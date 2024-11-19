С начала суток на фронте 130 боеприкосновений, наиболее активно россияне атакуют на Покровском направлении, - Генштаб
Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 130 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Российские обстрелы Украины
Противник нанес 51 авиационный удар (в частности, задействовал 78 КАБ) и 600 ударов дронами-камикадзе, совершил почти 3,5 тыс. обстрелов позиций наших войск.
Ситуация на Харьковщине
Вблизи Волчанска на Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений. Враг сбрасывал авиабомбы в районах Нескучного, Высокой Яруги и Новой Казачьей.
Одиннадцать раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Кондрашовки, Лозовой, Петропавловки, Загрызово, Першотравневого и Кругляковки. Авиационным ударам подверглись Петропавловка и Лозовая.
Боевые действия на востоке
Позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Григорьевка, Торское и Терны в течение суток на Лиманском направлении 14 раз штурмовали российские войска. Враг сбросил КАБ в районе Райгородка.
На Северском направлении противник сбросил девять авиабомб на Северск и еще четыре на Закитное, наступательных действий не проводил.
Вблизи Ступочек состоялось одно боестолкновение на Краматорском направлении. Стенки и Николаевка подверглись авиаударам КАБами.
На Торецком направлении оккупанты за сегодня восемь раз штурмовали в районах Торецка, Дружбы и Щербиновки. Противник успеха не имел. Продолжается одно боестолкновение в Торецке. Авиационные удары враг нанес по Романовке, Константиновке и Сухой Балке.
На Покровском направлении захватчик в течение дня в целом совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Луча, Лисовки, Петровки, Даченского, Миролюбовки, Новоторецкого, Юрьевки, Пустынки и Пушкино. Четыре боестолкновения на направлении еще продолжаются. Ориентировочные потери врага на направлении составили 328 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены танк, три БТР, восемь единиц автомобильной техники, также повреждены один танк, пушка, две единицы автомобильной техники и одна САУ. Старая Николаевка и Александрополь были атакованы КАБами.
Интенсивно атакует враг наши подразделения на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается 22 атаки. Террористы пытались продвинуться в районах Новоселидовки, Сонцовки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Антоновки, в настоящее время продолжается один бой вблизи Сонцовки.
Обстановка на юге
На Времевском направлении агрессор, при поддержке авиации, 15 раз штурмовал передний край нашей обороны вблизи Константинопольского, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.
Безрезультатно для врага закончилась попытка продвинуться вперед в направлении Новоандреевки на Ореховском направлении.
На Приднепровском направлении отражены две вражеские атаки, противник успеха не имел.
Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области. За сегодня украинские защитники отбили более 20 попыток оккупантов выбить наши подразделения с занимаемых позиций.
Сегодня отметим украинских воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 126-й отдельной бригады территориальной обороны, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 71-й отдельной егерской бригады, 38-й отдельной бригады морской пехоты, которые стойко сдерживают нашествие превосходящих сил противника.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ворожа штурмова група зайшла до південно-західної частини Глушківки, атакуючи з лісопосадки на захід від Колесниківки, де потрапила під удар Сил оборони. Зіткнення тривають.
📍49.5701820, 37.6828704
Часів Яр.
Противник тисне у напрямку «Часівярського комбінату вогнетривких виробів».
ЗСУ завдали ряду ударів по позиціях супротивника вздовж вулиці Георгія Дубровського.
📍48.5870642, 37.8410701
Покровський напрямок.
На південному фланзі противник встановив прапор у західній частині Нової Іллінки та продовжує атаки з двох напрямків на Берестки.
📍48.0056383, 37.2686297 "