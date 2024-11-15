Зеленский о звонке Шольца Путину: это ящик Пандоры, теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что разговор канцлера Германии Олафа Шольца с диктатором РФ Владимиром Путиным - это "ящик Пандоры". По мнению президента, Путину крайне важно ослабить свою изоляцию.

Об этом глава государства заявил в своем традиционном вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский подтвердил информацию, что он был заранее проинформирован о предстоящем разговоре между Шольцом и Путиным.

"Канцлер Шольц говорил мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, по моему мнению, - это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов", - сказал глава государства.

По словам президента, "это именно то, что Путин давно хочет: ему крайне важно ослабить свою изоляцию, изоляцию России и вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться".

"Так, как он десятилетиями делал. Это давало возможность России ничего не менять в своей политике, ничего не делать по сути и как раз это и привело к этой войне", - сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что Украина понимает все эти вызовы сейчас и знает, как действовать.

"И хотим предупредить: "Минска-3" не будет - нам нужен реальный мир", - добавил глава государства.

Напомним, что 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.

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