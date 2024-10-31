РУС
2 466 20

МИД об отдыхе детей из ЕС в оккупированном "Артеке": Частные поездки, не связанные с позицией правительств стран

МЗС України прокоментувало відпочинок німецьких дітей в кримському Артеці

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на информацию об отдыхе детей из стран ЕС, в частности Германии и Франции, в детском центре "Артек" в оккупированном РФ Крыму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Крим".

Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что эти поездки являются частными и не отражают позиции правительств стран ЕС.

Однако в ведомстве напоминают, что въезд на временно оккупированные территории Украины без прохождения украинских пунктов пропуска является незаконным.

Отправляя своих детей отдыхать рядом с российскими оккупантами, граждане стран ЕС должны осознавать, что Россия обязательно сделает их сыновей и дочерей орудиями своей государственной пропаганды и оправдания захватнической войны против Украины. Именно это произошло недавно в Международном детском центре "Артек", - сказал Тихий.

МИД Украины призывает граждан иностранных государств тщательно оценивать риски, связанные с поездками их детей на оккупированные территории РФ.

Украинская сторона отмечает систематичность российской политики, которая включает нарушение прав человека и создание опасных условий для жизни и здоровья детей.

Что предшествовало?

Напомним, ранее издание t-online сообщило, что несколько немецких детей, а также дети из Франции и Финляндии, провели три недели в одном из крупнейших "молодежных центров России" - захваченном лагере "Артек", расположенном в оккупированном Крыму. Они встречались с представителями путинской партии "Единая Россия".

Как говорится в материале, в программе российских властей по патриотическому воспитанию молодежи приняли участие более 3000 детей и молодежи из 60 стран мира, в том числе и из трех европейских государств.

Артек (205) дети (6733) МИД (7109)
Топ комментарии
+8
Скорійше за все - це кацапські діти батьків, що емігрували в нормальні країни, але залишились кацапами.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:08 Ответить
+6
Певно, кацапська діаспора.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:56 Ответить
+4
не зрозумів!
хтось, під час повномасштабної війни, в'їжджає на окуповані території, а беззубе мзс, розповідає, ой *** вибачте, це ваша приватна ініціатива?
показать весь комментарий
31.10.2024 13:59 Ответить
"у відомстві нагадують, що в'їзд на тимчасово окуповані території України без проходження українських пунктів пропуску є незаконним"
показать весь комментарий
31.10.2024 14:06 Ответить
І що ? хтось був покараний що не отримав штампу на нашому пункті пропуску, хоч штраф комусь виписали.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:10 Ответить
Як саме ми маємо їх покарати? У в'їзді на території України, підконтрольну владі України їм, скорійше за все, буде відмовлено. Але у міжнародний розшук їх Інтерпол за таке порушення не візьме.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:25 Ответить
ну то для чого тоді ти дав посилання на маячню МЗС, вважають Крим нашою територією, отже іноземці незаконно перетнули 2 рази кордон.
Виписати штраф і хай висить, але цього не робиться, бо то потрібно працювати, язиком легше.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:50 Ответить
А як вони росіянцям , яких ще й досі достобіса в Єропі - це заборонити?
Закрити кордони ,як в УНДР ?
показать весь комментарий
31.10.2024 14:13 Ответить
Так звані ,, непродажні європейці" купуються майже за пиріжок, обід, чи вечерю від моска..ні! А за відпочинок - тим паче!!
показать весь комментарий
31.10.2024 14:04 Ответить
не скоріше це вони і є, а цій мадам тільки б "ухилянтів" та таких сяких європейців обматюкати.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:12 Ответить
Саме так.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:13 Ответить
Кумедна дурепа , судить по усіх європейцях по маргіналах
Це як раз добре , що їх декілька
Гірше якщо їх так багато ,як було у 2019 в Україні
Бо "кокоя розніця" у 2019 призвела до того , що маємо на зараз
показать весь комментарий
31.10.2024 14:15 Ответить
Стратегія рашки зрозуміла,засрати мізки дітям чи на ТОТ,чи в Європі,і це працює,адже все "родом з дитинства".
показать весь комментарий
31.10.2024 14:08 Ответить
Щоб кацапи не вдарили чимось по табору, або просто не підірвали..й не звалили все на нас..

А потім можна верещати на весь світ - що хохли дітей у таборі навмисно вбили..
показать весь комментарий
31.10.2024 14:35 Ответить
а георгій тихий мабуть зі слуг....
вони проїхали туди без дозволу України
а ще рекомендую
най дитинку відправить відпочити кудись у сомалі чи палестину...
показать весь комментарий
31.10.2024 15:06 Ответить
Когда прилетит по етому Артеку тогда правительство стран узнает кто и что нарушил.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:49 Ответить
Оууу мы что по вашему дебилы? Как они пересикали границы лист направления,и куча сопутствующих документов,выходит власти стран откуда ехали дети дали добро во они союзники.только Я.О.решит вопрос нашей независимости
показать весь комментарий
31.10.2024 21:57 Ответить
Меня Мама и Папа за оплошность могли отлупить ремнем,не сильно но показательно, вот сейчас мы живём в Англии,я даже громко крикнуть на них не могу,приходят соседи и узнают что произошло, и это хорошо,для нас сложно но в общем хорошо, дети развиваются и ещё больше любят родителей. И мы просто СЧАСТЛИВЫ.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:03 Ответить
 
 