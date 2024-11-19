Армія РФ 72 рази вдарила по Сумщині протягом дня, під вогнем опинилось 11 громад

19 листопада росіяни здійснили 72 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 175 вибухів.

Про це інфрмує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема

Недригайлівська громада: відбулася ворожа атака БпЛА типу "Шахед" (1 вибух). Внаслідок атаки пошкоджено нежитлове приміщення, вантажний автомобіль, комбайн.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів), мінометів (14 вибухів), FPV-дронами (4 вибухи), скинув ВОГ з БПЛА (8 вибухів).

Хотінська громада: здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи), мінометні обстріли (9 вибухів) пуск КАБ (2 вибухи), атаку FPV-дронами (3 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (8 вибухів), обстріл з РСЗВ (8 вибухів).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (14 вибухів), здійснили танковий обстріл (4 вибухи).

Великописарівська громада: завдано атаку FPV-дрона (3 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), мінометний обстріл (5 вибухів).

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Білопільська громада: 31 міну скинули росіяни на територію громади.

Миропільська громада: зафіксовано атаки FPV-дронами (2 вибухи). Внаслідок атаки пошкоджено навчальний заклад.

Свеська громада: відбулося атака FPV-дрона (1 вибух).

Середино-Будська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (16 вибухів), артилерійський обстріл (22 вибухи).

Есманьська громада: 8 мін скинув ворог на територію громади.

Шалигинська громада: зафіксовано атаку FPV-дрона (1 вибух).

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