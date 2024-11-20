Администрация Байдена хочет отменить почти $5 миллиардов долга для Украины

Администрация действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена подала в Конгресс заявление, которое должно отменить 50% долга Украины на экономическую помощь - примерно 4,65 миллиарда долларов.

Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Американский Конгресс принял Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около 61 миллиарда долларов в апреле 2024 года.

По условиям этого документа, экономическая помощь - около 10 миллиардов долларов - предоставляется Киеву не на безвозмездной основе, а как условно-возвратный заем.

Однако документ позволяет Джо Байдену простить 50% этого займа.

В нем отмечается, что с 15 ноября 2024 года - через неделю после выборов президента США, действующий президент может простить до 50% этого займа, тогда как остальные 50% займа сможет простить 1-го января 2026 года уже следующий президент.

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"Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти займы за предоставленную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это," - сказал Мэтью Миллер.

После того, как Белый дом уведомил Конгресс об этом решении, законодатели могут принять резолюцию о возражениях против этого. Однако, по мнению Миллера, этого не произойдет.

"Я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая подавляющую поддержку двух партий в Конгрессе по оказанию помощи. Но мы будем придерживаться закона", - резюмировал спикер.

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