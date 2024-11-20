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Адміністрація Байдена хоче скасувати майже $5 мільярдів боргу для України

Речник Державного департаменту Метью Міллер

Адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена подала до Конгресу заяву, яка має скасувати 50% боргу України на економічну допомогу — приблизно 4,65 мільярда доларів.

Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Американський Конгрес ухвалив Закон про додаткові асигнування на безпеку України у розмірі близько 61 мільярд доларів у квітні 2024 року.

За умовами цього документа, економічна допомога - близько 10 мільярдів доларів - надається Києву не на безоплатній основі, а як умовно-поворотна позика.

Однак документ дозволяє Джо Байдену пробачити 50% цієї позики.

У ньому зазначається, що з 15 листопада 2024 року — за тиждень після виборів президента США, чинний президент може пробачити до 50% цієї позики, тоді як інші 50% позики зможе пробачити 1-го січня 2026 року вже наступний президент.

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"Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти це," - сказав Метью Міллер.

Після того, як Білий дім повідомив Конгрес про це рішення, законодавці можуть ухвалити резолюцію про заперечення проти цього. Однак, на думку Міллера, цього не станеться.

"Я був би здивований, якби Конгрес пішов на такий крок, враховуючи переважну підтримку двох партій у Конгресі щодо надання допомоги. Але ми будемо дотримуватися закону", - резюмував речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США надали Україні новий пакет військової допомоги на $275 млн

Автор: 

Байден Джо (2883) США (22590) списання боргів (68) допомога і підтримка (1157)


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Конгрес не ухвалить
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20.11.2024 22:55 Відповісти
Гарний мужик цей Байден
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20.11.2024 23:03 Відповісти
Мr Байден в свій birthday роздає подарунки Україні. Окрім пакету військової допомоги на $275млн він подав до Конгресу запит на скасування $4,65млрд боргу України, це половина умовно-поворотної позики США Україні. Таке скасування передбачено законом США від 20/04 ц.р. про безпеку України.
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20.11.2024 23:14 Відповісти
Тепер ще 500 ATACMS до Нового року треба і Байден буде кращий Санта з усіх)
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20.11.2024 23:17 Відповісти
Херасе Остапа понесло. А втім "дедушка старый, ему все равно".
Представляю как сейчас Тромбон волосы рвет. Байден буквально отбирает все то на чем Трамп хотел себе имидж сделать как Миротворца и крутого посана.
Если Байден ещё с ВинниПухом добазариться что бы тот ****** не страдал и помог угомонить Плешивую Моль....
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20.11.2024 23:21 Відповісти
Я не поклонник "Трамбона", но что есть то есть, он говорили именно об этом - "Мы не будем дарить Украине, но она сможет брать у нас в долг. А отдаст, когда сможет ... или не отдаст, посмотрим".
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21.11.2024 00:13 Відповісти
 
 