Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 720 880 осіб (+1640 за добу), 9350 танків, 20 556 артсистем, 19021 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 720 880 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 17.11.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 720880 (+1640) осіб,
- танків ‒ 9350 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19021 (+27) од,
- артилерійських систем – 20556 (+36) од,
- РСЗВ – 1252 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18974 (+60),
- крилаті ракети ‒ 2641 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29321 (+85) од,
- спеціальна техніка ‒ 3653 (+2)
Топ коментарі
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+10 Vitaliy Kasenkov
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
І велика подяка партнерам, які допомагають витягувати соціалку та цивільну інфраструктуру опосердекованим фінансуванням (населення має змогу оплачувати комуналку та енергоносії). Інакше було б як за часів другої світової - кількість людей похилого віку стрімко скоротилась би - просто почали б вмирати від голоду.
Одні пишуть відверту дурню, а цей питання задає. Перш ніж відповідать замислись, що від тебе хочуть почути.
Свята невинність - звідки взяли 300 тисяч? Рівно на таку кількість ***** підписав указ на збільшення чисельності армії. Ніякої мобілізації, плановий призив на строкову службу, а через пів року підпише контракт (звісно що під примусом, але хто про це дізнається) і вперед на м'ясні штурми.
1 529 середньодобово, тобто потенційно десь 45 тис в цьому місяці.
Як не дивно ББМ першими, в порівнянні з БПЛА, дійшли до 19 тис і з такими темпами ао броньовикам може бути новий місячний рекорд.
Наземка за осінь на сьогодні 12 176 одиниць, за весну було 12 155, попереду тільки літо 14 015. Ше два тижні, можна розраховувати на новий сезонний рекорд.
Не віре він, а в те що сьогодні 3,14дари запустили по нам 120 ракет теж не віреш.
А яка висока ефективність цього удару - десятки мільйонів доларів за три розбиті трансформатори в сто тисяч.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 720 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.