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Посольство Казахстану закликало своїх громадян покинути Україну на тлі загрози "масованої атаки"

Посольство Казахстану в Україні закликає громадян покинути країну 20 листопада

Посольство Казахстану в Україні закликало своїх громадян покинути території, наближені до місць ведення активних бойових дій, або зовсім виїхати з країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє дипустанова країни.

"У зв'язку з частими артилерійськими обстрілами та повітряними атаками в Україні, з метою безпеки Посольство Республіки Казахстан в Україні рекомендує громадянам Казахстану розглянути можливість залишити території, наближені до місць активних бойових дій, або залишити Україну", - йдеться у повідомленні.

Посольство закликає всіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу та негайно слідувати в укриття, дотримуватись заходів власної безпеки та виконувати рекомендації офіційної влади.

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Там також пояснили, що для виїзду з України до Казахстану громадяни можуть скористатися наземними маршрутами: через Польщу чи Молдову, а далі – комерційним авіасполученням.

У разі виїзду через Польщу громадянам Казахстану потрібно мати шенгенську візу. Для в'їзду до Молдови віза не потрібна, додали в дипустанові.

Посольство Казахстану в Україні закликає громадян залишити країну 20 листопада

Що передувало?

Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.

Згодом також стало відомо, що посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак. Своєю чергою, посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими.

МЗС України прокоментувало закриття низки посольств через "загрозу обстрілу".

Автор: 

Казахстан (872) обстріл (28284) посольство (942)


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Топ коментарі
+8
Тим часом весь Крим, Приазов'я, Краснодарський край, Воронежська, Білгородська, Липецька, Курська, Орловська область - авіаційна ракетна небезпека

Чекаємо хороших нових 🍿
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20.11.2024 15:58
+6
"Ненагнітайте, а то мьі не сможем строить дороги..."©
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20.11.2024 15:51
+5
⚡️Капітаном виявися росіянин: судно Китаю Yi Peng 3, яке підозрюють у диверсії в Балтійському морі, затримав флот Данії
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20.11.2024 16:02
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"Ненагнітайте, а то мьі не сможем строить дороги..."©
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20.11.2024 15:51 Відповісти
жургізіліп жаткан!
жерлерге жакын!
орналаскан аумактарды!
калды! руды!
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20.11.2024 15:58 Відповісти
абирволг
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20.11.2024 15:59 Відповісти
Тим часом весь Крим, Приазов'я, Краснодарський край, Воронежська, Білгородська, Липецька, Курська, Орловська область - авіаційна ракетна небезпека

Чекаємо хороших нових 🍿
показати весь коментар
20.11.2024 15:58 Відповісти
Щось ніде не чути в новинах про це. Лише від тебе.
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20.11.2024 16:44 Відповісти
*****! ми - смертники. а вам - різним куколднам - ще належить навчитися з цим жити
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20.11.2024 16:00 Відповісти
⚡️Капітаном виявися росіянин: судно Китаю Yi Peng 3, яке підозрюють у диверсії в Балтійському морі, затримав флот Данії
показати весь коментар
20.11.2024 16:02 Відповісти
Якщо через КПП не достоятись - нехаи валять через Тису
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20.11.2024 16:05 Відповісти
Не має приводу до паніки! Найвеличнійший, тільки подивиться в очі, або не в очі, і хутін капітулює! Не даремно, стільки планів перемоги, єрмак з литвином, написали...
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20.11.2024 16:06 Відповісти
🔥 У Курській області русню накрило ракетами Storm Shadow, - z-воєнкори
по відео видно два прилета и детонація https://t.me/voynareal/103373
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20.11.2024 16:08 Відповісти
Їх півмільйона в Україні. Зеленський заради цього півроку канючив про дозвіл?
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20.11.2024 16:17 Відповісти
❗️Sky News повідомляє про можливий ризик ракетної атаки з боку рф на західні посольства в Києві
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20.11.2024 16:09 Відповісти
Москалям підкажіть, хай теж тікають
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20.11.2024 16:12 Відповісти
США закрили посольство в Києві через загрозу "значної авіаатаки".

Чудово, дозволили вдарити ракетами по РФ щоб спровокувати бомбежку Києва і самі швиденько закрили посольство і втекли.
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20.11.2024 16:13 Відповісти
Від вас користі для України жодної ,ви тільки допомагаєте рашистам обходити санкції.
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20.11.2024 16:28 Відповісти
Хай сідають на ішаків, і АЛГА ***** !
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20.11.2024 17:22 Відповісти
 
 