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Новини
2 020 18

Посольство США в Києві відновить повноцінно роботу 21 листопада, - Держдеп

Речник Державного департаменту США Метью Міллер

Американське посольство в Києві планує відновити звичний режим роботи у четвер, 21 листопада. 

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Він відмовився уточнювати подробиці загрози, у зв’язку з чим посольство в Києві призупиняло роботу, "але йдеться про те, за чим ми пильно стежимо".

За його словами, Держдеп "вкрай серйозно ставиться до питань безпеки свого персоналу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посольство Казахстану закликало своїх громадян покинути Україну на тлі загрози "масованої атаки"

"Ми розраховуємо, що відновимо звичайну роботу (посольства. – Ред.) завтра", - додав речник зовнішньополітичного відомства США.

Міллер не став коментувати, чи була втілена передбачена американськими службами безпеки загроза, лише зазначивши, що "Україна за останні дні зазнала вкрай масштабних ударів з повітря".

Окремо речник Держдепу наголосив, що жоден працівник посольства США в Києві не виїжджав з України.

Що передувало?

Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.

Згодом також стало відомо, що посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак. Своєю чергою, посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими.

МЗС України прокоментувало закриття низки посольств через "загрозу обстрілу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими

Автор: 

Держдепартамент США (1615) Міллер Метью (157) посольство (942) США (22590)


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Топ коментарі
+2
І мовби нічого не було
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20.11.2024 21:26
+2
Може через те, що неголене зелене чепушило сьогодні на радість оркам та американцям проспівало, що повернення Криму не буде лише "дипломатичним" шляхом
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20.11.2024 21:27
+1
За три дні Київ не взяли - повернулися!
За три дні Київ не довбанули - повертаються!
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20.11.2024 21:26
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А чого вони такі сміливі раптом стали?
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20.11.2024 21:24 Відповісти
Ну все трепіщі раша 😅
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20.11.2024 21:27 Відповісти
Може через те, що неголене зелене чепушило сьогодні на радість оркам та американцям проспівало, що повернення Криму не буде лише "дипломатичним" шляхом
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20.11.2024 21:27 Відповісти
І мовби нічого не було
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20.11.2024 21:26 Відповісти
За три дні Київ не взяли - повернулися!
За три дні Київ не довбанули - повертаються!
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20.11.2024 21:26 Відповісти
І параша все ще не країна-спонсор тероризму.
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20.11.2024 21:29 Відповісти
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20.11.2024 21:29 Відповісти
Треба до завтра встигнути випрати штанці.
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20.11.2024 21:36 Відповісти
Шось вони знали
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20.11.2024 21:47 Відповісти
Кричали, що у них інформація з надійних джерел. А повелися на кацапське ІПСО.
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20.11.2024 22:05 Відповісти
Дуже дивна поведінка посольств сьогодні була, хоча тривоги по балістиці фактично кожен день по кілька разів тривають. І тут - усі поховалися.
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20.11.2024 22:06 Відповісти
Що до "повноцінної роботи" повний свістьож. За візами треба їхати чи до Румунії чи до Польщі. Байденовські і селівановські сцикуни.
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20.11.2024 22:08 Відповісти
Вибачаюсь - до "звичайного режиму роботи", але все одно без видачі віз. Що одне і те саме.
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20.11.2024 22:11 Відповісти
Всьо, ядерна бімба відміняється, пуйло здав назад.
При умові, що не прилетить найближчі 7 годин.
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20.11.2024 23:52 Відповісти
це не відміняє того, що найближчий тиждень будуть великі нальоти.
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20.11.2024 23:53 Відповісти
це нічого ще не відміняє
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21.11.2024 12:06 Відповісти
Дніпро сумує,Київ танцює.
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21.11.2024 11:05 Відповісти
ПОСОЛЬСТВО!!!
Запитайте там у Салівана, як українська піхота повинна боротись з міжконтинентальними ракетами???
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21.11.2024 12:04 Відповісти
 
 