Администрация Байдена хочет отменить почти $5 миллиардов долга для Украины
Администрация действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена подала в Конгресс заявление, которое должно отменить 50% долга Украины на экономическую помощь - примерно 4,65 миллиарда долларов.
Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Американский Конгресс принял Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около 61 миллиарда долларов в апреле 2024 года.
По условиям этого документа, экономическая помощь - около 10 миллиардов долларов - предоставляется Киеву не на безвозмездной основе, а как условно-возвратный заем.
Однако документ позволяет Джо Байдену простить 50% этого займа.
В нем отмечается, что с 15 ноября 2024 года - через неделю после выборов президента США, действующий президент может простить до 50% этого займа, тогда как остальные 50% займа сможет простить 1-го января 2026 года уже следующий президент.
"Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти займы за предоставленную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это," - сказал Мэтью Миллер.
После того, как Белый дом уведомил Конгресс об этом решении, законодатели могут принять резолюцию о возражениях против этого. Однако, по мнению Миллера, этого не произойдет.
"Я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая подавляющую поддержку двух партий в Конгрессе по оказанию помощи. Но мы будем придерживаться закона", - резюмировал спикер.
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