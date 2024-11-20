Посольство Казахстану закликало своїх громадян покинути Україну на тлі загрози "масованої атаки"

Посольство Казахстану в Україні закликало своїх громадян покинути території, наближені до місць ведення активних бойових дій, або зовсім виїхати з країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє дипустанова країни.

"У зв'язку з частими артилерійськими обстрілами та повітряними атаками в Україні, з метою безпеки Посольство Республіки Казахстан в Україні рекомендує громадянам Казахстану розглянути можливість залишити території, наближені до місць активних бойових дій, або залишити Україну", - йдеться у повідомленні.

Посольство закликає всіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу та негайно слідувати в укриття, дотримуватись заходів власної безпеки та виконувати рекомендації офіційної влади.

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Там також пояснили, що для виїзду з України до Казахстану громадяни можуть скористатися наземними маршрутами: через Польщу чи Молдову, а далі – комерційним авіасполученням.

У разі виїзду через Польщу громадянам Казахстану потрібно мати шенгенську візу. Для в'їзду до Молдови віза не потрібна, додали в дипустанові.

Що передувало?

Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.

Згодом також стало відомо, що посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак. Своєю чергою, посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими.

МЗС України прокоментувало закриття низки посольств через "загрозу обстрілу".