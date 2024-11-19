Враг запустил на Запорожье более 10 "шахедов", более 10 тыс абонентов - без света, - ОВА (обновлено)
Вечером 18 ноября россияне атаковали Запорожье.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает атаковать Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие. Находитесь в безопасных местах", - написал он.
Впоследствии Федоров уточнил, что россияне атаковали город Запорожье более чем 10 "шахедами".
"Сейчас более 10 тыс абонентов находятся без света. Спасибо спасателям, полицейским, коммунальщикам, которые уже приступили к ликвидации последствий. По состоянию на сейчас вражеская атака продолжается - не пренебрегайте правилами безопасности", - призвал Федоров.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что вечером понедельника, 18 ноября, в Запорожье и области во время воздушной тревоги прогремели взрывы.
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