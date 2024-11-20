Greenpeace призывает МАГАТЭ разместить наблюдателей на украинских подстанциях АЭС

Ядерные эксперты Greenpeace отметили, что украинские АЭС находятся под высокой угрозой. Они призывают МАГАТЭ к более решительным действиям, в частности, подчеркивают необходимость размещения наблюдателей на украинских подстанциях АЭС.

Об этом говорится в заявлении Greenpeace, которое публикует The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

В заявлении организации говорится, что российская атака в воскресенье, 17 ноября, была намеренно направлена на важнейшие электрические подстанции Украины, которые являются критическими для функционирования атомных электростанций.

"Очевидно, что Россия использует угрозу ядерной катастрофы как главный военный рычаг для победы над Украиной. Но, осуществляя атаки, Россия рискует ядерной катастрофой в Европе, сравнимой с Фукусимой в 2011 году, Чернобылем в 1986 году или даже хуже", - заявил ядерный эксперт Greenpeace Украины Шон Берни.

Группа призвала Россию немедленно прекратить атаки на энергосистему Украины, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) - разместить постоянных наблюдателей на подстанциях, критически важных для работы атомных электростанций страны.

The Guardian отмечает, что в ночь на 17 ноября Россия выпустила более 210 ракет и беспилотников, нацеленных на объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

Взрывы были слышны в разных городах Украины, а также вблизи границы с Молдовой, где украинская энергосистема соединяется с соседней страной и остальной Европой.

Хотя считается, что атаки не были непосредственно направлены на три действующие атомные электростанции Украины - Ривненскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую, - Greenpeace заявляет, что Россия намеренно пыталась усилить нагрузку на них, обстреливая подстанции, с которыми они связаны.

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В Greenpeace добавляют, что на случай потери электроснабжения украинские реакторы имеют дизельные генераторы и аккумуляторы, которые обеспечат необходимое электроснабжение на 7-10 дней, но если не удастся восстановить электроснабжение, последствия могут привести к ядерной катастрофе.

"Потеря функции охлаждения в одном или нескольких реакторах неизбежно приведет к расплавлению ядерного топлива и крупномасштабному радиационному выбросу", - говорится в отчете Greenpeace.

Напомним, что в ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed".

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