Посольство США в Києві відновить повноцінно роботу 21 листопада, - Держдеп

Американське посольство в Києві планує відновити звичний режим роботи у четвер, 21 листопада.

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Він відмовився уточнювати подробиці загрози, у зв’язку з чим посольство в Києві призупиняло роботу, "але йдеться про те, за чим ми пильно стежимо".

За його словами, Держдеп "вкрай серйозно ставиться до питань безпеки свого персоналу".

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"Ми розраховуємо, що відновимо звичайну роботу (посольства. – Ред.) завтра", - додав речник зовнішньополітичного відомства США.

Міллер не став коментувати, чи була втілена передбачена американськими службами безпеки загроза, лише зазначивши, що "Україна за останні дні зазнала вкрай масштабних ударів з повітря".

Окремо речник Держдепу наголосив, що жоден працівник посольства США в Києві не виїжджав з України.

Що передувало?

Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.

Згодом також стало відомо, що посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак. Своєю чергою, посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими.

МЗС України прокоментувало закриття низки посольств через "загрозу обстрілу".

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