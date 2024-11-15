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Зеленский о звонке Шольца Путину: это ящик Пандоры, теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что разговор канцлера Германии Олафа Шольца с диктатором РФ Владимиром Путиным - это "ящик Пандоры". По мнению президента, Путину крайне важно ослабить свою изоляцию.

Об этом глава государства заявил в своем традиционном вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский подтвердил информацию, что он был заранее проинформирован о предстоящем разговоре между Шольцом и Путиным.

"Канцлер Шольц говорил мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, по моему мнению, - это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов", - сказал глава государства.

По словам президента, "это именно то, что Путин давно хочет: ему крайне важно ослабить свою изоляцию, изоляцию России и вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться".

"Так, как он десятилетиями делал. Это давало возможность России ничего не менять в своей политике, ничего не делать по сути и как раз это и привело к этой войне", - сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что Украина понимает все эти вызовы сейчас и знает, как действовать.

"И хотим предупредить: "Минска-3" не будет - нам нужен реальный мир", - добавил глава государства.

Напомним, что 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.

Читайте: Зеленский предостерегал Шольца от звонка Путину, - Reuters

Зеленский Владимир (20336) путин владимир (31247) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+15
Не буде "Мінська 3"? А хто тобі дозволить "Мінськ"? Та тобі до "Мінських домовленностей, як до Сонця рачки", фактично неможливо. Ти вже дав ворогу знищити пів України і це твоя заслуга замість оборони всі гроші і час закатати в асфальт. Це ти, Володя Потужний відвів наші війська, розмінував наші мінні поля, скоротив армію, знищив "оборонку" і ракетні програми, поставив на керівні посади агентів ФСБ і брехав, брехав і ще раз брехав.
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15.11.2024 19:41
+10
Одну людину можна дурити довгий час. Багато людей можна дурити короткий час. Але не можна довгий час дурити усіх. Хто винен Зеленському, що усі політики світу вже зрозуміли - Зеленський це дешева пародія на президента України. Ніхто не буде серйозні питання вирішувати із нікчемним пародистом...
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15.11.2024 19:45
+9
Скриньку Пандори зелене відкрило, і звідти полізли орки!
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15.11.2024 19:28
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Справжня скринька Пандори була, коли Україна вирішила критично обмежити витрати на всі потреби оборони. Особливо після 2014 року.
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15.11.2024 19:24 Ответить
Це не відміняє факту що шольц-довбой@б.
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15.11.2024 19:42 Ответить
Давай без оцієї фігні. Я з таким успіхом можу стверджувати що ти живеш за мій рахунок.
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15.11.2024 20:44 Ответить
Україна критично обмежила витрати на оборону після 14-го?! Перепрошую, в тебе з головою все в порядку? До лікаря давно звертався?
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15.11.2024 19:49 Ответить
Якщо ні, то де ваша передова зброя і чому вам так гостро потрібна західна зброя? Рекомендую самої сходити до лікаря.
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15.11.2024 20:14 Ответить
Західна зброя потрібна тому, шо саме США з кацапами наполягли, щоб Україна відмовилась від ЯЗ. У свого Клінтона запитай, як вони з алкашом єльциним викручували руки Україні.
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15.11.2024 20:46 Ответить
Якщо хочеш щось сказати про Українські реалії то мусиш знати, що нищення української армії відбувалось само ДО 14-го і ПІСЛЯ 19-го. А от в період з 14-го по 19-й армія відроджувалась. Тому говорити, що після 14-го щось не то було з відношенням до армії може хіба повний зебіл, або людина. яка не орієнтується ні просторі ні в часі. А з тим реально до психіатра.
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15.11.2024 21:10 Ответить
Брехати - гріх?
"...якщо у бюджеті 2013 року на армію виділяли 18 мільярдів гривень, то в 2019 році військовий бюджет склав понад 100 мільярдів гривень..."
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15.11.2024 20:12 Ответить
Ok, why then we don't see any decent ukrainian weapons used against the oppressor. All we hear is "we need F-16, we need Abraham tanks, we need Taurus, we need Tomahawk, we need Javelin, etc. The budget is one thing and how this budget was used is a totally different thing. Who is the liar now?
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15.11.2024 20:20 Ответить
Чувак, ти просто не в темі. Загальної картини ти не знаєш.
І ще. Порада: менше читай свинособачі тексти.
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15.11.2024 20:53 Ответить
ти тупий? ви сс*ливі виродки створили нато з більш ніж 30 країн, щоб оборонятися проти росії.
А Україна просить зброю, бо бореться одна!! не лише проти росії, а ще й проти ірану, кореї і китаю на додачу! щоб сдохли ці тупі ніці лицемірні потвори, які нас роззброїли і сс*ться навіть зброю нормальну дати.
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16.11.2024 00:25 Ответить
Шольц це ніхто зараз. Тому його ініціативи це ні про що. Він і у 2022 році говорив з лідером росіян і що це дало? Нічого та й ще щось.
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15.11.2024 19:29 Ответить
Я вже не кажу про Макрона, любов якого до дзвінків путіну всім відома.
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15.11.2024 19:31 Ответить
А про Володю Боневтіка Вам нічого не відомо, який не тільки бажав дзвінка, а і біг подивитися в очі пуйла і знайти там мир, бо то "барига" Порошенко не хотів закінчення війни?
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15.11.2024 19:38 Ответить
Я про те, що ці всі заглядання у всі місця лідеру росіян у пошуках миру війну не зупинили і не зупинять.
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15.11.2024 19:40 Ответить
Шольца не слухають особливо навіть політики в Німеччині. Недавно тисли на нього щоб пошвидше дав старт виборам. Коаліція, яку він очолював була ультранепопулярною, а тепер просто зникла. Тому ці всі його ініціативи це намагання набити собі хоч невеликий рейтинг у виборах, які вже будуть за декілька місяців.
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15.11.2024 19:39 Ответить
Скриньку Пандори зелене відкрило, і звідти полізли орки!
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15.11.2024 19:28 Ответить
Ще з 2019 року у ролі півня на стадіоні.
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15.11.2024 19:42 Ответить
Просто Шольцу випадково потрапила на очі виписка руху коштів по рахунку шрьодера, якого соціалісти так *******, Шольц розуміє, що на канцлера більше не пройде, і витіснена у підсвідомість фрустрація дала поштовх послухати як загрозливе нато бороздить простори мирної параші, яка не має кордонів...(ну і там далі по тексту)
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15.11.2024 19:28 Ответить
Вова запереживав, що домовляться про закінчення війни, потім вибори і суд над лідорами, які ніяк не підготувалися до війни і призвели до сотень тисяч жертв...
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15.11.2024 19:29 Ответить
Сьогоднішня війна джерело політичного і фізичного виживання двух нікчемних режимів. Або Трамп знайде інструменти впливу, або людей чекає ще більша катастрофа.
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15.11.2024 19:34 Ответить
Та ти шо? Можуть бути інші дзвінки? А що їм дивитися на тебе, коли ти їх обзиваєш сосисками і бідонами і питаєш, чому ми не в НАТО? Вони ж не сліпі і бачать куди пішла їх допомога, яку вони забрали у своїх громадян. Вони бачать, що ти за 5 з хвостиком років нічого не зробив для ЗСУ, а тільки всі блага для себе і своєї зеленої шобли, навіть марафон для прославляння себе любимого. Скоро і в Україні будуть плювати в твою сторону.
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15.11.2024 19:35 Ответить
Багато слів-мало асфальту. Клован в пєчалі.
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15.11.2024 19:36 Ответить
А, ось брєд сивої кобили під назвою "саміт миру" і запросити туди ***** - чудова, на думку ішака, ідея. Все і всі, хто не підтримує ішака з його міфічними побажаннями є винними. Зараз ішак вже починає завчасно шукати винних, грати роль "патріота". А де ж ти чмо тупориле було до того, коли привело до такої ситуації?
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15.11.2024 19:37 Ответить
Як не хоче, супротивляється будь-яким спробам навіть почати говорити про зупинку, закінчення війни, цього всього жаху, що відбувається.
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15.11.2024 19:39 Ответить
Скринька Підори...
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15.11.2024 19:39 Ответить
Треба розібратись через кого раша зробила охоту на Ханта. Це дуже важливо, бо спочатку затопчуть хана , а потім і рішення суда щодо до арешта кровавого вбівці . Вони так прорахували свої дії
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15.11.2024 19:40 Ответить
Не буде "Мінська 3"? А хто тобі дозволить "Мінськ"? Та тобі до "Мінських домовленностей, як до Сонця рачки", фактично неможливо. Ти вже дав ворогу знищити пів України і це твоя заслуга замість оборони всі гроші і час закатати в асфальт. Це ти, Володя Потужний відвів наші війська, розмінував наші мінні поля, скоротив армію, знищив "оборонку" і ракетні програми, поставив на керівні посади агентів ФСБ і брехав, брехав і ще раз брехав.
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15.11.2024 19:41 Ответить
Проти фактів не попреш.
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15.11.2024 19:45 Ответить
Ви так пишете, ніби все вже в минулому
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15.11.2024 20:31 Ответить
Вот не дает ему покоя "Минск".. А чего же не вспоминает про "Стамбул"?
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15.11.2024 19:44 Ответить
Одну людину можна дурити довгий час. Багато людей можна дурити короткий час. Але не можна довгий час дурити усіх. Хто винен Зеленському, що усі політики світу вже зрозуміли - Зеленський це дешева пародія на президента України. Ніхто не буде серйозні питання вирішувати із нікчемним пародистом...
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15.11.2024 19:45 Ответить
У Шольца було ДВА варіанту якому божевільному дзвонити - він обрав більш осудного?
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15.11.2024 19:51 Ответить
Нікудишня гра цього диктора. Коли говорив про необхідність щось робити для захисту власної країни і людей - бувяк завжди: читав текст, який йому не цікавий і малозрозумілий. А от коли почав про розмову Шольца, то і міміка з'явилась, і жести пішли, і якісь радісні емоції ледь не прорвалися назовні...
Ну звісно: тепер же щнову у всьому можна звинувачувати когось!
А фраза "нічого не робити по суті і якраз це і призвело до цієї війни" - то взагалі шедевр! Я, спочатку, подумав, що то він про себе і "5-6 менеджерів" до 24.02.22, але потім перечитав і зрозумів, що знову вони ні при чому, а все то хтось винуватий.
Ну а про "Мінськ-3" взагалі епічно! Вже всі причетні визнали, що "Мінськ-2" надурив кремлівського щура і дав змогу відродити армію та зміцнити оборону (яку, до речі, оце недолуге з тими самими "5-6 менеджерами" успішно "проє@алі"). Зате взамін ледве не здали Україну в "Стамбул-1" (у відповідності до "Оман основний"). Та вам до "Мінська", як до Місяця рачки з такою бидло-дипломатією!
Але комусь же ще заходить таке!
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15.11.2024 19:52 Ответить
Шольц не громадянин України

СБУ затримала командира підрозділу ЗСУ.

У вас є слова це коментувати?

Тут навіть Крупа вже просто дрібна хабалка, і розпродаж "інвалідностей", а пловці через Тису тепер виглядають не такими вже злочинцями.

Як перемагати збираємось?

Це ж не перший, і мабуть не останній, але є надія, що таких дуже мало.

СБУ обережно коментує:

"Він міг передавати росіянам плани спецоперацій Сил оборони. Ймовірно, військовий був завербований воєнною розвідкою РФ."

Отак... Нова нація народжується в муках, серед бою і болю, і гнид...

І от треба не тільки народитися, але й вижити після пологів
Вікторія Айдина
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15.11.2024 19:55 Ответить
Написали про Крупу і про тих, хто перепиває Тису. Мені здається залишилося недовго і Крупа разом із сином перепливуть ту Тису.
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15.11.2024 20:24 Ответить
При Татарові ничого виключати ніззя
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15.11.2024 20:38 Ответить
Тобі з Словаччини чи чого там ще аквафрешового звичайно видніше
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15.11.2024 22:12 Ответить
Це з фейсбуку Вікторіі Айдиной - сами можете подивитися її материали. Чи ви вважаєте тількі себе джерелом вірної інфи?
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16.11.2024 11:46 Ответить
"А можна нам наші 300 мільярдів?"
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15.11.2024 19:57 Ответить
Коли Порох у 19 попереджав тебе, гнида, тими ж словами - ти прислухався - та хрін там.
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15.11.2024 19:57 Ответить
тоді Порошенко зовсім не його попереджав, а виборців. Бо переконувати чи то попереджати ідеологічного ворога, якого завезли у країну та інфільтрували у політикум вороги держави для знищення національної ідентичності та свідомості населення - то марна справа.
А попередження було
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15.11.2024 20:50 Ответить
Перед Парижем Порох і йього попереджав - шо то ху....о ще те. Але - пам'ятаєте як гнида либилась за столом - як був клоун- предурок так їм і залишився.
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15.11.2024 20:55 Ответить
ще раз - Порошенко не його попереджав, а всіх, хто на той час міг його почути. Попереджати ідеологічного ворога (а не якогось там "придурка"), задача якого за гроші знищувати українську ідентичність громадян України - це марна справа, яка не має під собою ніякого сенсу. І Порошенко на той момент це ясно усвідомлював.
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15.11.2024 21:13 Ответить
А не можна Потужного обміняти на усіх наших полонених? Хоч якась користь від гундявого була б.
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15.11.2024 19:57 Ответить
Нафіг він комусь треба?
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15.11.2024 20:10 Ответить
Оразилось, що не сприймають його лідером.
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15.11.2024 20:08 Ответить
Прочитав вава написане литвином, буцім сам такий розумний, а що у голові насправді?
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15.11.2024 20:13 Ответить
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15.11.2024 20:17 Ответить
Ти падло просрав Херсонщину ,Запоріжжя ,Маріуполь і ще багато чого ,так що закрий пельку і помовчи ,коли дорослі домовляються ,ти ніщо і твоя думка як і твій "план перемоги " їм і нахрін не потрібен.
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15.11.2024 20:57 Ответить
дорослий шольц так надомовляється з путіним, що у нас може залишится лише львів і закарпаття
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16.11.2024 00:29 Ответить
Так домовлятись буде не Шольц ,а Трамп.
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16.11.2024 16:15 Ответить
https://x.com/ukrainiansfirst

Ukrainian



https://x.com/ukrainiansfirst

@ukrainiansfirst

·

https://x.com/ukrainiansfirst/status/1857500717512004082 6 мин

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15.11.2024 21:14 Ответить
зелений підарасе, це добре, що ти вивчив слловосполучення "ящик пандори", але якщо ти зрозумів його значення, то цю скриню відкрив саме ти й саме тоді, коли розмовляв й брав на себе зобов'язання в омані... чи ти, зеленйи уйобку, вже забув про це? чи ти, погань зелена, гадаєш, що якщо ти так іне сказало про зміст зустрічі нам, громадянам цієї країни, то цього не знають керівники інших країн... ?
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15.11.2024 21:24 Ответить
В Україні "зелену скриньку.набагато гіршу за скриньку Падори" "мудрий нарід" відкрив у 2019 році
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15.11.2024 21:25 Ответить
Ты сам скринька . Ничего не меняется, мародеры зелёные.
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15.11.2024 22:04 Ответить
Кацапья тут довбаного з різних країн понавилазило і накинулися на Зеленського тварюки)
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15.11.2024 22:14 Ответить
Теж мені - такий розумник «як моя Сара потом»…
Тобі що казали у 19-му році??? А ти поперся заглядати у коричневе око прутєна - намагався виколупати язиком звідти мир…
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15.11.2024 22:20 Ответить
Президент загрався. Це не в вашій компетенції контролювати дії інших лідерів.

Вам звістно лячно, бо три роки грати одній струні може набриднути не тільки терплячим німцям.

Ваші, досить примітивні, старання знецінили досягнення армії.

І подальші схвальні мародерські дії провокують партнерів зневіритись в цінності порятунку не цивілізованої країни.
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15.11.2024 23:20 Ответить
 
 