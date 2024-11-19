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Враг запустил на Запорожье более 10 "шахедов", более 10 тыс абонентов - без света, - ОВА (обновлено)

Росіяни атакували Запоріжжя

Вечером 18 ноября россияне атаковали Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает атаковать Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие. Находитесь в безопасных местах", - написал он.

Впоследствии Федоров уточнил, что россияне атаковали город Запорожье более чем 10 "шахедами".

"Сейчас более 10 тыс абонентов находятся без света. Спасибо спасателям, полицейским, коммунальщикам, которые уже приступили к ликвидации последствий. По состоянию на сейчас вражеская атака продолжается - не пренебрегайте правилами безопасности", - призвал Федоров.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что вечером понедельника, 18 ноября, в Запорожье и области во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

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Запорожье (2645) обстрел (26928)


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Треба цього придурка , вибачаюсь речника генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік
ЗРОБИТИ ПЕРСОНОЮ НОН ҐРАТА і не тількі в Україні
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18.11.2024 23:59 Ответить
Понад 50
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19.11.2024 00:15 Ответить
 
 