Враг запустил на Запорожье более 10 "шахедов", более 10 тыс абонентов - без света, - ОВА (обновлено)

Вечером 18 ноября россияне атаковали Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает атаковать Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие. Находитесь в безопасных местах", - написал он.

Впоследствии Федоров уточнил, что россияне атаковали город Запорожье более чем 10 "шахедами".

"Сейчас более 10 тыс абонентов находятся без света. Спасибо спасателям, полицейским, коммунальщикам, которые уже приступили к ликвидации последствий. По состоянию на сейчас вражеская атака продолжается - не пренебрегайте правилами безопасности", - призвал Федоров.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что вечером понедельника, 18 ноября, в Запорожье и области во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Также читайте: Сутки на Запорожье: враг нанес более 400 ударов по населенным пунктам, 6 человек получили ранения