МИД об отдыхе детей из ЕС в оккупированном "Артеке": Частные поездки, не связанные с позицией правительств стран
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на информацию об отдыхе детей из стран ЕС, в частности Германии и Франции, в детском центре "Артек" в оккупированном РФ Крыму.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Крим".
Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что эти поездки являются частными и не отражают позиции правительств стран ЕС.
Однако в ведомстве напоминают, что въезд на временно оккупированные территории Украины без прохождения украинских пунктов пропуска является незаконным.
Отправляя своих детей отдыхать рядом с российскими оккупантами, граждане стран ЕС должны осознавать, что Россия обязательно сделает их сыновей и дочерей орудиями своей государственной пропаганды и оправдания захватнической войны против Украины. Именно это произошло недавно в Международном детском центре "Артек", - сказал Тихий.
МИД Украины призывает граждан иностранных государств тщательно оценивать риски, связанные с поездками их детей на оккупированные территории РФ.
Украинская сторона отмечает систематичность российской политики, которая включает нарушение прав человека и создание опасных условий для жизни и здоровья детей.
Что предшествовало?
Напомним, ранее издание t-online сообщило, что несколько немецких детей, а также дети из Франции и Финляндии, провели три недели в одном из крупнейших "молодежных центров России" - захваченном лагере "Артек", расположенном в оккупированном Крыму. Они встречались с представителями путинской партии "Единая Россия".
Как говорится в материале, в программе российских властей по патриотическому воспитанию молодежи приняли участие более 3000 детей и молодежи из 60 стран мира, в том числе и из трех европейских государств.
хтось, під час повномасштабної війни, в'їжджає на окуповані території, а беззубе мзс, розповідає, ой *** вибачте, це ваша приватна ініціатива?
Виписати штраф і хай висить, але цього не робиться, бо то потрібно працювати, язиком легше.
Закрити кордони ,як в УНДР ?
Це як раз добре , що їх декілька
Гірше якщо їх так багато ,як було у 2019 в Україні
Бо "кокоя розніця" у 2019 призвела до того , що маємо на зараз
А потім можна верещати на весь світ - що хохли дітей у таборі навмисно вбили..
вони проїхали туди без дозволу України
а ще рекомендую
най дитинку відправить відпочити кудись у сомалі чи палестину...