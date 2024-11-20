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Администрация Байдена хочет отменить почти $5 миллиардов долга для Украины

Речник Державного департаменту Метью Міллер

Администрация действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена подала в Конгресс заявление, которое должно отменить 50% долга Украины на экономическую помощь - примерно 4,65 миллиарда долларов.

Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Американский Конгресс принял Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около 61 миллиарда долларов в апреле 2024 года.

По условиям этого документа, экономическая помощь - около 10 миллиардов долларов - предоставляется Киеву не на безвозмездной основе, а как условно-возвратный заем.

Однако документ позволяет Джо Байдену простить 50% этого займа.

В нем отмечается, что с 15 ноября 2024 года - через неделю после выборов президента США, действующий президент может простить до 50% этого займа, тогда как остальные 50% займа сможет простить 1-го января 2026 года уже следующий президент.

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"Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти займы за предоставленную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это," - сказал Мэтью Миллер.

После того, как Белый дом уведомил Конгресс об этом решении, законодатели могут принять резолюцию о возражениях против этого. Однако, по мнению Миллера, этого не произойдет.

"Я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая подавляющую поддержку двух партий в Конгрессе по оказанию помощи. Но мы будем придерживаться закона", - резюмировал спикер.

Читайте также: США предоставили Украине новый пакет военной помощи на $275 млн

Автор: 

Байден Джо (2789) США (26598) списание долгов (20) помощь и поддержка (869)


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Конгрес не ухвалить
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20.11.2024 22:55 Ответить
Гарний мужик цей Байден
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20.11.2024 23:03 Ответить
Мr Байден в свій birthday роздає подарунки Україні. Окрім пакету військової допомоги на $275млн він подав до Конгресу запит на скасування $4,65млрд боргу України, це половина умовно-поворотної позики США Україні. Таке скасування передбачено законом США від 20/04 ц.р. про безпеку України.
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20.11.2024 23:14 Ответить
Тепер ще 500 ATACMS до Нового року треба і Байден буде кращий Санта з усіх)
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20.11.2024 23:17 Ответить
Херасе Остапа понесло. А втім "дедушка старый, ему все равно".
Представляю как сейчас Тромбон волосы рвет. Байден буквально отбирает все то на чем Трамп хотел себе имидж сделать как Миротворца и крутого посана.
Если Байден ещё с ВинниПухом добазариться что бы тот ****** не страдал и помог угомонить Плешивую Моль....
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20.11.2024 23:21 Ответить
Я не поклонник "Трамбона", но что есть то есть, он говорили именно об этом - "Мы не будем дарить Украине, но она сможет брать у нас в долг. А отдаст, когда сможет ... или не отдаст, посмотрим".
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21.11.2024 00:13 Ответить
 
 