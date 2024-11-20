Greenpeace закликає МАГАТЕ розмістити спостерігачів на українських підстанціях АЕС

Ядерні експерти Greenpeace зазначили, що українські АЕС перебувають під високою загрозою. Вони закликають МАГАТЕ до більш рішучих дій, зокрема, наголошують на необхідності розміщення спостерігачів на українських підстанціях АЕС.

Про це йдеться у заяві Greenpeace, яку публікує The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

У заяві організації йдеться, що російська атака у неділю, 17 листопада, була навмисно спрямована на найважливіші електричні підстанції України, які є критичними для функціонування атомних електростанцій.

"Очевидно, що Росія використовує загрозу ядерної катастрофи як головний військовий важіль для перемоги над Україною. Але, здійснюючи атаки, Росія ризикує ядерною катастрофою в Європі, яку можна порівняти з Фукусімою в 2011 році, Чорнобилем у 1986 році або навіть гіршою", - заявив ядерний експерт Greenpeace України Шон Берні.

Група закликала Росію негайно припинити атаки на енергосистему України, а Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - розмістити постійних спостерігачів на підстанціях, критично важливих для роботи атомних електростанцій країни.

The Guardian зазначає, що у ніч на 17 листопада Росія випустила понад 210 ракет і безпілотників, націлених на об'єкти генерації і передачі електроенергії по всій Україні.

Вибухи було чутно у різних містах України, а також поблизу кордону з Молдовою, де українська енергосистема з'єднується з сусідньою країною та рештою Європи.

Хоча вважається, що атаки не були безпосередньо спрямовані на три діючі атомні електростанції України - Рівненську, Хмельницьку і Південно-Українську, - Greenpeace заявляє, що Росія навмисно намагалася посилити навантаження на них, обстрілюючи підстанції, з якими вони пов'язані.

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У Greenpeace додають, що на випадок втрати електропостачання українські реактори мають дизельні генератори та акумулятори, які забезпечать необхідне електропостачання на 7-10 днів, але якщо не вдасться відновити електропостачання, наслідки можуть призвести до ядерної катастрофи.

"Втрата функції охолодження в одному або кількох реакторах неминуче призведе до розплавлення ядерного палива та великомасштабного радіаційного викиду", - йдеться у звіті Greenpeace.

Нагадаємо, що у ніч на 17 листопада 2024 року російські окупанти здійснили масований комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed".

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