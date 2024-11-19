Германии пора принять решение о разрешении на дальнобойность, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию разрешить наносить дальнобойные удары по РФ переданным оружием.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Президент рассказал, что украинская сторона сейчас работает над тем, чтобы все страны поддержали решение о дальнобойности.
"Я думаю, что после заявлений (Путина. - Ред.) о ядерном оружии уже время и Германии поддержать соответствующие решения", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что "очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился".
Диктатор Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.
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на його думкуна думку "авторського колективу Кварталу" повинен зробити колективний Захід, але замість прізвищ лідерів тих країн ставить своє. Тоді це буде якраз звернення за адресою.
До речі: а де можна отримати порцію тих самих "травневих шашликів"? У лісі з "мільярда дерев", а доставлять то все "мільйон дронів"? Світлове шоу забезпечить "гігават енергії"? А настрій піднімуть "3 тисячі ракет", чкі будуть летіти на московію?
"Твій дід був брехун, твій батько був брехун, але ти їх перебрехав!" (с) х/ф "Пропала грамота"
(може не зовсім дослівно)
Хибащо якийсь Шольц працює в Укрінформі. 😁
Чи канцлер Німеччини починає ранок з читання Укрінформу.
Ігакше це ЗЄ сам з собою на публіку, як завжди, поговорив.
А поки все обмежується потужною пістьошшю німці будуть "думати"...
Тепер ЯЗЫКата скотина змушена відкривати на ботоФЕРМІ інтернет-ВІКНА із представниками її кровної породи скабєєво-соловьйово-сімонянського виду та запускає сморід від її паРАШних випорожнень в український інформаційний простір.
ЯЗЫКата скотина для маскування своєї паскудної діяльності оволоділа людською мовою та може збити нас з пантелику своїми глибокими пізнаннями в галузі конституційного та виборчого права та хоче зараз обрати собі нового Чабана, але не з людей, а із свого ЯЗЫКАТО-рогатого племінного стада, завезеного колись в Україну з Оркостану.