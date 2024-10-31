МИД об отдыхе детей из ЕС в оккупированном "Артеке": Частные поездки, не связанные с позицией правительств стран

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на информацию об отдыхе детей из стран ЕС, в частности Германии и Франции, в детском центре "Артек" в оккупированном РФ Крыму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Крим".

Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что эти поездки являются частными и не отражают позиции правительств стран ЕС.

Однако в ведомстве напоминают, что въезд на временно оккупированные территории Украины без прохождения украинских пунктов пропуска является незаконным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 20 крымских журналистов заключены Россией из-за своей профессиональной деятельности, - правозащитники

Отправляя своих детей отдыхать рядом с российскими оккупантами, граждане стран ЕС должны осознавать, что Россия обязательно сделает их сыновей и дочерей орудиями своей государственной пропаганды и оправдания захватнической войны против Украины. Именно это произошло недавно в Международном детском центре "Артек", - сказал Тихий.

МИД Украины призывает граждан иностранных государств тщательно оценивать риски, связанные с поездками их детей на оккупированные территории РФ.

Украинская сторона отмечает систематичность российской политики, которая включает нарушение прав человека и создание опасных условий для жизни и здоровья детей.

Читайте также: С ВОТ Херсонщины вернули еще 6 детей, - ОВА

Что предшествовало?

Напомним, ранее издание t-online сообщило, что несколько немецких детей, а также дети из Франции и Финляндии, провели три недели в одном из крупнейших "молодежных центров России" - захваченном лагере "Артек", расположенном в оккупированном Крыму. Они встречались с представителями путинской партии "Единая Россия".

Как говорится в материале, в программе российских властей по патриотическому воспитанию молодежи приняли участие более 3000 детей и молодежи из 60 стран мира, в том числе и из трех европейских государств.