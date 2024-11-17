Плетенчук об атаках на Керченский мост: Почему-то все российское ПВО периодически едет в Крым

Представитель Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, как Керченский мост помогает уничтожать вражеские склады с оружием и российское ПВО.

Об этом он сказал в интервью Киев24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Да, сейчас не происходит атак на Керченский мост. Но почему-то все российское ПВО периодически едет в Крым. Потому что охрана этого объекта для россиян важнее охраны не менее серьезных объектов на территории самой Российской Федерации. Вы видели, что происходит уничтожение складов с вооружением (на территории РФ. - Ред.), то есть уничтожено то, чем они непосредственно должны воевать. И получается так, что для них этот Крымский мост является более приоритетным объектом, чем склады с вооружением", - подчеркнул Плетенчук.

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Он напомнил, что Крымский мост - единственное, что сейчас соединяет РФ с Крымом, потому что морская логистика "уже в принципе умерла" - после поражения больших десантных кораблей "Новочеркасск", "Цезарь Куников" оккупанты поняли, что перебрасывать военные грузы такими кораблями больше себе позволить уже не могут. Была еще попытка организовать логистику железнодорожными паромами, но в результате остался только Керченский мост. Причем железная дорога по нему так же не работает после повреждений, полученных мостом в результате совместной операции СБУ и военно-морских сил Украины.

"Поэтому для них основным путем остается либо сухопутная логистика, либо автомобильная логистика через мост. Это гораздо сложнее, дольше, дороже, но оно работает", - отметил Плетенчук.

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Он подтвердил, что россияне стягивают для охраны моста все образцы вооружения, которые у них только есть.

"Даже была информация, что они там применяли С-500 - это Прометей, последний их комплекс большого ПВО. И это не говоря о С-300, С-400, которые почему-то периодически тоже исчезают в Крыму. Видимо, эта артерия остается пока на месте только потому, что россияне предоставляют ей приоритет в охране", - сказал Плетенчук.