За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 133 боевых столкновений, - Генштаб

За прошедшие сутки, 16 ноября, враг активно наступал на Покровском, а также Кураховском направлениях: там произошло 57 штурмов врага. Всего зафиксировали на фронте 133 боевых столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, 75 авиаударов, сбросив 112 КАБ. Кроме этого, совершил более 4,5 тысячи обстрелов, из них 88 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Мазеновка, Есмань, Новенькое, Волчанск, Берестовое, Боровская Андреевка, Новокругляковка, Шийковка, Боровая, Ивановка, Дроновка, Кременная, Хромовка, Новомарочное, Иванополье, Константиновка, Светлодарск, Петровка, Сухая Балка, Ровно, Мирноград, Сухой Яр, Кринича, Новый Труд, Анновка, Великая Новоселка, Темировка, Андреевка, Ольговка.

Боевые действия на востоке

При поддержке авиации на Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Стрелечья.

На Купянском направлении за сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Колесниковки, Кругляковки и Загрызово. Противник активно применял авиацию на направлении.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Макеевки, Чернещины, Твердохлебово и Тернов.

На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лысовка, Луч, Крутой Яр, Петровка, Новоалексеевка и Пустынка. Большинство атак противник направил на Проминь.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новая Ильинка, Берестки, Новоселидовка, Вознесенка, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка и Антоновка.

Обстановка на юге

На Времевском направлении противник совершил 14 штурмов наших позиций в районах Романовки, Сухих Ялов, Новодаровки, Трудового, Янтарного и Ровнополя.

На Приднепровском направлении наши войска успешно отбили четыре атаки противника.

Ситуация на севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще один важный объект противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1640 человек. Также украинские воины уничтожили 12 танков, 27 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 60 БпЛА оперативно-тактического уровня, 85 автомобилей и 2 единицы специальной техники оккупантов.

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