Адміністрація Байдена хоче скасувати майже $5 мільярдів боргу для України

Адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена подала до Конгресу заяву, яка має скасувати 50% боргу України на економічну допомогу — приблизно 4,65 мільярда доларів.

Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Американський Конгрес ухвалив Закон про додаткові асигнування на безпеку України у розмірі близько 61 мільярд доларів у квітні 2024 року.

За умовами цього документа, економічна допомога - близько 10 мільярдів доларів - надається Києву не на безоплатній основі, а як умовно-поворотна позика.

Однак документ дозволяє Джо Байдену пробачити 50% цієї позики.

У ньому зазначається, що з 15 листопада 2024 року — за тиждень після виборів президента США, чинний президент може пробачити до 50% цієї позики, тоді як інші 50% позики зможе пробачити 1-го січня 2026 року вже наступний президент.

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"Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти це," - сказав Метью Міллер.

Після того, як Білий дім повідомив Конгрес про це рішення, законодавці можуть ухвалити резолюцію про заперечення проти цього. Однак, на думку Міллера, цього не станеться.

"Я був би здивований, якби Конгрес пішов на такий крок, враховуючи переважну підтримку двох партій у Конгресі щодо надання допомоги. Але ми будемо дотримуватися закону", - резюмував речник.

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