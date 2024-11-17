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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 720 880 человек (+1640 за сутки), 9350 танков, 20 556 артсистем, 19 021 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 720 880 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.11.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 720880 (+1640) человек,
  • танков - 9350 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 19021 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 20556 (+36) ед,
  • РСЗО - 1252 (+0) ед,
  • средства ППО - 999 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18974 (+60),
  • крылатые ракеты - 2641 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29321 (+85) ед,
  • специальная техника - 3653 (+2)

Также смотрите: Спецназовцы СБУ атаковали с десяток единиц тяжелой техники оккупантов и остановили вражескую пехоту, которая шла штурмовать наши позиции. ВИДЕО

Скільки окупантів знищено за добу

Автор: 

армия РФ (19154) Генштаб ВС (6245) ликвидация (3523) уничтожение (6883)


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Топ комментарии
+13
НА 1 січня 2024 року в рашистів загальні бойові втрати становили 360 тисяч рашистів ,через 10,5 місяців втрати ворога подвоїлися 720 тисяч рашистів ,на жодній війні окрім першої і другої світових воєн рашиська орда не мала таких втрат, ні при московії ,ні при російській імперії ні при ссср ні до цього в путінській фашиській росії .Що ж здихайте виродки заради міжнародного злочинця ,світового терориста путіна.
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17.11.2024 09:25
+12
Була би а нас ЯЗ то і війни не було б.
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17.11.2024 09:26
+10
720 880 з яких 360 870 у цьому році і 360 010 за два попередні.
1 529 середньодобово, тобто потенційно десь 45 тис в цьому місяці.

Як не дивно ББМ першими, в порівнянні з БПЛА, дійшли до 19 тис і з такими темпами ао броньовикам може бути новий місячний рекорд.

Наземка за осінь на сьогодні 12 176 одиниць, за весну було 12 155, попереду тільки літо 14 015. Ше два тижні, можна розраховувати на новий сезонний рекорд.
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17.11.2024 09:45
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Сьогодні трохи забарилися з повідомленням...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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17.11.2024 09:17 Ответить
Всього тільки 820 тисяч підарів... А могло б бути десятки мільйонів, будь у нас ядерна зброя !..
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17.11.2024 09:23 Ответить
Була би а нас ЯЗ то і війни не було б.
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17.11.2024 09:26 Ответить
НА 1 січня 2024 року в рашистів загальні бойові втрати становили 360 тисяч рашистів ,через 10,5 місяців втрати ворога подвоїлися 720 тисяч рашистів ,на жодній війні окрім першої і другої світових воєн рашиська орда не мала таких втрат, ні при московії ,ні при російській імперії ні при ссср ні до цього в путінській фашиській росії .Що ж здихайте виродки заради міжнародного злочинця ,світового терориста путіна.
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17.11.2024 09:25 Ответить
Уміють набирати добровольців, дають вибір, в'язниця або військо.
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17.11.2024 09:57 Ответить
30к доларів виплати при підписанні контракту, на зараз. Ось формула "кохання" по россійськи...
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17.11.2024 10:06 Ответить
Бо в нас нема халявної нафти щоб скуплять маргиналів за 30к
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17.11.2024 10:32 Ответить
Ти ідіот, чи що? Україна більшість грошей бюджету спрямовує на фінансування війська, грошове забезпечення особового складу, матеріальне забезпечення, зброя, транспорт, фінансування виробництва снарядів, мін, патроні, дронів, ракет. Тільки в головах інфантильних дебілів типу тебе війна триває без витрат держави в величезних обсягах. Там тільки зарплат військовим - 70-80 мільярдів на місяць.

І велика подяка партнерам, які допомагають витягувати соціалку та цивільну інфраструктуру опосердекованим фінансуванням (населення має змогу оплачувати комуналку та енергоносії). Інакше було б як за часів другої світової - кількість людей похилого віку стрімко скоротилась би - просто почали б вмирати від голоду.
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17.11.2024 11:07 Ответить
Ти що не бачиш що це провокатор, далеко не дурний та все ж провокатор.
Одні пишуть відверту дурню, а цей питання задає. Перш ніж відповідать замислись, що від тебе хочуть почути.

Свята невинність - звідки взяли 300 тисяч? Рівно на таку кількість ***** підписав указ на збільшення чисельності армії. Ніякої мобілізації, плановий призив на строкову службу, а через пів року підпише контракт (звісно що під примусом, але хто про це дізнається) і вперед на м'ясні штурми.
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17.11.2024 11:59 Ответить
Якщо вірити статистиці по населенню мухосранська, то на початок поточного року, кількість закобздонених і покалічені орків уже перегнало населеніє такого улуса як тольятті, число якого складає 719 484 особини.
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17.11.2024 09:27 Ответить
тольятті - не улус, а сарай...
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17.11.2024 09:44 Ответить
720 880 з яких 360 870 у цьому році і 360 010 за два попередні.
1 529 середньодобово, тобто потенційно десь 45 тис в цьому місяці.

Як не дивно ББМ першими, в порівнянні з БПЛА, дійшли до 19 тис і з такими темпами ао броньовикам може бути новий місячний рекорд.

Наземка за осінь на сьогодні 12 176 одиниць, за весну було 12 155, попереду тільки літо 14 015. Ше два тижні, можна розраховувати на новий сезонний рекорд.
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17.11.2024 09:45 Ответить
З'їздь, перевір. А до такої поїздки - засунь-ка ти своє "не вірую" в темне місце, будь-ласка. Бо ГШ ЗСУ більше віри, ніж якомусь вишкребку-аноніму з інтернетів.
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17.11.2024 11:09 Ответить
І скільки не показуй відео зі знищиними цапами, всеодно вилізе якийсь ображений природою та буде скиглити.
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17.11.2024 11:16 Ответить
Воно не ображене, воно одарене, правда альтернативно.
Не віре він, а в те що сьогодні 3,14дари запустили по нам 120 ракет теж не віреш.
А яка висока ефективність цього удару - десятки мільйонів доларів за три розбиті трансформатори в сто тисяч.
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17.11.2024 12:10 Ответить
Минув 3924 день москальсько-української війни.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 720 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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17.11.2024 11:42 Ответить
можно вважати, що одна республіка рф вже у комі.
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17.11.2024 17:07 Ответить
 
 