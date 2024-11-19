Армия РФ 72 раза ударила по Сумщине в течение дня, под огнем оказалось 11 громад

19 ноября россияне совершили 72 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 175 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности

Недригайловская громада: состоялась вражеская атака БпЛА типа "Шахед" (1 взрыв). В результате атаки повреждено нежилое помещение, грузовой автомобиль, комбайн.

Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов), минометов (14 взрывов), FPV-дронами (4 взрыва), сбросил ВОГ с БПЛА (8 взрывов).

Хотинская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (2 взрыва), минометные обстрелы (9 взрывов), пуск КАБ (2 взрыва), атака FPV-дронами (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (8 взрывов), обстрел из РСЗО (8 взрывов).

Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (14 взрывов), осуществили танковый обстрел (4 взрыва).

Великописаревская громада: нанесена атака FPV-дрона (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), минометный обстрел (5 взрывов).

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Белопольская громада: 31 мину сбросили россияне на территорию громады.

Миропольская громада: зафиксированы атаки FPV-дронами (2 взрыва). В результате атаки повреждено учебное заведение.

Свеска громада: произошла атака FPV-дроном (1 взрыв).

Середино-Будская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (16 взрывов), артиллерийский обстрел (22 взрыва).

Эсманская громада: 8 мин сбросил враг на территорию громады.

Шалыгинская громада: зафиксирована атака FPV-дрона (1 взрыв).

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