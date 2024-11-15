"Енергоатом" відреагував на погрози Росії зупинити роботу МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: акт ядерного тероризму

"Енергоатом" назвав погрози РФ зупинити роботу місії МАГАТЕ на окупованій Запорізькій АЕС актом ядерного тероризму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву "Енергоатома".

"Енергоатом" зазначив, що російське МЗС погрожує зупинити на Запорізькій АЕС місію МАГАТЕ через заяви її гендиректора Рафаеля Гроссі, який заявив, що експерти агентства залишатимуться на станції "до можливого заморожування війни".

Кремль заявив, що перебування місії на ЗАЕС можливе лише за його дозволом.

"Погрози Кремля зупинити роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС – акт ядерного тероризму... Важливо зазначити, що присутність міжнародних експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС та інших атомних електростанціях України - це результат домовленостей, досягнутих під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з Гроссі", - йдеться у заяві.

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Як зазначили в "Енергоатомі", під час переговорів сторони узгодили перебування місій МАГАТЕ на всіх українських ядерних об’єктах, зокрема і ЗАЕС для забезпечення постійного моніторингу та запобігання можливим інцидентам.

У компанії додали, що Україна "демонструє відкритість та готовність до співпраці, на відміну від Росії, яка продовжує діяти як країна-ядерний терорист, ігноруючи міжнародні закони та правила".

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"Погрози припинити роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС підтверджують, що Кремль не має намірів дотримуватися жодних норм міжнародного права. Захоплення ЗАЕС, розміщення там військових і техніки, обстріли критичної інфраструктури та маніпуляції з енергетичною безпекою є прямим підтвердженням ядерного тероризму Росії", - йдеться у заяві.

Також в "Енергоатомі" наголосили, що збереження роботи МАГАТЕ на ЗАЕС – це питання не лише безпеки України, а й світу. А міжнародна спільнота має забезпечити безперервний моніторинг і притягнути Росію до відповідальності.

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