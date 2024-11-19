Враг пытался прорвать оборону наших войск на Кураховском направлении, на Покровском отражены 38 штурмов, - Генштаб

За минувшие сутки, 18 ноября 2024 года, на фронте было зафиксировано 143 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара (две ракеты), 77 авиационных ударов, сбросив 123 КАБов. Кроме этого, совершил более 4900 обстрелов, из них 152 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Старица, Казачья Лопань, Охримовка, Закитное, Озерное, Николаевка, Семеновка, Майское, Часов Яр, Константиновка, Торецк, Дружба, Славянск, Александро-Калиново, Сухая Балка, Лисовка, Романовка, Дачное, Янтарное, Александрополь, Сухие Ялы, Великая Новоселка, Темировка, Зеленое Поле, Новоандреевка, Белогорье и Ольговка.

Удары по врагу

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления БПЛА, артиллерийскую систему, два склада материально-технических средств, станцию РЭБ "Житель" и два других важных объекта врага.

Напоминается также, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1610 человек. Также украинские воины обезвредили 17 танков, 33 боевые бронированные машины, 46 артиллерийских систем, 38 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 120 автомобилей и 17 единиц специальной техники врага.

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Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кругляковки и Лозовой.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал шесть раз неподалеку Новолюбовки, Торского и Белогоровки.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки неподалеку Торецка и Щербиновки.

"На Покровском направлении наши защитники отбили 38 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 30 атак у Берестков, Сонцевки, Вознесенки, Дальнего, Елизаветовки, Катериновки и Антоновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Также отмечается, что на Времевском направлении враг совершил 14 штурмовых действий неподалеку Трудового, Раздольного, Макаровки, Ривнополя и Новодаровки.

На Приднепровском направлении состоялось восемь боевых столкновений с врагом в островной зоне дельты Днепра. Противник успеха не имел.

На Сиверском, Краматорском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает бить по собственной территории. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 27 авиаударов, сбросив при этом 37 КАБов. Украинские защитники отбили 22 штурмовые действия захватчиков", - отмечают в Генштабе.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

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В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.