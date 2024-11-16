Российский "Газпром" прекратил поставки газа в Австрию
Российский "Газпром" прекратил поставки газа австрийской энергетической компании OMV через несколько часов после того, как Вена заявила, что Россия предупредила, что перекроет потоки.
В пятницу Австрия заявила, что Москва проинформировала ее о том, что газ будет отключен с субботы 16 ноября после арбитражного решения, вынесенного в пользу OMV, крупнейшего австрийского поставщика энергоносителей, из-за невыполнения "Газпромом" обязательств по поставкам газа в его немецкое подразделение, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
В субботу австрийский энергетический регулятор E-Control заявил, что поставки "Газпрома" для OMV прекратились в 6 утра по местному времени (7 утра по Киеву), добавив, что цены и поставки для австрийских клиентов остаются стабильными.
OMV пытается взыскать с "Газпрома" 230 миллионов евро убытков, присужденных в арбитраже.
Газпром заявил, что в субботу отправит 42,4 млн кубометров газа в Европу через Украину, то есть такой же объем, как и в пятницу.
Потоки в Словакию из Украины были стабильными, но номинации на потоки в Австрию из Словакии были примерно на 16% ниже средних показателей этого месяца, свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Eustream.
На OMV обычно приходится около 40% потоков российского газа через Украину, или около 17 млн кубометров в сутки.
Один из последних главных российских газовых маршрутов в Европу - трубопровод советских времен Уренгой-Помары-Ужгород через Украину - должен быть закрыт в конце этого года, поскольку Киев не хочет продлевать пятилетнее транзитное соглашение, по которому северосибирский газ поставляется в Словакию, Чехию и Австрию.
Без Австрии значительные объемы российского газа будут поступать только в две европейские страны - Венгрию и Словакию, в случае с Венгрией через трубопровод, проходящий преимущественно через Турцию.
По данным Reuters, в 2023 году Россия отправила через Украину около 15 миллиардов кубометров газа, что составляет около 8% от пиковых потоков российского газа в Европу по разным маршрутам в 2018-2019 годах.
По данным Международного энергетического агентства, в 2023 году украинский транзитный маршрут удовлетворил 65% спроса на газ в Австрии и ее восточных соседях - Венгрии и Словакии.
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Іншими словами, замість того, щоб перераховувати чергові щомісячні платежі «Газпрому» за поставлений газ, OMV буде утримувати їх до тих пір, поки не буде досягнута присуджена судом сума.
У штаб-квартирі у Відні OMV фактично вже взяла на свій баланс близько чверті мільярда євро.
У заяві від 13 листопада концерн наголосив, що забезпечив постачання трубопровідного газу з Норвегії та законтрактував додаткові довгострокові обсяги зрідженого газу.