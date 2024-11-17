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Новости Война
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Плетенчук об атаках на Керченский мост: Почему-то все российское ПВО периодически едет в Крым

Керченський міст

Представитель Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, как Керченский мост помогает уничтожать вражеские склады с оружием и российское ПВО.

Об этом он сказал в интервью Киев24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Да, сейчас не происходит атак на Керченский мост. Но почему-то все российское ПВО периодически едет в Крым. Потому что охрана этого объекта для россиян важнее охраны не менее серьезных объектов на территории самой Российской Федерации. Вы видели, что происходит уничтожение складов с вооружением (на территории РФ. - Ред.), то есть уничтожено то, чем они непосредственно должны воевать. И получается так, что для них этот Крымский мост является более приоритетным объектом, чем склады с вооружением", - подчеркнул Плетенчук.

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Он напомнил, что Крымский мост - единственное, что сейчас соединяет РФ с Крымом, потому что морская логистика "уже в принципе умерла" - после поражения больших десантных кораблей "Новочеркасск", "Цезарь Куников" оккупанты поняли, что перебрасывать военные грузы такими кораблями больше себе позволить уже не могут. Была еще попытка организовать логистику железнодорожными паромами, но в результате остался только Керченский мост. Причем железная дорога по нему так же не работает после повреждений, полученных мостом в результате совместной операции СБУ и военно-морских сил Украины.

"Поэтому для них основным путем остается либо сухопутная логистика, либо автомобильная логистика через мост. Это гораздо сложнее, дольше, дороже, но оно работает", - отметил Плетенчук.

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Он подтвердил, что россияне стягивают для охраны моста все образцы вооружения, которые у них только есть.

"Даже была информация, что они там применяли С-500 - это Прометей, последний их комплекс большого ПВО. И это не говоря о С-300, С-400, которые почему-то периодически тоже исчезают в Крыму. Видимо, эта артерия остается пока на месте только потому, что россияне предоставляют ей приоритет в охране", - сказал Плетенчук.

Автор: 

Керченский мост (393) Плетенчук Дмитрий (165)


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Топ комментарии
+15
а хіба кацапи не з'єднали Крим залізницею, про що мовчать зебілозализони?
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17.11.2024 02:18
+7
тей міст сам не розуміє з якого гондураса він щє стоїть.
як памперси зміните і приймете рішення? - бийте вдень, там більше трафік.
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17.11.2024 02:13
+6
не можемо завалити споруду з одного удару? - тут зрозуміло.
нервуйте, шкодьте, погрожуйте,
а не "плани стійкості", внутрішні і зовнішні нюхайте...
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17.11.2024 02:24
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тей міст сам не розуміє з якого гондураса він щє стоїть.
як памперси зміните і приймете рішення? - бийте вдень, там більше трафік.
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17.11.2024 02:13 Ответить
Ви не панімаєтє, бомбити міст і залізницю через Маріуполь путік не дозволив, ніхто не наважиться...
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17.11.2024 06:40 Ответить
а хіба кацапи не з'єднали Крим залізницею, про що мовчать зебілозализони?
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17.11.2024 02:18 Ответить
не можемо завалити споруду з одного удару? - тут зрозуміло.
нервуйте, шкодьте, погрожуйте,
а не "плани стійкості", внутрішні і зовнішні нюхайте...
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17.11.2024 02:24 Ответить
Ну, так собі виправдання.
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17.11.2024 03:08 Ответить
Не понял, вчера это утка была, шо мосту - хана?
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17.11.2024 05:06 Ответить
Так то возле Джанкоя вроде бы мост упал, а не Керченский.
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17.11.2024 06:01 Ответить
Как переплюнуть Рогозина в танке...
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17.11.2024 05:14 Ответить
Керч вже далека Росія. Ми можемо тільки по Джанкою.
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17.11.2024 09:49 Ответить
Смотреть - не смотрел. Дык , картинками догоняет та инаугурация.
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17.11.2024 05:19 Ответить
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17.11.2024 05:20 Ответить
дожиттєвий стипендіат, на самий кошерний диплом юржидиста зумів здати сесії за свого зебіла підЄрмачного.
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17.11.2024 09:45 Ответить
Тому що періодично про міст болтає сам Плєтєнчкк, через сербіж самопіару.
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17.11.2024 06:08 Ответить
навіщо речнику піар?
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17.11.2024 06:45 Ответить
Не знаю, може речнику, може його начальникам. Ти хочеш розібратися в сортах піару?
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17.11.2024 11:55 Ответить
я хочу щоб дурню не писали про "піар речників"
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17.11.2024 11:58 Ответить
Мало чого т " хочеш", чи " нехочеш".
Ти хто, Ктухлу якийсь? Не " хочеш"- проходь повз і тостестерон пий
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17.11.2024 15:22 Ответить
А чому Україна не пускає рокети по мосту ? Це зараз теж стала глибока Росія ?
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17.11.2024 09:46 Ответить
Останній раз про знищення С400 в окупованій АРК було чутно ще влітку. З такою періодичністю і таким командуванням ворога не перемогти.
Новозбудована кацапами залізниця на півдні допомагає знищувати українців, що плєтєнчік із сворою зрадників її також береже як той "потужний незламний" міст?
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17.11.2024 10:56 Ответить
 
 