Активнее всего враг атакует на Покровском направлении, на Кураховском направлении ситуация напряженная, - Генштаб
По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений на фронте составляет 86. Горячее всего сейчас на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Ситуация на севере
Враг продолжает применение авиации и артиллерии по приграничным районам Сумской области. Под артиллерийскими обстрелами оказались районы населенных пунктов Журавки, Водолаги, Волфино, Рясного, Мезеновки, Басовки, из РСЗО враг бил по Александрии и Юнаковке.
Российская авиация сбросила 14 управляемых авиационных бомб по территории Курской области РФ.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска, в настоящее время две атаки врага уже отбиты.
Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Кондрашовка, Лозовая и Кругляковка, получил достойный отпор.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении противник пытается продвинуться вблизи Грековки, Новоегоровки, Торского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже восемь боестолкновений, до сих пор продолжается одно.
На Сиверском направлении враг наступательных действий не проводил, однако, сбросил 13 КАБов в районах Сиверска и Закитного.
На Краматорском направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Ступочек. Авиабомбами враг бил по районам населенных пунктов Стенки и Николаевки.
На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до шести. Оккупанты атакуют возле населенных пунктов Торецк, Дружба и Щербиновка, где наши защитники отбили три атаки, еще три боестолкновения продолжаются. В то же время противник наносил авиаудары по Романовке, Константиновке и Сухой Балке.
Активнее всего враг атаковал украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 19 атак в районах Луча, Лисовки, Петровки, Даченского, Пустынки и Пушкино. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 16 атак противника, три боестолкновения продолжаются. Противник нанес авиаудары в районах Старой Николаевки и Александрополя.
Напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где с начала суток захватчик 13 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Новоселидовки, Сонцевки, Берестков, Курахово, Дальнего и Антоновки, нанес авиационные удары по Романовке и Анновке, в настоящее время продолжаются бои в шести локациях, уже отбито семь атак.
На Времевском направлении наши войска отбили восемь атак в районах Константинопольского, Трудового, Раздольного и Новодаровки. Три боестолкновения продолжаются в направлении Великой Новоселки, куда российские захватчики к тому же сбросили уже три КАБа.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении украинские защитники отбили вражеский штурм в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении состоялась одна безуспешная атака захватчиков.
На других направлениях фронта существенных изменений не произошло.
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