Посольство США в Киеве возобновит полноценную работу 21 ноября, - Госдеп

Американское посольство в Киеве планирует возобновить привычный режим работы в четверг, 21 ноября.

Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он отказался уточнять подробности угрозы, в связи с чем посольство в Киеве приостанавливало работу, "но речь идет о том, за чем мы пристально следим".

По его словам, Госдеп "крайне серьезно относится к вопросам безопасности своего персонала".

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"Мы рассчитываем, что восстановим обычную работу (посольства. - Ред.) завтра", - добавил представитель внешнеполитического ведомства США.

Миллер не стал комментировать, была ли воплощена предусмотренная американскими службами безопасности угроза, лишь отметив, что "Украина за последние дни подверглась крайне масштабным ударам с воздуха".

Отдельно представитель Госдепа подчеркнул, что ни один работник посольства США в Киеве не выезжал из Украины.

Что предшествовало?

Как сообщалось, посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.

Впоследствии также стало известно, что посольства Испании, Италии и Греции в Киеве 20 ноября не будут предоставлять услуг из-за повышенного риска воздушных атак. В свою очередь, посольства Великобритании и Польши в Киеве остаются открытыми.

МИД Украины прокомментировал закрытие ряда посольств из-за "угрозы обстрела".

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