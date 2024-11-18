Россияне обстреляли село возле Харькова: ранен мужчина
Вечером 18 ноября российские войска совершили обстрел села Токаревка Харьковского района: травмирован мужчина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская ОВА.
"Около 16:00 российские военные обстреляли село Токаревка Харьковского района. В результате удара получил травмы 52-летний мужчина", - говорится в сообщении
Отмечается, что пострадавшего с взрывным повреждением грудной клетки доставили в медучреждение.
Напомним, 17 ноября войска РФ совершили обстрел села Глушковка Купянского района Харьковской области. В результате обстрела погибла 61-летняя женщина. Мужчина 84 лет получил ранения.
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