Посольство США в Киеве возобновит полноценную работу 21 ноября, - Госдеп
Американское посольство в Киеве планирует возобновить привычный режим работы в четверг, 21 ноября.
Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Он отказался уточнять подробности угрозы, в связи с чем посольство в Киеве приостанавливало работу, "но речь идет о том, за чем мы пристально следим".
По его словам, Госдеп "крайне серьезно относится к вопросам безопасности своего персонала".
"Мы рассчитываем, что восстановим обычную работу (посольства. - Ред.) завтра", - добавил представитель внешнеполитического ведомства США.
Миллер не стал комментировать, была ли воплощена предусмотренная американскими службами безопасности угроза, лишь отметив, что "Украина за последние дни подверглась крайне масштабным ударам с воздуха".
Отдельно представитель Госдепа подчеркнул, что ни один работник посольства США в Киеве не выезжал из Украины.
Что предшествовало?
Как сообщалось, посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.
Впоследствии также стало известно, что посольства Испании, Италии и Греции в Киеве 20 ноября не будут предоставлять услуг из-за повышенного риска воздушных атак. В свою очередь, посольства Великобритании и Польши в Киеве остаются открытыми.
МИД Украины прокомментировал закрытие ряда посольств из-за "угрозы обстрела".
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не буделише "дипломатичним" шляхом
За три дні Київ не довбанули - повертаються!
При умові, що не прилетить найближчі 7 годин.
Запитайте там у Салівана, як українська піхота повинна боротись з міжконтинентальними ракетами???