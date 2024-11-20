Поддержка Украины никак не означает войну Запада против РФ, - глава МИД Австрии Шалленберг

Украина реализует свое право на самооборону в соответствии с уставом ООН, и страны, которые поддерживают наше государство в войне с российским врагом, действуют в полном соответствии с международным правом.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг во время совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он прокомментировал разрешение Украине от стран Запада атаковать военные цели на территории РФ.

"Австрия в силу своей нейтральности не предоставляет Украине военной техники или летального вооружения. Мы также это не финансируем, и именно поэтому, думаю, было бы немного лишним для меня давать добрые советы третьим сторонам, что делать или не делать. Но позвольте мне четко отметить одну вещь. Россия использует войска из Северной Кореи, применяет боеприпасы, дроны и ракеты, которые поставляют другие страны, чтобы атаковать всю Украину, а также гражданскую, энергетическую и продовольственную инфраструктуру. Это, как установлено ООН, является военным преступлением - целенаправленным нападением на гражданскую инфраструктуру. Итак, поддержка Украины отнюдь не делает это войной Запада против России", - сказал он.

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Шалленберг подчеркнул, что Украина "реализует свое право на самооборону в соответствии с уставом ООН, и страны, которые поддерживают Украину, действуют в полном соответствии с международным правом и уставом ООН".

Глава МИД Австрии указал на то, что все хотят прекращения войны путем переговоров, однако решение по этому поводу должны принимать украинцы, которые обороняются, - когда и как.

Народ Украины заслуживает мира, но не навязанный мир, не продиктованный другими. Именно украинский народ продемонстрировал мужество и отвагу, защищая в течение 1001 дня свою страну, свой суверенитет, свою территориальную целостность. И это требует нашего уважения и нашей поддержки. И именно украинский народ должен решать, когда, как и где начинать переговоры. Не может быть переговоров об Украине без Украины. Для меня это основное правило, и мы должны его придерживаться", - добавил Шалленберг.

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