоре позиций, которые шли бы вразрез с позицией Украины, сами по себе разговоры с российским диктатором не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира", - говорится в комментарии.

Кроме того, отмечается, что долгие разговоры - это ресурс, которым российский диктатор Путин пользуется уже более 20 лет, чтобы достигать своих интересов.

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В МИД добавили, что сейчас разговоры лишь дают Путину надежду на ослабление международной изоляции.

"Нужны конкретные сильные действия, которые принудят его к миру, а не уговоры и попытки умиротворения, которые он расценивает как признак слабости и использует в своих целях. Конкретные действия известны - и это прежде всего вывод войск оккупанта с территории Украины", - отметили в МИД.

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Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разговор канцлера Германии Олафа Шольца с диктатором РФ Владимиром Путиным - это "ящик Пандоры". По мнению президента, Путину крайне важно ослабить свою изоляцию.

МИД (6930) путин (31191) Шольц Олаф (904)


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Топ комментарии
+8
Всім відома гра в мовчанку: хто перший заговорив той і програв.
Так і тут, головний кацап виграв!
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15.11.2024 19:53
+8
Як потужно, ох як потужно вчать німців, як ім поступати. Мабуть хай починають класти асфальт?
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15.11.2024 19:56
+6
А що, заглянути ''в очко'' *уйлу вже не діє?
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15.11.2024 19:52
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15.11.2024 19:50 Ответить
А що, заглянути ''в очко'' *уйлу вже не діє?
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15.11.2024 19:52 Ответить
Всім відома гра в мовчанку: хто перший заговорив той і програв.
Так і тут, головний кацап виграв!
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15.11.2024 19:53 Ответить
Так, кацапи інтелігентність і ДОГОВОРОСПОСОБНІСТЬ сприймають як слабість і пруть ще активніще.
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15.11.2024 19:57 Ответить
договороспроможність
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15.11.2024 20:01 Ответить
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15.11.2024 20:15 Ответить
Як потужно, ох як потужно вчать німців, як ім поступати. Мабуть хай починають класти асфальт?
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15.11.2024 19:56 Ответить
Так вони якраз цим всі 30+ років після закінчення холодної війни і займаються
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15.11.2024 21:09 Ответить
Згідно з прес-релізом Кремля, який цитують російські агентства, Путін заявив, що до нинішньої ситуації призвела "багаторічна агресивна політика НАТО" і що переговори про мир слід вести "виходячи з нових територіальних реалій", тобто залишивши за Росією як мінімум всі окуповані нею території.
Як повідомляє прес-служба уряду Німеччини, Шольц закликав Путіна до переговорів з Україною заради "справедливого та міцного миру" і водночас наголосив, що Німеччина готова допомагати Україні стільки, скільки знадобиться.
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15.11.2024 20:05 Ответить
Получив Щольц по носу - він мабуть МАЗОХИСТ ?
Тепер нехай швидко ракети дае Україні -
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15.11.2024 20:17 Ответить
Шановні диванні патріоти і свідки кордонів 91 року ,ви що всерйоз вважали ,що кацапи виведуть свої війська з окупованих територій чи нам ці території буде визволяти НАТО ? Так спочатку зупиніть кацапський наступ ,що не втратити ще більші території . І наше щастя ,якщо Захід домовиться про закінчення війни за корейським варіантом 1953 року ( демілітаризована зона і Демаркаційна лінія по існуючій на той час лінії фронту ) і якщо знову ж таки наші диванні патріоти не продовжуватимуть верещати про кордони 91 року ,то боюсь ,що тоді Україна залишиться один-на один з рашкою без західної допомоги і от тоді вже дійсно буде капітуляція.
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15.11.2024 20:46 Ответить
сам з собою балакаєш штампами, чи таки начишся не тільки читати, а і думати?🤓🧐
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15.11.2024 21:58 Ответить
А де ти тут побачив штампи , от у гівномарафоні там дійсно штампи про "план перемоги " і "кордони 91 року " ,от я дійсно реалістично думаю ,а не живу ,як ти у віртуальному світі "перемог " і "кордонів 91 року".
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16.11.2024 16:14 Ответить
ти живеш аби дзявкати на всіх кутках про своє бачення з яким ти живеш.
де я писав про кордони і ту ахінею яку ти, невіглас генетичний, несеш і мало того пишаєшся тим?
що і не дивно, оскільки невиліковно.

"Згідно з прес-релізом Кремля..." і "Як повідомляє прес-служба уряду Німеччини..."

валяй )(уйлоБотпор, дзявкай і далі.
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16.11.2024 16:36 Ответить
Ну так дзявкай і далі диванний патріоте ,а хочеться воювати ,то йди в ТЦК і мобілізуйся.
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16.11.2024 17:04 Ответить
я так думаю, ща пан Бутусов координати твої, )(уйлопатріот, засік. очікуй "прильот" . 😂
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16.11.2024 17:13 Ответить
А ти за Бутусова не розписуйся ,він на відміну від тебе на фронт їздить ,а не строчить коменти ,як ти з дивану.
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16.11.2024 17:22 Ответить
Сильні дії від кого Зельоні чекають? Невже від закомплексованого маленького кавеенщика?
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15.11.2024 20:07 Ответить
Шольц что такой тупой, что до сих пор не понял, что Путин при начале любого разговора о прекращении войны в Украине при булюкании вот с такими Щольцами включает диск с записью своего постоянного известного всем заявления о причинах этой войны и что он не намерен ее просто так заканчивать? И сам при этом сидит и слушает и потирает руки: "Вот хрен Вам всем!" Или Шольц эти разговором решил проверить какую ему должность приготовили? Там в компании еще Мэркель не хватает! Кошмар сколько европейских чиновников, включая первых руководителей, прикупила Россия!?
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15.11.2024 20:34 Ответить
Так Шольц це вже давно розуміє ,на відміну від наших свідків "перемоги " і "кордонів 91 року "
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15.11.2024 20:51 Ответить
Бундесмісячнийдойчлянд КАПУТ !
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15.11.2024 20:37 Ответить
То не німцям ,а нам буде капут ,якщо розуму не наберемося.
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15.11.2024 20:47 Ответить
Забудьте про шольца як про використану прокладку. Скоро вибори в Німеччині.
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15.11.2024 20:42 Ответить
Так згадайте про Трампа і не тільки про нього .
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15.11.2024 20:48 Ответить
розмовляти з гітлером,
у якого руки по лікоть в крові
очманів, чи що?
Так соромно, що в Німеччині навіть не
говорять про цей ідіотизм.
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15.11.2024 21:49 Ответить
Вчать як поводитись ті, хто сам зазирав в очко ***** у пошуках миру та намагався не образити
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15.11.2024 21:55 Ответить
 
 