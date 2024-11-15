Зеленский о звонке Шольца Путину: это ящик Пандоры, теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что разговор канцлера Германии Олафа Шольца с диктатором РФ Владимиром Путиным - это "ящик Пандоры". По мнению президента, Путину крайне важно ослабить свою изоляцию.
Об этом глава государства заявил в своем традиционном вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский подтвердил информацию, что он был заранее проинформирован о предстоящем разговоре между Шольцом и Путиным.
"Канцлер Шольц говорил мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, по моему мнению, - это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов", - сказал глава государства.
По словам президента, "это именно то, что Путин давно хочет: ему крайне важно ослабить свою изоляцию, изоляцию России и вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться".
"Так, как он десятилетиями делал. Это давало возможность России ничего не менять в своей политике, ничего не делать по сути и как раз это и привело к этой войне", - сказал украинский лидер.
Зеленский добавил, что Украина понимает все эти вызовы сейчас и знает, как действовать.
"И хотим предупредить: "Минска-3" не будет - нам нужен реальный мир", - добавил глава государства.
Напомним, что 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"...якщо у бюджеті 2013 року на армію виділяли 18 мільярдів гривень, то в 2019 році військовий бюджет склав понад 100 мільярдів гривень..."
І ще. Порада: менше читай свинособачі тексти.
А Україна просить зброю, бо бореться одна!! не лише проти росії, а ще й проти ірану, кореї і китаю на додачу! щоб сдохли ці тупі ніці лицемірні потвори, які нас роззброїли і сс*ться навіть зброю нормальну дати.
Ну звісно: тепер же щнову у всьому можна звинувачувати когось!
А фраза "нічого не робити по суті і якраз це і призвело до цієї війни" - то взагалі шедевр! Я, спочатку, подумав, що то він про себе і "5-6 менеджерів" до 24.02.22, але потім перечитав і зрозумів, що знову вони ні при чому, а все то хтось винуватий.
Ну а про "Мінськ-3" взагалі епічно! Вже всі причетні визнали, що "Мінськ-2" надурив кремлівського щура і дав змогу відродити армію та зміцнити оборону (яку, до речі, оце недолуге з тими самими "5-6 менеджерами" успішно "проє@алі"). Зате взамін ледве не здали Україну в "Стамбул-1" (у відповідності до "Оман основний"). Та вам до "Мінська", як до Місяця рачки з такою бидло-дипломатією!
Але комусь же ще заходить таке!
СБУ затримала командира підрозділу ЗСУ.
У вас є слова це коментувати?
Тут навіть Крупа вже просто дрібна хабалка, і розпродаж "інвалідностей", а пловці через Тису тепер виглядають не такими вже злочинцями.
Як перемагати збираємось?
Це ж не перший, і мабуть не останній, але є надія, що таких дуже мало.
СБУ обережно коментує:
"Він міг передавати росіянам плани спецоперацій Сил оборони. Ймовірно, військовий був завербований воєнною розвідкою РФ."
Отак... Нова нація народжується в муках, серед бою і болю, і гнид...
І от треба не тільки народитися, але й вижити після пологів
Вікторія Айдина
А попередження було
Ukrainian
https://x.com/ukrainiansfirst
@ukrainiansfirst
·
https://x.com/ukrainiansfirst/status/1857500717512004082 6 мин
Тобі що казали у 19-му році??? А ти поперся заглядати у коричневе око прутєна - намагався виколупати язиком звідти мир…
Вам звістно лячно, бо три роки грати одній струні може набриднути не тільки терплячим німцям.
Ваші, досить примітивні, старання знецінили досягнення армії.
І подальші схвальні мародерські дії провокують партнерів зневіритись в цінності порятунку не цивілізованої країни.