Общие боевые потери РФ с начала войны – около 720 880 человек (+1640 за сутки), 9350 танков, 20 556 артсистем, 19 021 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 720 880 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.11.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 720880 (+1640) человек,
- танков - 9350 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 19021 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 20556 (+36) ед,
- РСЗО - 1252 (+0) ед,
- средства ППО - 999 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18974 (+60),
- крылатые ракеты - 2641 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29321 (+85) ед,
- специальная техника - 3653 (+2)
Топ комментарии
+13 володимир омельянов
показать весь комментарий17.11.2024 09:25
+12 Валерій Кваша
показать весь комментарий17.11.2024 09:26
+10 Vitaliy Kasenkov
показать весь комментарий17.11.2024 09:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
І велика подяка партнерам, які допомагають витягувати соціалку та цивільну інфраструктуру опосердекованим фінансуванням (населення має змогу оплачувати комуналку та енергоносії). Інакше було б як за часів другої світової - кількість людей похилого віку стрімко скоротилась би - просто почали б вмирати від голоду.
Одні пишуть відверту дурню, а цей питання задає. Перш ніж відповідать замислись, що від тебе хочуть почути.
Свята невинність - звідки взяли 300 тисяч? Рівно на таку кількість ***** підписав указ на збільшення чисельності армії. Ніякої мобілізації, плановий призив на строкову службу, а через пів року підпише контракт (звісно що під примусом, але хто про це дізнається) і вперед на м'ясні штурми.
1 529 середньодобово, тобто потенційно десь 45 тис в цьому місяці.
Як не дивно ББМ першими, в порівнянні з БПЛА, дійшли до 19 тис і з такими темпами ао броньовикам може бути новий місячний рекорд.
Наземка за осінь на сьогодні 12 176 одиниць, за весну було 12 155, попереду тільки літо 14 015. Ше два тижні, можна розраховувати на новий сезонний рекорд.
Не віре він, а в те що сьогодні 3,14дари запустили по нам 120 ракет теж не віреш.
А яка висока ефективність цього удару - десятки мільйонів доларів за три розбиті трансформатори в сто тисяч.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 720 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.