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Новости Война
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Нужна новая стратегия победы Украины, не стоит бояться эскалации, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Ландсбергіс закликав створити нову стратегію перемоги України

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз к новой стратегии победы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

"Нам всем нужна новая стратегия победы Украины, основанная на силе и способности к мобилизации, а не на страхе перед эскалацией. Тысячедневная война доказала, что невозможно достичь мира с помощью стратегии неэскалации", - отметил он.

Ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель раскритиковал слишком медленные процессы принятия решений по поддержке Украины Евросоюзом. И отметил, что внутри Евросоюза должно быть больше единства. Тогда ЕС мог позиционировать себя как сильный геополитический игрок.

Читайте: ЕС обсудит массированный обстрел энергетики Украины российскими войсками, - Боррель

Автор: 

Литва (2444) Евросоюз (17060) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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легко не боятись ескалації будучи в нато. зі світлом водою і теплом.
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18.11.2024 13:11 Ответить
Здохни москаль
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18.11.2024 13:14 Ответить
Не москаль. І не бажайте іншим зла. Хочети жити в пеклі то жийте там самі.
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18.11.2024 13:21 Ответить
Стратегія одна, зробити фарш зі всіх москалів на території України....
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18.11.2024 13:18 Ответить
Повертайся з Польщі воїн -м'ясоруб, без тебе не впораємося
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18.11.2024 13:21 Ответить
Про перемогу можна було говорити у 22 році, коли ми гнали кацапів, а Захід обсирався та затримував озброєння, щоб зберегти літсо *****. Дозберігалися? Тепер завдяки вашим стурбованностям, нам би країну втримати від розгрому та капітуляції, про перемогу вже речі взагалі не йде. І ви наступні.
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18.11.2024 13:34 Ответить
Найкраща нова стратегія , розгортайте на території України сили ППО НАТО .
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18.11.2024 14:34 Ответить
Потрібно щоб санкції були прописані у Законах країн як санкції до відновлення державного кордону України! А зняття санкцій має розпочатися після початку виплат репарацій та компенсацій.

Навіщо постійно морочитися з подовженням??? Це дає надію ******* на безкарність...
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18.11.2024 14:59 Ответить
Пітін так той нічого не боїться гатить чим хоче, як хоче, а на Європу мабуть дивиться як на дурнів та рже, ті то якісь червоні лінії малюють, то ескалації придумують
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18.11.2024 16:46 Ответить
 
 