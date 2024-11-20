Посольство Казахстана призвало своих граждан покинуть Украину на фоне угрозы "массированной атаки"

Посольство Казахстана в Украине призвало своих граждан покинуть территории, приближенные к местам ведения активных боевых действий, или вовсе выехать из страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает дипучреждение страны.

"В связи с частыми артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками в Украине, в целях безопасности Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий, или покинуть Украину", - говорится в сообщении.

Посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и немедленно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей.

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Там также объяснили, что для выезда из Украины в Казахстан граждане могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, а дальше - коммерческим авиасообщением.

В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана нужно иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна, добавили в дипучреждении.

Что предшествовало?

Как сообщалось, посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.

Впоследствии также стало известно, что посольства Испании, Италии и Греции в Киеве 20 ноября не будут предоставлять услуг из-за повышенного риска воздушных атак. В свою очередь, посольства Великобритании и Польши в Киеве остаются открытыми.

МИД Украины прокомментировал закрытие ряда посольств из-за "угрозы обстрела".