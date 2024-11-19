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Германии пора принять решение о разрешении на дальнобойность, - Зеленский

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию разрешить наносить дальнобойные удары по РФ переданным оружием.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Президент рассказал, что украинская сторона сейчас работает над тем, чтобы все страны поддержали решение о дальнобойности.

"Я думаю, что после заявлений (Путина. - Ред.) о ядерном оружии уже время и Германии поддержать соответствующие решения", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что "очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился".

Диктатор Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.

Читайте также: У Украины есть дальнобойные возможности для ударов по РФ. Теперь у нас есть ATACMS, - Зеленский

Автор: 

Германия (6930) Зеленский Владимир (20234) ядерная безопасность (490)


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Топ комментарии
+5
Най стане перед дзеркалом і розповість свому відображенню все те, що на його думку на думку "авторського колективу Кварталу" повинен зробити колективний Захід, але замість прізвищ лідерів тих країн ставить своє. Тоді це буде якраз звернення за адресою.
До речі: а де можна отримати порцію тих самих "травневих шашликів"? У лісі з "мільярда дерев", а доставлять то все "мільйон дронів"? Світлове шоу забезпечить "гігават енергії"? А настрій піднімуть "3 тисячі ракет", чкі будуть летіти на московію?

"Твій дід був брехун, твій батько був брехун, але ти їх перебрехав!" (с) х/ф "Пропала грамота"
(може не зовсім дослівно)
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19.11.2024 19:14
+4
Де мєлярд дерев, опудало далекобійне?
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19.11.2024 19:07
+4
Та який там бикувати...

Хибащо якийсь Шольц працює в Укрінформі. 😁
Чи канцлер Німеччини починає ранок з читання Укрінформу.

Ігакше це ЗЄ сам з собою на публіку, як завжди, поговорив.
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19.11.2024 19:22
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Шольц вночі спати не буде...
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19.11.2024 19:04 Ответить
тебе забули спитати, блазню. у піторів на шольця папка є непевне, як і на бубу оманського
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19.11.2024 19:04 Ответить
Де мєлярд дерев, опудало далекобійне?
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19.11.2024 19:07 Ответить
ЗЄ це люстрі сказав?
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19.11.2024 19:07 Ответить
А що ж ти будеш робити, коли і Німеччина дасть дозвіл? Вимагати його у Індії?
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19.11.2024 19:13 Ответить
Най стане перед дзеркалом і розповість свому відображенню все те, що на його думку на думку "авторського колективу Кварталу" повинен зробити колективний Захід, але замість прізвищ лідерів тих країн ставить своє. Тоді це буде якраз звернення за адресою.
До речі: а де можна отримати порцію тих самих "травневих шашликів"? У лісі з "мільярда дерев", а доставлять то все "мільйон дронів"? Світлове шоу забезпечить "гігават енергії"? А настрій піднімуть "3 тисячі ракет", чкі будуть летіти на московію?

"Твій дід був брехун, твій батько був брехун, але ти їх перебрехав!" (с) х/ф "Пропала грамота"
(може не зовсім дослівно)
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19.11.2024 19:14 Ответить
О, то вже не весь Захід винен, а Німеччина!
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19.11.2024 19:15 Ответить
Тобі американці, британці, та французи дали дозвіл-користуйся цим! А то продовжуєш бикувати!
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19.11.2024 19:19 Ответить
Та який там бикувати...

Хибащо якийсь Шольц працює в Укрінформі. 😁
Чи канцлер Німеччини починає ранок з читання Укрінформу.

Ігакше це ЗЄ сам з собою на публіку, як завжди, поговорив.
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19.11.2024 19:22 Ответить
А те що Німечина друга після США за наданою нам допомогою, це майже 12 мільярдів євро він хоч розуміє ?
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19.11.2024 19:25 Ответить
Де Вован, а де "розуміє"... Хлоп навчився зображати потужність, навіщо йому розуміння...
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19.11.2024 19:41 Ответить
Очевидно що треба гарненько уіпать по козлостану щоб показати приклад, - тоді й німці підтягнуться.
А поки все обмежується потужною пістьошшю німці будуть "думати"...
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19.11.2024 19:30 Ответить
Та ні ! Ми навіть в бок Керченського мосту боїмося пернуть.
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19.11.2024 23:16 Ответить
Питання про "дозволи" взагалі б не стояло якби зелені дегенерати відразу запустили виробництво вітчизняних далекобійних ракет. В той час як зелене гівно жебракує кацапи закупають станки, обладнання та компоненти для виробництва своїх ракет через треті країни. Ми не під санкціями, але не закупаємо для виробництва вітчизняної зброї майже нічого. Єдиним поясненням такої поведінки зуйла і його призначенців є корупція і державна зрада.
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19.11.2024 19:38 Ответить
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19.11.2024 19:39 Ответить
как он ***** позирует ,****
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19.11.2024 19:43 Ответить
Та то він пихнув і другий день так сидить, так би мовити- ушел в себя.
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19.11.2024 20:33 Ответить
От лишенько... Краще б він "ушел на фуй" і десь там загубився.
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20.11.2024 00:18 Ответить
Чи не час вже пустобарабанити?
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19.11.2024 19:57 Ответить
ЯЗЫКатій скотині вже перестав подобатись Гумористичний Гетьман. Бо після приїзду Ковбоя із-за Ла-Маншу він її денацифікував та демілітаризував, обрізавши роги-антени, спрямовані на московське гидке болото.

Тепер ЯЗЫКата скотина змушена відкривати на ботоФЕРМІ інтернет-ВІКНА із представниками її кровної породи скабєєво-соловьйово-сімонянського виду та запускає сморід від її паРАШних випорожнень в український інформаційний простір.

ЯЗЫКата скотина для маскування своєї паскудної діяльності оволоділа людською мовою та може збити нас з пантелику своїми глибокими пізнаннями в галузі конституційного та виборчого права та хоче зараз обрати собі нового Чабана, але не з людей, а із свого ЯЗЫКАТО-рогатого племінного стада, завезеного колись в Україну з Оркостану.
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19.11.2024 19:58 Ответить
Спочатку Боневтіке, ти ухвали рішення, щоб наші виготовили хоча би "Нептуни", які залишив "барига", а потім і німці подумають.
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19.11.2024 20:32 Ответить
Молодец парень! Все ему должны и обязаны! Учитесь, лохи
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19.11.2024 20:56 Ответить
Шо,можна.
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19.11.2024 22:39 Ответить
Буфанада якась ! Зеленський завжди бежить поперед паровозу.
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19.11.2024 23:12 Ответить
Яка ж турботливість про українців, заглідаючи в миску німців. А де твої Володя ракети? Німці зробили ракети для себе, французи для себе, британці для себе, американці для себе, кацапи для себе..., а які для України зщробив ти?
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20.11.2024 11:04 Ответить
 
 