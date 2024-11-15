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Зеленський про дзвінок Шольца Путіну: це скринька Пандори, тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца із диктатором РФ Володимиром Путіним - це "скринька Пандори". На думку президента, Путіну вкрай важливо послабити свою ізоляцію.

Про це глава держави заявив у своєму традиційному вечірньому відозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський підтвердив інформацію, що він був заздалегідь поінформований про майбутню розмову між Шольцом та Путіним.

"Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів", - сказав очільник держави.

За словами президента, "це саме те, що Путін давно хоче: йому вкрай важливо послабити свою ізоляцію, ізоляцію Росії і вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись".

"Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз це і призвело до цієї війни", - сказав український лідер.

Зеленський додав, що Україна розуміє всі ці виклики зараз і знає, як діяти.

"І хочемо попередити: "Мінська-3" не буде – нам потрібен реальний мир", - додав глава держави.

Нагадаємо, що 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.

Читайте також: Зеленський застерігав Шольца від дзвінка Путіну, - Reuters

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) путін володимир (23803) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+15
Не буде "Мінська 3"? А хто тобі дозволить "Мінськ"? Та тобі до "Мінських домовленностей, як до Сонця рачки", фактично неможливо. Ти вже дав ворогу знищити пів України і це твоя заслуга замість оборони всі гроші і час закатати в асфальт. Це ти, Володя Потужний відвів наші війська, розмінував наші мінні поля, скоротив армію, знищив "оборонку" і ракетні програми, поставив на керівні посади агентів ФСБ і брехав, брехав і ще раз брехав.
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15.11.2024 19:41
+10
Одну людину можна дурити довгий час. Багато людей можна дурити короткий час. Але не можна довгий час дурити усіх. Хто винен Зеленському, що усі політики світу вже зрозуміли - Зеленський це дешева пародія на президента України. Ніхто не буде серйозні питання вирішувати із нікчемним пародистом...
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15.11.2024 19:45
+9
Скриньку Пандори зелене відкрило, і звідти полізли орки!
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15.11.2024 19:28
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Справжня скринька Пандори була, коли Україна вирішила критично обмежити витрати на всі потреби оборони. Особливо після 2014 року.
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15.11.2024 19:24 Відповісти
Це не відміняє факту що шольц-довбой@б.
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15.11.2024 19:42 Відповісти
Давай без оцієї фігні. Я з таким успіхом можу стверджувати що ти живеш за мій рахунок.
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15.11.2024 20:44 Відповісти
Україна критично обмежила витрати на оборону після 14-го?! Перепрошую, в тебе з головою все в порядку? До лікаря давно звертався?
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15.11.2024 19:49 Відповісти
Якщо ні, то де ваша передова зброя і чому вам так гостро потрібна західна зброя? Рекомендую самої сходити до лікаря.
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15.11.2024 20:14 Відповісти
Західна зброя потрібна тому, шо саме США з кацапами наполягли, щоб Україна відмовилась від ЯЗ. У свого Клінтона запитай, як вони з алкашом єльциним викручували руки Україні.
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15.11.2024 20:46 Відповісти
Якщо хочеш щось сказати про Українські реалії то мусиш знати, що нищення української армії відбувалось само ДО 14-го і ПІСЛЯ 19-го. А от в період з 14-го по 19-й армія відроджувалась. Тому говорити, що після 14-го щось не то було з відношенням до армії може хіба повний зебіл, або людина. яка не орієнтується ні просторі ні в часі. А з тим реально до психіатра.
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15.11.2024 21:10 Відповісти
Брехати - гріх?
"...якщо у бюджеті 2013 року на армію виділяли 18 мільярдів гривень, то в 2019 році військовий бюджет склав понад 100 мільярдів гривень..."
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15.11.2024 20:12 Відповісти
Ok, why then we don't see any decent ukrainian weapons used against the oppressor. All we hear is "we need F-16, we need Abraham tanks, we need Taurus, we need Tomahawk, we need Javelin, etc. The budget is one thing and how this budget was used is a totally different thing. Who is the liar now?
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15.11.2024 20:20 Відповісти
Чувак, ти просто не в темі. Загальної картини ти не знаєш.
І ще. Порада: менше читай свинособачі тексти.
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15.11.2024 20:53 Відповісти
ти тупий? ви сс*ливі виродки створили нато з більш ніж 30 країн, щоб оборонятися проти росії.
А Україна просить зброю, бо бореться одна!! не лише проти росії, а ще й проти ірану, кореї і китаю на додачу! щоб сдохли ці тупі ніці лицемірні потвори, які нас роззброїли і сс*ться навіть зброю нормальну дати.
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16.11.2024 00:25 Відповісти
Шольц це ніхто зараз. Тому його ініціативи це ні про що. Він і у 2022 році говорив з лідером росіян і що це дало? Нічого та й ще щось.
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15.11.2024 19:29 Відповісти
Я вже не кажу про Макрона, любов якого до дзвінків путіну всім відома.
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15.11.2024 19:31 Відповісти
А про Володю Боневтіка Вам нічого не відомо, який не тільки бажав дзвінка, а і біг подивитися в очі пуйла і знайти там мир, бо то "барига" Порошенко не хотів закінчення війни?
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15.11.2024 19:38 Відповісти
Я про те, що ці всі заглядання у всі місця лідеру росіян у пошуках миру війну не зупинили і не зупинять.
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15.11.2024 19:40 Відповісти
Шольца не слухають особливо навіть політики в Німеччині. Недавно тисли на нього щоб пошвидше дав старт виборам. Коаліція, яку він очолював була ультранепопулярною, а тепер просто зникла. Тому ці всі його ініціативи це намагання набити собі хоч невеликий рейтинг у виборах, які вже будуть за декілька місяців.
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15.11.2024 19:39 Відповісти
Скриньку Пандори зелене відкрило, і звідти полізли орки!
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15.11.2024 19:28 Відповісти
Ще з 2019 року у ролі півня на стадіоні.
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15.11.2024 19:42 Відповісти
Просто Шольцу випадково потрапила на очі виписка руху коштів по рахунку шрьодера, якого соціалісти так *******, Шольц розуміє, що на канцлера більше не пройде, і витіснена у підсвідомість фрустрація дала поштовх послухати як загрозливе нато бороздить простори мирної параші, яка не має кордонів...(ну і там далі по тексту)
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15.11.2024 19:28 Відповісти
Вова запереживав, що домовляться про закінчення війни, потім вибори і суд над лідорами, які ніяк не підготувалися до війни і призвели до сотень тисяч жертв...
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15.11.2024 19:29 Відповісти
Сьогоднішня війна джерело політичного і фізичного виживання двух нікчемних режимів. Або Трамп знайде інструменти впливу, або людей чекає ще більша катастрофа.
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15.11.2024 19:34 Відповісти
Та ти шо? Можуть бути інші дзвінки? А що їм дивитися на тебе, коли ти їх обзиваєш сосисками і бідонами і питаєш, чому ми не в НАТО? Вони ж не сліпі і бачать куди пішла їх допомога, яку вони забрали у своїх громадян. Вони бачать, що ти за 5 з хвостиком років нічого не зробив для ЗСУ, а тільки всі блага для себе і своєї зеленої шобли, навіть марафон для прославляння себе любимого. Скоро і в Україні будуть плювати в твою сторону.
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15.11.2024 19:35 Відповісти
Багато слів-мало асфальту. Клован в пєчалі.
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15.11.2024 19:36 Відповісти
А, ось брєд сивої кобили під назвою "саміт миру" і запросити туди ***** - чудова, на думку ішака, ідея. Все і всі, хто не підтримує ішака з його міфічними побажаннями є винними. Зараз ішак вже починає завчасно шукати винних, грати роль "патріота". А де ж ти чмо тупориле було до того, коли привело до такої ситуації?
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15.11.2024 19:37 Відповісти
Як не хоче, супротивляється будь-яким спробам навіть почати говорити про зупинку, закінчення війни, цього всього жаху, що відбувається.
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15.11.2024 19:39 Відповісти
Скринька Підори...
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15.11.2024 19:39 Відповісти
Треба розібратись через кого раша зробила охоту на Ханта. Це дуже важливо, бо спочатку затопчуть хана , а потім і рішення суда щодо до арешта кровавого вбівці . Вони так прорахували свої дії
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15.11.2024 19:40 Відповісти
Не буде "Мінська 3"? А хто тобі дозволить "Мінськ"? Та тобі до "Мінських домовленностей, як до Сонця рачки", фактично неможливо. Ти вже дав ворогу знищити пів України і це твоя заслуга замість оборони всі гроші і час закатати в асфальт. Це ти, Володя Потужний відвів наші війська, розмінував наші мінні поля, скоротив армію, знищив "оборонку" і ракетні програми, поставив на керівні посади агентів ФСБ і брехав, брехав і ще раз брехав.
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15.11.2024 19:41 Відповісти
Проти фактів не попреш.
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15.11.2024 19:45 Відповісти
Ви так пишете, ніби все вже в минулому
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15.11.2024 20:31 Відповісти
Вот не дает ему покоя "Минск".. А чего же не вспоминает про "Стамбул"?
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15.11.2024 19:44 Відповісти
Одну людину можна дурити довгий час. Багато людей можна дурити короткий час. Але не можна довгий час дурити усіх. Хто винен Зеленському, що усі політики світу вже зрозуміли - Зеленський це дешева пародія на президента України. Ніхто не буде серйозні питання вирішувати із нікчемним пародистом...
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15.11.2024 19:45 Відповісти
У Шольца було ДВА варіанту якому божевільному дзвонити - він обрав більш осудного?
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15.11.2024 19:51 Відповісти
Нікудишня гра цього диктора. Коли говорив про необхідність щось робити для захисту власної країни і людей - бувяк завжди: читав текст, який йому не цікавий і малозрозумілий. А от коли почав про розмову Шольца, то і міміка з'явилась, і жести пішли, і якісь радісні емоції ледь не прорвалися назовні...
Ну звісно: тепер же щнову у всьому можна звинувачувати когось!
А фраза "нічого не робити по суті і якраз це і призвело до цієї війни" - то взагалі шедевр! Я, спочатку, подумав, що то він про себе і "5-6 менеджерів" до 24.02.22, але потім перечитав і зрозумів, що знову вони ні при чому, а все то хтось винуватий.
Ну а про "Мінськ-3" взагалі епічно! Вже всі причетні визнали, що "Мінськ-2" надурив кремлівського щура і дав змогу відродити армію та зміцнити оборону (яку, до речі, оце недолуге з тими самими "5-6 менеджерами" успішно "проє@алі"). Зате взамін ледве не здали Україну в "Стамбул-1" (у відповідності до "Оман основний"). Та вам до "Мінська", як до Місяця рачки з такою бидло-дипломатією!
Але комусь же ще заходить таке!
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15.11.2024 19:52 Відповісти
Шольц не громадянин України

СБУ затримала командира підрозділу ЗСУ.

У вас є слова це коментувати?

Тут навіть Крупа вже просто дрібна хабалка, і розпродаж "інвалідностей", а пловці через Тису тепер виглядають не такими вже злочинцями.

Як перемагати збираємось?

Це ж не перший, і мабуть не останній, але є надія, що таких дуже мало.

СБУ обережно коментує:

"Він міг передавати росіянам плани спецоперацій Сил оборони. Ймовірно, військовий був завербований воєнною розвідкою РФ."

Отак... Нова нація народжується в муках, серед бою і болю, і гнид...

І от треба не тільки народитися, але й вижити після пологів
Вікторія Айдина
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15.11.2024 19:55 Відповісти
Написали про Крупу і про тих, хто перепиває Тису. Мені здається залишилося недовго і Крупа разом із сином перепливуть ту Тису.
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15.11.2024 20:24 Відповісти
При Татарові ничого виключати ніззя
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15.11.2024 20:38 Відповісти
Тобі з Словаччини чи чого там ще аквафрешового звичайно видніше
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15.11.2024 22:12 Відповісти
Це з фейсбуку Вікторіі Айдиной - сами можете подивитися її материали. Чи ви вважаєте тількі себе джерелом вірної інфи?
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16.11.2024 11:46 Відповісти
"А можна нам наші 300 мільярдів?"
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15.11.2024 19:57 Відповісти
Коли Порох у 19 попереджав тебе, гнида, тими ж словами - ти прислухався - та хрін там.
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15.11.2024 19:57 Відповісти
тоді Порошенко зовсім не його попереджав, а виборців. Бо переконувати чи то попереджати ідеологічного ворога, якого завезли у країну та інфільтрували у політикум вороги держави для знищення національної ідентичності та свідомості населення - то марна справа.
А попередження було
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15.11.2024 20:50 Відповісти
Перед Парижем Порох і йього попереджав - шо то ху....о ще те. Але - пам'ятаєте як гнида либилась за столом - як був клоун- предурок так їм і залишився.
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15.11.2024 20:55 Відповісти
ще раз - Порошенко не його попереджав, а всіх, хто на той час міг його почути. Попереджати ідеологічного ворога (а не якогось там "придурка"), задача якого за гроші знищувати українську ідентичність громадян України - це марна справа, яка не має під собою ніякого сенсу. І Порошенко на той момент це ясно усвідомлював.
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15.11.2024 21:13 Відповісти
А не можна Потужного обміняти на усіх наших полонених? Хоч якась користь від гундявого була б.
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15.11.2024 19:57 Відповісти
Нафіг він комусь треба?
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15.11.2024 20:10 Відповісти
Оразилось, що не сприймають його лідером.
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15.11.2024 20:08 Відповісти
Прочитав вава написане литвином, буцім сам такий розумний, а що у голові насправді?
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15.11.2024 20:13 Відповісти
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15.11.2024 20:17 Відповісти
Ти падло просрав Херсонщину ,Запоріжжя ,Маріуполь і ще багато чого ,так що закрий пельку і помовчи ,коли дорослі домовляються ,ти ніщо і твоя думка як і твій "план перемоги " їм і нахрін не потрібен.
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15.11.2024 20:57 Відповісти
дорослий шольц так надомовляється з путіним, що у нас може залишится лише львів і закарпаття
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16.11.2024 00:29 Відповісти
Так домовлятись буде не Шольц ,а Трамп.
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16.11.2024 16:15 Відповісти
https://x.com/ukrainiansfirst

Ukrainian



https://x.com/ukrainiansfirst

@ukrainiansfirst

·

https://x.com/ukrainiansfirst/status/1857500717512004082 6 мин

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15.11.2024 21:14 Відповісти
зелений підарасе, це добре, що ти вивчив слловосполучення "ящик пандори", але якщо ти зрозумів його значення, то цю скриню відкрив саме ти й саме тоді, коли розмовляв й брав на себе зобов'язання в омані... чи ти, зеленйи уйобку, вже забув про це? чи ти, погань зелена, гадаєш, що якщо ти так іне сказало про зміст зустрічі нам, громадянам цієї країни, то цього не знають керівники інших країн... ?
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15.11.2024 21:24 Відповісти
В Україні "зелену скриньку.набагато гіршу за скриньку Падори" "мудрий нарід" відкрив у 2019 році
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15.11.2024 21:25 Відповісти
Ты сам скринька . Ничего не меняется, мародеры зелёные.
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15.11.2024 22:04 Відповісти
Кацапья тут довбаного з різних країн понавилазило і накинулися на Зеленського тварюки)
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15.11.2024 22:14 Відповісти
Теж мені - такий розумник «як моя Сара потом»…
Тобі що казали у 19-му році??? А ти поперся заглядати у коричневе око прутєна - намагався виколупати язиком звідти мир…
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15.11.2024 22:20 Відповісти
Президент загрався. Це не в вашій компетенції контролювати дії інших лідерів.

Вам звістно лячно, бо три роки грати одній струні може набриднути не тільки терплячим німцям.

Ваші, досить примітивні, старання знецінили досягнення армії.

І подальші схвальні мародерські дії провокують партнерів зневіритись в цінності порятунку не цивілізованої країни.
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15.11.2024 23:20 Відповісти
 
 