Зеленський про дзвінок Шольца Путіну: це скринька Пандори, тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца із диктатором РФ Володимиром Путіним - це "скринька Пандори". На думку президента, Путіну вкрай важливо послабити свою ізоляцію.
Про це глава держави заявив у своєму традиційному вечірньому відозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зеленський підтвердив інформацію, що він був заздалегідь поінформований про майбутню розмову між Шольцом та Путіним.
"Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів", - сказав очільник держави.
За словами президента, "це саме те, що Путін давно хоче: йому вкрай важливо послабити свою ізоляцію, ізоляцію Росії і вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись".
"Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз це і призвело до цієї війни", - сказав український лідер.
Зеленський додав, що Україна розуміє всі ці виклики зараз і знає, як діяти.
"І хочемо попередити: "Мінська-3" не буде – нам потрібен реальний мир", - додав глава держави.
Нагадаємо, що 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.
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"...якщо у бюджеті 2013 року на армію виділяли 18 мільярдів гривень, то в 2019 році військовий бюджет склав понад 100 мільярдів гривень..."
І ще. Порада: менше читай свинособачі тексти.
А Україна просить зброю, бо бореться одна!! не лише проти росії, а ще й проти ірану, кореї і китаю на додачу! щоб сдохли ці тупі ніці лицемірні потвори, які нас роззброїли і сс*ться навіть зброю нормальну дати.
Ну звісно: тепер же щнову у всьому можна звинувачувати когось!
А фраза "нічого не робити по суті і якраз це і призвело до цієї війни" - то взагалі шедевр! Я, спочатку, подумав, що то він про себе і "5-6 менеджерів" до 24.02.22, але потім перечитав і зрозумів, що знову вони ні при чому, а все то хтось винуватий.
Ну а про "Мінськ-3" взагалі епічно! Вже всі причетні визнали, що "Мінськ-2" надурив кремлівського щура і дав змогу відродити армію та зміцнити оборону (яку, до речі, оце недолуге з тими самими "5-6 менеджерами" успішно "проє@алі"). Зате взамін ледве не здали Україну в "Стамбул-1" (у відповідності до "Оман основний"). Та вам до "Мінська", як до Місяця рачки з такою бидло-дипломатією!
Але комусь же ще заходить таке!
СБУ затримала командира підрозділу ЗСУ.
У вас є слова це коментувати?
Тут навіть Крупа вже просто дрібна хабалка, і розпродаж "інвалідностей", а пловці через Тису тепер виглядають не такими вже злочинцями.
Як перемагати збираємось?
Це ж не перший, і мабуть не останній, але є надія, що таких дуже мало.
СБУ обережно коментує:
"Він міг передавати росіянам плани спецоперацій Сил оборони. Ймовірно, військовий був завербований воєнною розвідкою РФ."
Отак... Нова нація народжується в муках, серед бою і болю, і гнид...
І от треба не тільки народитися, але й вижити після пологів
Вікторія Айдина
А попередження було
Ukrainian
https://x.com/ukrainiansfirst
@ukrainiansfirst
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https://x.com/ukrainiansfirst/status/1857500717512004082 6 мин
Тобі що казали у 19-му році??? А ти поперся заглядати у коричневе око прутєна - намагався виколупати язиком звідти мир…
Вам звістно лячно, бо три роки грати одній струні може набриднути не тільки терплячим німцям.
Ваші, досить примітивні, старання знецінили досягнення армії.
І подальші схвальні мародерські дії провокують партнерів зневіритись в цінності порятунку не цивілізованої країни.