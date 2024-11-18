Нужна новая стратегия победы Украины, не стоит бояться эскалации, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз к новой стратегии победы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

"Нам всем нужна новая стратегия победы Украины, основанная на силе и способности к мобилизации, а не на страхе перед эскалацией. Тысячедневная война доказала, что невозможно достичь мира с помощью стратегии неэскалации", - отметил он.

Ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель раскритиковал слишком медленные процессы принятия решений по поддержке Украины Евросоюзом. И отметил, что внутри Евросоюза должно быть больше единства. Тогда ЕС мог позиционировать себя как сильный геополитический игрок.

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