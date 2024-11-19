Німеччині час ухвалити рішення про дозвіл на далекобійність, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський закликав Німеччину дозволити завдавати далекобійних ударів по РФ переданою зброєю.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Президент розповів, що українська сторона зараз працює над тим, щоб усі країни підтримали рішення про далекобійність.
"Я думаю, що після заяв (Путіна. – Ред.) про ядерну зброю вже час і Німеччині підтримати відповідні рішення", – підкреслив Зеленський.
Він зазначив, що "дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, якими ми можемо зменшити військовий потенціал РФ, де б він не перебував".
Диктатор Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ.
Топ коментарі
+5 Evgeny N
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+4 ПП Уксусов
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+4 Герхард
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на його думкуна думку "авторського колективу Кварталу" повинен зробити колективний Захід, але замість прізвищ лідерів тих країн ставить своє. Тоді це буде якраз звернення за адресою.
До речі: а де можна отримати порцію тих самих "травневих шашликів"? У лісі з "мільярда дерев", а доставлять то все "мільйон дронів"? Світлове шоу забезпечить "гігават енергії"? А настрій піднімуть "3 тисячі ракет", чкі будуть летіти на московію?
"Твій дід був брехун, твій батько був брехун, але ти їх перебрехав!" (с) х/ф "Пропала грамота"
(може не зовсім дослівно)
Хибащо якийсь Шольц працює в Укрінформі. 😁
Чи канцлер Німеччини починає ранок з читання Укрінформу.
Ігакше це ЗЄ сам з собою на публіку, як завжди, поговорив.
А поки все обмежується потужною пістьошшю німці будуть "думати"...
Тепер ЯЗЫКата скотина змушена відкривати на ботоФЕРМІ інтернет-ВІКНА із представниками її кровної породи скабєєво-соловьйово-сімонянського виду та запускає сморід від її паРАШних випорожнень в український інформаційний простір.
ЯЗЫКата скотина для маскування своєї паскудної діяльності оволоділа людською мовою та може збити нас з пантелику своїми глибокими пізнаннями в галузі конституційного та виборчого права та хоче зараз обрати собі нового Чабана, але не з людей, а із свого ЯЗЫКАТО-рогатого племінного стада, завезеного колись в Україну з Оркостану.