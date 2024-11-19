Германии пора принять решение о разрешении на дальнобойность, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию разрешить наносить дальнобойные удары по РФ переданным оружием.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Президент рассказал, что украинская сторона сейчас работает над тем, чтобы все страны поддержали решение о дальнобойности.

"Я думаю, что после заявлений (Путина. - Ред.) о ядерном оружии уже время и Германии поддержать соответствующие решения", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что "очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился".

Диктатор Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.

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