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Посольство Казахстана призвало своих граждан покинуть Украину на фоне угрозы "массированной атаки"

Посольство Казахстану в Україні закликає громадян покинути країну 20 листопада

Посольство Казахстана в Украине призвало своих граждан покинуть территории, приближенные к местам ведения активных боевых действий, или вовсе выехать из страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает дипучреждение страны.

"В связи с частыми артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками в Украине, в целях безопасности Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий, или покинуть Украину", - говорится в сообщении.

Посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и немедленно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей.

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Там также объяснили, что для выезда из Украины в Казахстан граждане могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, а дальше - коммерческим авиасообщением.

В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана нужно иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна, добавили в дипучреждении.

Посольство Казахстану в Україні закликає громадян залишити країну 20 листопада

Что предшествовало?

Как сообщалось, посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.

Впоследствии также стало известно, что посольства Испании, Италии и Греции в Киеве 20 ноября не будут предоставлять услуг из-за повышенного риска воздушных атак. В свою очередь, посольства Великобритании и Польши в Киеве остаются открытыми.

МИД Украины прокомментировал закрытие ряда посольств из-за "угрозы обстрела".

Автор: 

Казахстан (781) обстрел (27093) посольство (1081)


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Топ комментарии
+8
Тим часом весь Крим, Приазов'я, Краснодарський край, Воронежська, Білгородська, Липецька, Курська, Орловська область - авіаційна ракетна небезпека

Чекаємо хороших нових 🍿
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20.11.2024 15:58
+6
"Ненагнітайте, а то мьі не сможем строить дороги..."©
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20.11.2024 15:51
+5
⚡️Капітаном виявися росіянин: судно Китаю Yi Peng 3, яке підозрюють у диверсії в Балтійському морі, затримав флот Данії
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20.11.2024 16:02
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"Ненагнітайте, а то мьі не сможем строить дороги..."©
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20.11.2024 15:51 Ответить
жургізіліп жаткан!
жерлерге жакын!
орналаскан аумактарды!
калды! руды!
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20.11.2024 15:58 Ответить
абирволг
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20.11.2024 15:59 Ответить
Тим часом весь Крим, Приазов'я, Краснодарський край, Воронежська, Білгородська, Липецька, Курська, Орловська область - авіаційна ракетна небезпека

Чекаємо хороших нових 🍿
показать весь комментарий
20.11.2024 15:58 Ответить
Щось ніде не чути в новинах про це. Лише від тебе.
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20.11.2024 16:44 Ответить
*****! ми - смертники. а вам - різним куколднам - ще належить навчитися з цим жити
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20.11.2024 16:00 Ответить
⚡️Капітаном виявися росіянин: судно Китаю Yi Peng 3, яке підозрюють у диверсії в Балтійському морі, затримав флот Данії
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20.11.2024 16:02 Ответить
Якщо через КПП не достоятись - нехаи валять через Тису
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20.11.2024 16:05 Ответить
Не має приводу до паніки! Найвеличнійший, тільки подивиться в очі, або не в очі, і хутін капітулює! Не даремно, стільки планів перемоги, єрмак з литвином, написали...
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20.11.2024 16:06 Ответить
🔥 У Курській області русню накрило ракетами Storm Shadow, - z-воєнкори
по відео видно два прилета и детонація https://t.me/voynareal/103373
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20.11.2024 16:08 Ответить
Їх півмільйона в Україні. Зеленський заради цього півроку канючив про дозвіл?
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20.11.2024 16:17 Ответить
❗️Sky News повідомляє про можливий ризик ракетної атаки з боку рф на західні посольства в Києві
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20.11.2024 16:09 Ответить
Москалям підкажіть, хай теж тікають
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20.11.2024 16:12 Ответить
США закрили посольство в Києві через загрозу "значної авіаатаки".

Чудово, дозволили вдарити ракетами по РФ щоб спровокувати бомбежку Києва і самі швиденько закрили посольство і втекли.
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20.11.2024 16:13 Ответить
Від вас користі для України жодної ,ви тільки допомагаєте рашистам обходити санкції.
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20.11.2024 16:28 Ответить
Хай сідають на ішаків, і АЛГА ***** !
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20.11.2024 17:22 Ответить
 
 