Россияне обстреляли село возле Харькова: ранен мужчина

Вечером 18 ноября российские войска совершили обстрел села Токаревка Харьковского района: травмирован мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская ОВА.

"Около 16:00 российские военные обстреляли село Токаревка Харьковского района. В результате удара получил травмы 52-летний мужчина", - говорится в сообщении

Отмечается, что пострадавшего с взрывным повреждением грудной клетки доставили в медучреждение.

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Напомним, 17 ноября войска РФ совершили обстрел села Глушковка Купянского района Харьковской области. В результате обстрела погибла 61-летняя женщина. Мужчина 84 лет получил ранения.