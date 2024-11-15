Зеленський про дзвінок Шольца Путіну: це скринька Пандори, тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца із диктатором РФ Володимиром Путіним - це "скринька Пандори". На думку президента, Путіну вкрай важливо послабити свою ізоляцію.

Про це глава держави заявив у своєму традиційному вечірньому відозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський підтвердив інформацію, що він був заздалегідь поінформований про майбутню розмову між Шольцом та Путіним.

"Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів", - сказав очільник держави.

За словами президента, "це саме те, що Путін давно хоче: йому вкрай важливо послабити свою ізоляцію, ізоляцію Росії і вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись".

"Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз це і призвело до цієї війни", - сказав український лідер.

Зеленський додав, що Україна розуміє всі ці виклики зараз і знає, як діяти.

"І хочемо попередити: "Мінська-3" не буде – нам потрібен реальний мир", - додав глава держави.

Нагадаємо, що 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.

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