Посольство США в Києві відновить повноцінно роботу 21 листопада, - Держдеп
Американське посольство в Києві планує відновити звичний режим роботи у четвер, 21 листопада.
Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Він відмовився уточнювати подробиці загрози, у зв’язку з чим посольство в Києві призупиняло роботу, "але йдеться про те, за чим ми пильно стежимо".
За його словами, Держдеп "вкрай серйозно ставиться до питань безпеки свого персоналу".
"Ми розраховуємо, що відновимо звичайну роботу (посольства. – Ред.) завтра", - додав речник зовнішньополітичного відомства США.
Міллер не став коментувати, чи була втілена передбачена американськими службами безпеки загроза, лише зазначивши, що "Україна за останні дні зазнала вкрай масштабних ударів з повітря".
Окремо речник Держдепу наголосив, що жоден працівник посольства США в Києві не виїжджав з України.
Що передувало?
Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.
Згодом також стало відомо, що посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак. Своєю чергою, посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими.
МЗС України прокоментувало закриття низки посольств через "загрозу обстрілу".
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не буделише "дипломатичним" шляхом
За три дні Київ не довбанули - повертаються!
При умові, що не прилетить найближчі 7 годин.
Запитайте там у Салівана, як українська піхота повинна боротись з міжконтинентальними ракетами???