УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11419 відвідувачів онлайн
Новини
1 561 26

Німеччині час ухвалити рішення про дозвіл на далекобійність, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав Німеччину дозволити завдавати далекобійних ударів по РФ переданою зброєю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Президент розповів, що українська сторона зараз працює над тим, щоб усі країни підтримали рішення про далекобійність.

"Я думаю, що після заяв (Путіна. – Ред.) про ядерну зброю вже час і Німеччині підтримати відповідні рішення", – підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що "дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, якими ми можемо зменшити військовий потенціал РФ, де б він не перебував".

Диктатор Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ.

Також читайте: Україна має далекобійні можливості для ударів по РФ. Тепер у нас є ATACMS, - Зеленський

Автор: 

Німеччина (7347) Зеленський Володимир (23790) ядерна безпека (564)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Най стане перед дзеркалом і розповість свому відображенню все те, що на його думку на думку "авторського колективу Кварталу" повинен зробити колективний Захід, але замість прізвищ лідерів тих країн ставить своє. Тоді це буде якраз звернення за адресою.
До речі: а де можна отримати порцію тих самих "травневих шашликів"? У лісі з "мільярда дерев", а доставлять то все "мільйон дронів"? Світлове шоу забезпечить "гігават енергії"? А настрій піднімуть "3 тисячі ракет", чкі будуть летіти на московію?

"Твій дід був брехун, твій батько був брехун, але ти їх перебрехав!" (с) х/ф "Пропала грамота"
(може не зовсім дослівно)
показати весь коментар
19.11.2024 19:14
+4
Де мєлярд дерев, опудало далекобійне?
показати весь коментар
19.11.2024 19:07
+4
Та який там бикувати...

Хибащо якийсь Шольц працює в Укрінформі. 😁
Чи канцлер Німеччини починає ранок з читання Укрінформу.

Ігакше це ЗЄ сам з собою на публіку, як завжди, поговорив.
показати весь коментар
19.11.2024 19:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шольц вночі спати не буде...
показати весь коментар
19.11.2024 19:04 Відповісти
тебе забули спитати, блазню. у піторів на шольця папка є непевне, як і на бубу оманського
показати весь коментар
19.11.2024 19:04 Відповісти
Де мєлярд дерев, опудало далекобійне?
показати весь коментар
19.11.2024 19:07 Відповісти
ЗЄ це люстрі сказав?
показати весь коментар
19.11.2024 19:07 Відповісти
А що ж ти будеш робити, коли і Німеччина дасть дозвіл? Вимагати його у Індії?
показати весь коментар
19.11.2024 19:13 Відповісти
Най стане перед дзеркалом і розповість свому відображенню все те, що на його думку на думку "авторського колективу Кварталу" повинен зробити колективний Захід, але замість прізвищ лідерів тих країн ставить своє. Тоді це буде якраз звернення за адресою.
До речі: а де можна отримати порцію тих самих "травневих шашликів"? У лісі з "мільярда дерев", а доставлять то все "мільйон дронів"? Світлове шоу забезпечить "гігават енергії"? А настрій піднімуть "3 тисячі ракет", чкі будуть летіти на московію?

"Твій дід був брехун, твій батько був брехун, але ти їх перебрехав!" (с) х/ф "Пропала грамота"
(може не зовсім дослівно)
показати весь коментар
19.11.2024 19:14 Відповісти
О, то вже не весь Захід винен, а Німеччина!
показати весь коментар
19.11.2024 19:15 Відповісти
Тобі американці, британці, та французи дали дозвіл-користуйся цим! А то продовжуєш бикувати!
показати весь коментар
19.11.2024 19:19 Відповісти
Та який там бикувати...

Хибащо якийсь Шольц працює в Укрінформі. 😁
Чи канцлер Німеччини починає ранок з читання Укрінформу.

Ігакше це ЗЄ сам з собою на публіку, як завжди, поговорив.
показати весь коментар
19.11.2024 19:22 Відповісти
А те що Німечина друга після США за наданою нам допомогою, це майже 12 мільярдів євро він хоч розуміє ?
показати весь коментар
19.11.2024 19:25 Відповісти
Де Вован, а де "розуміє"... Хлоп навчився зображати потужність, навіщо йому розуміння...
показати весь коментар
19.11.2024 19:41 Відповісти
Очевидно що треба гарненько уіпать по козлостану щоб показати приклад, - тоді й німці підтягнуться.
А поки все обмежується потужною пістьошшю німці будуть "думати"...
показати весь коментар
19.11.2024 19:30 Відповісти
Та ні ! Ми навіть в бок Керченського мосту боїмося пернуть.
показати весь коментар
19.11.2024 23:16 Відповісти
Питання про "дозволи" взагалі б не стояло якби зелені дегенерати відразу запустили виробництво вітчизняних далекобійних ракет. В той час як зелене гівно жебракує кацапи закупають станки, обладнання та компоненти для виробництва своїх ракет через треті країни. Ми не під санкціями, але не закупаємо для виробництва вітчизняної зброї майже нічого. Єдиним поясненням такої поведінки зуйла і його призначенців є корупція і державна зрада.
показати весь коментар
19.11.2024 19:38 Відповісти
показати весь коментар
19.11.2024 19:39 Відповісти
как он ***** позирует ,****
показати весь коментар
19.11.2024 19:43 Відповісти
Та то він пихнув і другий день так сидить, так би мовити- ушел в себя.
показати весь коментар
19.11.2024 20:33 Відповісти
От лишенько... Краще б він "ушел на фуй" і десь там загубився.
показати весь коментар
20.11.2024 00:18 Відповісти
Чи не час вже пустобарабанити?
показати весь коментар
19.11.2024 19:57 Відповісти
ЯЗЫКатій скотині вже перестав подобатись Гумористичний Гетьман. Бо після приїзду Ковбоя із-за Ла-Маншу він її денацифікував та демілітаризував, обрізавши роги-антени, спрямовані на московське гидке болото.

Тепер ЯЗЫКата скотина змушена відкривати на ботоФЕРМІ інтернет-ВІКНА із представниками її кровної породи скабєєво-соловьйово-сімонянського виду та запускає сморід від її паРАШних випорожнень в український інформаційний простір.

ЯЗЫКата скотина для маскування своєї паскудної діяльності оволоділа людською мовою та може збити нас з пантелику своїми глибокими пізнаннями в галузі конституційного та виборчого права та хоче зараз обрати собі нового Чабана, але не з людей, а із свого ЯЗЫКАТО-рогатого племінного стада, завезеного колись в Україну з Оркостану.
показати весь коментар
19.11.2024 19:58 Відповісти
Спочатку Боневтіке, ти ухвали рішення, щоб наші виготовили хоча би "Нептуни", які залишив "барига", а потім і німці подумають.
показати весь коментар
19.11.2024 20:32 Відповісти
Молодец парень! Все ему должны и обязаны! Учитесь, лохи
показати весь коментар
19.11.2024 20:56 Відповісти
Шо,можна.
показати весь коментар
19.11.2024 22:39 Відповісти
Буфанада якась ! Зеленський завжди бежить поперед паровозу.
показати весь коментар
19.11.2024 23:12 Відповісти
Яка ж турботливість про українців, заглідаючи в миску німців. А де твої Володя ракети? Німці зробили ракети для себе, французи для себе, британці для себе, американці для себе, кацапи для себе..., а які для України зщробив ти?
показати весь коментар
20.11.2024 11:04 Відповісти
 
 