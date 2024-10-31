УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10034 відвідувача онлайн
Новини Окупація Криму
2 466 20

МЗС про відпочинок дітей з ЄС в окупованому "Артеку": Приватні поїздки, не пов’язані із позицією урядів країн

МЗС України прокоментувало відпочинок німецьких дітей в кримському Артеці

Міністерство закордонних справ України відреагувало на інформацію про відпочинок дітей із країн ЄС, зокрема Німеччини та Франції, в дитячому центрі "Артек" в окупованому РФ Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Крим".

Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що ці поїздки є приватними й не відображають позиції урядів країн ЄС.

Однак у відомстві нагадують, що в'їзд на тимчасово окуповані території України без проходження українських пунктів пропуску є незаконним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 20 кримських журналістів ув’язнені Росією через свою професійну діяльність, - правозахисники

Відправляючи своїх дітей відпочивати поруч із російськими окупантами, громадяни країн ЄС мають усвідомлювати, що Росія обов’язково зробить їхніх синів та дочок знаряддями своєї державної пропаганди та виправдання загарбницької війни проти України. Саме це сталося нещодавно у Міжнародному дитячому центрі "Артек", - сказав Тихий.

МЗС України закликає громадян іноземних держав ретельно оцінювати ризики, пов’язані з поїздками їхніх дітей на окуповані території РФ.

Українська сторона відзначає систематичність російської політики, яка включає порушення прав людини та створення небезпечних умов для життя та здоров’я дітей.

Читайте також: З ТОТ Херсонщини повернули ще 6 дітей, - ОВА

Що передувало?

Нагадаємо, раніше видання t-online повідомило, що кілька німецьких дітей, а також діти з Франції та Фінляндії, провели три тижні в одному з найбільших "молодіжних центрів Росії" - захопленому таборі "Артек", розташованому в окупованому Криму. Вони зустрічалися з представниками путінської партії "Єдина Росія".

Як йдеться в матеріалі, у програмі російської влади з патріотичного виховання молоді взяли участь понад 3000 дітей та молоді з 60 країн світу, у тому числі й з трьох європейських держав.

Автор: 

Артек (29) діти (5317) МЗС (4282)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Скорійше за все - це кацапські діти батьків, що емігрували в нормальні країни, але залишились кацапами.
показати весь коментар
31.10.2024 14:08 Відповісти
+6
Певно, кацапська діаспора.
показати весь коментар
31.10.2024 13:56 Відповісти
+4
не зрозумів!
хтось, під час повномасштабної війни, в'їжджає на окуповані території, а беззубе мзс, розповідає, ой *** вибачте, це ваша приватна ініціатива?
показати весь коментар
31.10.2024 13:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Певно, кацапська діаспора.
показати весь коментар
31.10.2024 13:56 Відповісти
не зрозумів!
хтось, під час повномасштабної війни, в'їжджає на окуповані території, а беззубе мзс, розповідає, ой *** вибачте, це ваша приватна ініціатива?
показати весь коментар
31.10.2024 13:59 Відповісти
"у відомстві нагадують, що в'їзд на тимчасово окуповані території України без проходження українських пунктів пропуску є незаконним"
показати весь коментар
31.10.2024 14:06 Відповісти
І що ? хтось був покараний що не отримав штампу на нашому пункті пропуску, хоч штраф комусь виписали.
показати весь коментар
31.10.2024 14:10 Відповісти
Як саме ми маємо їх покарати? У в'їзді на території України, підконтрольну владі України їм, скорійше за все, буде відмовлено. Але у міжнародний розшук їх Інтерпол за таке порушення не візьме.
показати весь коментар
31.10.2024 14:25 Відповісти
ну то для чого тоді ти дав посилання на маячню МЗС, вважають Крим нашою територією, отже іноземці незаконно перетнули 2 рази кордон.
Виписати штраф і хай висить, але цього не робиться, бо то потрібно працювати, язиком легше.
показати весь коментар
31.10.2024 14:50 Відповісти
А як вони росіянцям , яких ще й досі достобіса в Єропі - це заборонити?
Закрити кордони ,як в УНДР ?
показати весь коментар
31.10.2024 14:13 Відповісти
Так звані ,, непродажні європейці" купуються майже за пиріжок, обід, чи вечерю від моска..ні! А за відпочинок - тим паче!!
показати весь коментар
31.10.2024 14:04 Відповісти
Скорійше за все - це кацапські діти батьків, що емігрували в нормальні країни, але залишились кацапами.
показати весь коментар
31.10.2024 14:08 Відповісти
не скоріше це вони і є, а цій мадам тільки б "ухилянтів" та таких сяких європейців обматюкати.
показати весь коментар
31.10.2024 14:12 Відповісти
Саме так.
показати весь коментар
31.10.2024 14:13 Відповісти
Кумедна дурепа , судить по усіх європейцях по маргіналах
Це як раз добре , що їх декілька
Гірше якщо їх так багато ,як було у 2019 в Україні
Бо "кокоя розніця" у 2019 призвела до того , що маємо на зараз
показати весь коментар
31.10.2024 14:15 Відповісти
Стратегія рашки зрозуміла,засрати мізки дітям чи на ТОТ,чи в Європі,і це працює,адже все "родом з дитинства".
показати весь коментар
31.10.2024 14:08 Відповісти
Щоб кацапи не вдарили чимось по табору, або просто не підірвали..й не звалили все на нас..

А потім можна верещати на весь світ - що хохли дітей у таборі навмисно вбили..
показати весь коментар
31.10.2024 14:35 Відповісти
а георгій тихий мабуть зі слуг....
вони проїхали туди без дозволу України
а ще рекомендую
най дитинку відправить відпочити кудись у сомалі чи палестину...
показати весь коментар
31.10.2024 15:06 Відповісти
Когда прилетит по етому Артеку тогда правительство стран узнает кто и что нарушил.
показати весь коментар
31.10.2024 15:49 Відповісти
Оууу мы что по вашему дебилы? Как они пересикали границы лист направления,и куча сопутствующих документов,выходит власти стран откуда ехали дети дали добро во они союзники.только Я.О.решит вопрос нашей независимости
показати весь коментар
31.10.2024 21:57 Відповісти
Меня Мама и Папа за оплошность могли отлупить ремнем,не сильно но показательно, вот сейчас мы живём в Англии,я даже громко крикнуть на них не могу,приходят соседи и узнают что произошло, и это хорошо,для нас сложно но в общем хорошо, дети развиваются и ещё больше любят родителей. И мы просто СЧАСТЛИВЫ.
показати весь коментар
31.10.2024 22:03 Відповісти
 
 