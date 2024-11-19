Німеччині час ухвалити рішення про дозвіл на далекобійність, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав Німеччину дозволити завдавати далекобійних ударів по РФ переданою зброєю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Президент розповів, що українська сторона зараз працює над тим, щоб усі країни підтримали рішення про далекобійність.

"Я думаю, що після заяв (Путіна. – Ред.) про ядерну зброю вже час і Німеччині підтримати відповідні рішення", – підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що "дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, якими ми можемо зменшити військовий потенціал РФ, де б він не перебував".

Диктатор Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ.

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