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Новости Война
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Поддержка Украины никак не означает войну Запада против РФ, - глава МИД Австрии Шалленберг

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг

Украина реализует свое право на самооборону в соответствии с уставом ООН, и страны, которые поддерживают наше государство в войне с российским врагом, действуют в полном соответствии с международным правом.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг во время совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он прокомментировал разрешение Украине от стран Запада атаковать военные цели на территории РФ.

"Австрия в силу своей нейтральности не предоставляет Украине военной техники или летального вооружения. Мы также это не финансируем, и именно поэтому, думаю, было бы немного лишним для меня давать добрые советы третьим сторонам, что делать или не делать. Но позвольте мне четко отметить одну вещь. Россия использует войска из Северной Кореи, применяет боеприпасы, дроны и ракеты, которые поставляют другие страны, чтобы атаковать всю Украину, а также гражданскую, энергетическую и продовольственную инфраструктуру. Это, как установлено ООН, является военным преступлением - целенаправленным нападением на гражданскую инфраструктуру. Итак, поддержка Украины отнюдь не делает это войной Запада против России", - сказал он.

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Шалленберг подчеркнул, что Украина "реализует свое право на самооборону в соответствии с уставом ООН, и страны, которые поддерживают Украину, действуют в полном соответствии с международным правом и уставом ООН".

Глава МИД Австрии указал на то, что все хотят прекращения войны путем переговоров, однако решение по этому поводу должны принимать украинцы, которые обороняются, - когда и как.

Народ Украины заслуживает мира, но не навязанный мир, не продиктованный другими. Именно украинский народ продемонстрировал мужество и отвагу, защищая в течение 1001 дня свою страну, свой суверенитет, свою территориальную целостность. И это требует нашего уважения и нашей поддержки. И именно украинский народ должен решать, когда, как и где начинать переговоры. Не может быть переговоров об Украине без Украины. Для меня это основное правило, и мы должны его придерживаться", - добавил Шалленберг.

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Автор: 

Австрия (809) помощь и поддержка (869) Шалленберг Александр (45)


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Топ комментарии
+3
Не ссы, Шелленберг....
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20.11.2024 19:49
+2
Раша воює з НАТОю, але НАТа про це знати не хоче, бо буде екскалація.
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20.11.2024 19:49
+1
Так Австрія ж неитрал - чого кіпішувати?
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20.11.2024 19:47
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причина давно відома - Захід й досі не знає, що з цими генетичними злиднями робити, якщо вони розбредуться по світу, а тому краще їх нагодувати і їм набудувати аби лише сиділи на своїх болотах.
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20.11.2024 19:44 Ответить
От не треба тільки казати за всіх ("Глава МЗС Австрії вказав на те, що усі хочуть припинення війни шляхом переговорів").
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20.11.2024 19:46 Ответить
Так Австрія ж неитрал - чого кіпішувати?
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20.11.2024 19:47 Ответить
как они (некторые страны) ссутся ху.ла
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20.11.2024 19:48 Ответить
Не ссы, Шелленберг....
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20.11.2024 19:49 Ответить
Раша воює з НАТОю, але НАТа про це знати не хоче, бо буде екскалація.
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20.11.2024 19:49 Ответить
ця сволота дарує Крим москалям:
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20.11.2024 20:04 Ответить
Ти що пропонуєш ?
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20.11.2024 21:23 Ответить
Закидати москалів шапками ??
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20.11.2024 21:24 Ответить
ще один усрате неголене чмо
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20.11.2024 20:05 Ответить
Вальтер? Ти? Начальник VI відділу? Бригадефюрер?
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20.11.2024 20:58 Ответить
Толерантгейфюрер
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20.11.2024 21:33 Ответить
Та звісно, ви ж війну не почнете, навіть коли кацап буде по ваших містах на танках їздити.
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20.11.2024 22:12 Ответить
Український суд заочно виніс вирок путинськой шлюхi- актору Володимиру Машкову за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність України та пропаганді війни.
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21.11.2024 08:09 Ответить
 
 