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Новости
2 020 18

Посольство США в Киеве возобновит полноценную работу 21 ноября, - Госдеп

Речник Державного департаменту США Метью Міллер

Американское посольство в Киеве планирует возобновить привычный режим работы в четверг, 21 ноября.

Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он отказался уточнять подробности угрозы, в связи с чем посольство в Киеве приостанавливало работу, "но речь идет о том, за чем мы пристально следим".

По его словам, Госдеп "крайне серьезно относится к вопросам безопасности своего персонала".

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"Мы рассчитываем, что восстановим обычную работу (посольства. - Ред.) завтра", - добавил представитель внешнеполитического ведомства США.

Миллер не стал комментировать, была ли воплощена предусмотренная американскими службами безопасности угроза, лишь отметив, что "Украина за последние дни подверглась крайне масштабным ударам с воздуха".

Отдельно представитель Госдепа подчеркнул, что ни один работник посольства США в Киеве не выезжал из Украины.

Что предшествовало?

Как сообщалось, посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.

Впоследствии также стало известно, что посольства Испании, Италии и Греции в Киеве 20 ноября не будут предоставлять услуг из-за повышенного риска воздушных атак. В свою очередь, посольства Великобритании и Польши в Киеве остаются открытыми.

МИД Украины прокомментировал закрытие ряда посольств из-за "угрозы обстрела".

Читайте также: Посольства Великобритании и Польши в Киеве остаются открытыми

Автор: 

Госдепартамент США (1828) Миллер Мэтью (338) посольство (1081) США (26598)


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Топ комментарии
+2
І мовби нічого не було
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20.11.2024 21:26
+2
Може через те, що неголене зелене чепушило сьогодні на радість оркам та американцям проспівало, що повернення Криму не буде лише "дипломатичним" шляхом
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20.11.2024 21:27
+1
За три дні Київ не взяли - повернулися!
За три дні Київ не довбанули - повертаються!
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20.11.2024 21:26
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А чого вони такі сміливі раптом стали?
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20.11.2024 21:24 Ответить
Ну все трепіщі раша 😅
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20.11.2024 21:27 Ответить
Може через те, що неголене зелене чепушило сьогодні на радість оркам та американцям проспівало, що повернення Криму не буде лише "дипломатичним" шляхом
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20.11.2024 21:27 Ответить
І мовби нічого не було
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20.11.2024 21:26 Ответить
За три дні Київ не взяли - повернулися!
За три дні Київ не довбанули - повертаються!
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20.11.2024 21:26 Ответить
І параша все ще не країна-спонсор тероризму.
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20.11.2024 21:29 Ответить
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20.11.2024 21:29 Ответить
Треба до завтра встигнути випрати штанці.
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20.11.2024 21:36 Ответить
Шось вони знали
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20.11.2024 21:47 Ответить
Кричали, що у них інформація з надійних джерел. А повелися на кацапське ІПСО.
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20.11.2024 22:05 Ответить
Дуже дивна поведінка посольств сьогодні була, хоча тривоги по балістиці фактично кожен день по кілька разів тривають. І тут - усі поховалися.
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20.11.2024 22:06 Ответить
Що до "повноцінної роботи" повний свістьож. За візами треба їхати чи до Румунії чи до Польщі. Байденовські і селівановські сцикуни.
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20.11.2024 22:08 Ответить
Вибачаюсь - до "звичайного режиму роботи", але все одно без видачі віз. Що одне і те саме.
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20.11.2024 22:11 Ответить
Всьо, ядерна бімба відміняється, пуйло здав назад.
При умові, що не прилетить найближчі 7 годин.
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20.11.2024 23:52 Ответить
це не відміняє того, що найближчий тиждень будуть великі нальоти.
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20.11.2024 23:53 Ответить
це нічого ще не відміняє
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21.11.2024 12:06 Ответить
Дніпро сумує,Київ танцює.
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21.11.2024 11:05 Ответить
ПОСОЛЬСТВО!!!
Запитайте там у Салівана, як українська піхота повинна боротись з міжконтинентальними ракетами???
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21.11.2024 12:04 Ответить
 
 