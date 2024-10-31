МЗС про відпочинок дітей з ЄС в окупованому "Артеку": Приватні поїздки, не пов’язані із позицією урядів країн

Міністерство закордонних справ України відреагувало на інформацію про відпочинок дітей із країн ЄС, зокрема Німеччини та Франції, в дитячому центрі "Артек" в окупованому РФ Криму.

Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що ці поїздки є приватними й не відображають позиції урядів країн ЄС.

Однак у відомстві нагадують, що в'їзд на тимчасово окуповані території України без проходження українських пунктів пропуску є незаконним.

Відправляючи своїх дітей відпочивати поруч із російськими окупантами, громадяни країн ЄС мають усвідомлювати, що Росія обов’язково зробить їхніх синів та дочок знаряддями своєї державної пропаганди та виправдання загарбницької війни проти України. Саме це сталося нещодавно у Міжнародному дитячому центрі "Артек", - сказав Тихий.

МЗС України закликає громадян іноземних держав ретельно оцінювати ризики, пов’язані з поїздками їхніх дітей на окуповані території РФ.

Українська сторона відзначає систематичність російської політики, яка включає порушення прав людини та створення небезпечних умов для життя та здоров’я дітей.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше видання t-online повідомило, що кілька німецьких дітей, а також діти з Франції та Фінляндії, провели три тижні в одному з найбільших "молодіжних центрів Росії" - захопленому таборі "Артек", розташованому в окупованому Криму. Вони зустрічалися з представниками путінської партії "Єдина Росія".

Як йдеться в матеріалі, у програмі російської влади з патріотичного виховання молоді взяли участь понад 3000 дітей та молоді з 60 країн світу, у тому числі й з трьох європейських держав.