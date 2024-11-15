"Энергоатом" отреагировал на угрозы России остановить работу МАГАТЭ на Запорожской АЭС: акт ядерного терроризма

"Энергоатом" назвал угрозы РФ остановить работу миссии МАГАТЭ на оккупированной Запорожской АЭС актом ядерного терроризма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление "Энергоатома".

"Энергоатом" отметил, что российский МИД угрожает остановить на Запорожской АЭС миссию МАГАТЭ из-за заявлений ее гендиректора Рафаэля Гросси, который заявил, что эксперты агентства будут оставаться на станции "до возможного замораживания войны".

Кремль заявил, что пребывание миссии на ЗАЭС возможно только с его разрешения.

"Угрозы Кремля остановить работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - акт ядерного терроризма... Важно отметить, что присутствие международных экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС и других атомных электростанциях Украины - это результат договоренностей, достигнутых во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с Гросси", - говорится в заявлении.

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Как отметили в "Энергоатоме", во время переговоров стороны согласовали пребывание миссий МАГАТЭ на всех украинских ядерных объектах, в том числе и ЗАЭС для обеспечения постоянного мониторинга и предотвращения возможных инцидентов.

В компании добавили, что Украина "демонстрирует открытость и готовность к сотрудничеству, в отличие от России, которая продолжает действовать как страна-ядерный террорист, игнорируя международные законы и правила".

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"Угрозы прекратить работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС подтверждают, что Кремль не намерен соблюдать никаких норм международного права. Захват ЗАЭС, размещение там военных и техники, обстрелы критической инфраструктуры и манипуляции с энергетической безопасностью являются прямым подтверждением ядерного терроризма России", - говорится в заявлении.

Также в "Энергоатоме" отметили, что сохранение работы МАГАТЭ на ЗАЭС - это вопрос не только безопасности Украины, но и мира. А международное сообщество должно обеспечить непрерывный мониторинг и привлечь Россию к ответственности.

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