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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 720 880 осіб (+1640 за добу), 9350 танків, 20 556 артсистем, 19021 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 720 880 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 17.11.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 720880 (+1640) осіб,
  • танків ‒ 9350 (+12) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 19021 (+27) од,
  • артилерійських систем – 20556 (+36) од,
  • РСЗВ – 1252 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18974 (+60),
  • крилаті ракети ‒ 2641 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29321 (+85) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3653 (+2)

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Скільки окупантів знищено за добу

Автор: 

армія рф (17176) Генштаб ЗС (6480) ліквідація (3852) знищення (7131)


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Топ коментарі
+13
НА 1 січня 2024 року в рашистів загальні бойові втрати становили 360 тисяч рашистів ,через 10,5 місяців втрати ворога подвоїлися 720 тисяч рашистів ,на жодній війні окрім першої і другої світових воєн рашиська орда не мала таких втрат, ні при московії ,ні при російській імперії ні при ссср ні до цього в путінській фашиській росії .Що ж здихайте виродки заради міжнародного злочинця ,світового терориста путіна.
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17.11.2024 09:25
+12
Була би а нас ЯЗ то і війни не було б.
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17.11.2024 09:26
+10
720 880 з яких 360 870 у цьому році і 360 010 за два попередні.
1 529 середньодобово, тобто потенційно десь 45 тис в цьому місяці.

Як не дивно ББМ першими, в порівнянні з БПЛА, дійшли до 19 тис і з такими темпами ао броньовикам може бути новий місячний рекорд.

Наземка за осінь на сьогодні 12 176 одиниць, за весну було 12 155, попереду тільки літо 14 015. Ше два тижні, можна розраховувати на новий сезонний рекорд.
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17.11.2024 09:45
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Сьогодні трохи забарилися з повідомленням...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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17.11.2024 09:17 Відповісти
Всього тільки 820 тисяч підарів... А могло б бути десятки мільйонів, будь у нас ядерна зброя !..
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17.11.2024 09:23 Відповісти
Була би а нас ЯЗ то і війни не було б.
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17.11.2024 09:26 Відповісти
НА 1 січня 2024 року в рашистів загальні бойові втрати становили 360 тисяч рашистів ,через 10,5 місяців втрати ворога подвоїлися 720 тисяч рашистів ,на жодній війні окрім першої і другої світових воєн рашиська орда не мала таких втрат, ні при московії ,ні при російській імперії ні при ссср ні до цього в путінській фашиській росії .Що ж здихайте виродки заради міжнародного злочинця ,світового терориста путіна.
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17.11.2024 09:25 Відповісти
Уміють набирати добровольців, дають вибір, в'язниця або військо.
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17.11.2024 09:57 Відповісти
30к доларів виплати при підписанні контракту, на зараз. Ось формула "кохання" по россійськи...
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17.11.2024 10:06 Відповісти
Бо в нас нема халявної нафти щоб скуплять маргиналів за 30к
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17.11.2024 10:32 Відповісти
Ти ідіот, чи що? Україна більшість грошей бюджету спрямовує на фінансування війська, грошове забезпечення особового складу, матеріальне забезпечення, зброя, транспорт, фінансування виробництва снарядів, мін, патроні, дронів, ракет. Тільки в головах інфантильних дебілів типу тебе війна триває без витрат держави в величезних обсягах. Там тільки зарплат військовим - 70-80 мільярдів на місяць.

І велика подяка партнерам, які допомагають витягувати соціалку та цивільну інфраструктуру опосердекованим фінансуванням (населення має змогу оплачувати комуналку та енергоносії). Інакше було б як за часів другої світової - кількість людей похилого віку стрімко скоротилась би - просто почали б вмирати від голоду.
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17.11.2024 11:07 Відповісти
Ти що не бачиш що це провокатор, далеко не дурний та все ж провокатор.
Одні пишуть відверту дурню, а цей питання задає. Перш ніж відповідать замислись, що від тебе хочуть почути.

Свята невинність - звідки взяли 300 тисяч? Рівно на таку кількість ***** підписав указ на збільшення чисельності армії. Ніякої мобілізації, плановий призив на строкову службу, а через пів року підпише контракт (звісно що під примусом, але хто про це дізнається) і вперед на м'ясні штурми.
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17.11.2024 11:59 Відповісти
Якщо вірити статистиці по населенню мухосранська, то на початок поточного року, кількість закобздонених і покалічені орків уже перегнало населеніє такого улуса як тольятті, число якого складає 719 484 особини.
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17.11.2024 09:27 Відповісти
тольятті - не улус, а сарай...
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17.11.2024 09:44 Відповісти
720 880 з яких 360 870 у цьому році і 360 010 за два попередні.
1 529 середньодобово, тобто потенційно десь 45 тис в цьому місяці.

Як не дивно ББМ першими, в порівнянні з БПЛА, дійшли до 19 тис і з такими темпами ао броньовикам може бути новий місячний рекорд.

Наземка за осінь на сьогодні 12 176 одиниць, за весну було 12 155, попереду тільки літо 14 015. Ше два тижні, можна розраховувати на новий сезонний рекорд.
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17.11.2024 09:45 Відповісти
З'їздь, перевір. А до такої поїздки - засунь-ка ти своє "не вірую" в темне місце, будь-ласка. Бо ГШ ЗСУ більше віри, ніж якомусь вишкребку-аноніму з інтернетів.
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17.11.2024 11:09 Відповісти
І скільки не показуй відео зі знищиними цапами, всеодно вилізе якийсь ображений природою та буде скиглити.
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17.11.2024 11:16 Відповісти
Воно не ображене, воно одарене, правда альтернативно.
Не віре він, а в те що сьогодні 3,14дари запустили по нам 120 ракет теж не віреш.
А яка висока ефективність цього удару - десятки мільйонів доларів за три розбиті трансформатори в сто тисяч.
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17.11.2024 12:10 Відповісти
Минув 3924 день москальсько-української війни.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 720 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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17.11.2024 11:42 Відповісти
можно вважати, що одна республіка рф вже у комі.
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17.11.2024 17:07 Відповісти
 
 