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Новости Газовая война
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Российский "Газпром" прекратил поставки газа в Австрию

Газопровід

Российский "Газпром" прекратил поставки газа австрийской энергетической компании OMV через несколько часов после того, как Вена заявила, что Россия предупредила, что перекроет потоки.

В пятницу Австрия заявила, что Москва проинформировала ее о том, что газ будет отключен с субботы 16 ноября после арбитражного решения, вынесенного в пользу OMV, крупнейшего австрийского поставщика энергоносителей, из-за невыполнения "Газпромом" обязательств по поставкам газа в его немецкое подразделение, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

В субботу австрийский энергетический регулятор E-Control заявил, что поставки "Газпрома" для OMV прекратились в 6 утра по местному времени (7 утра по Киеву), добавив, что цены и поставки для австрийских клиентов остаются стабильными.

Читайте: Фон дер Ляйен о газовом шантаже России: Путин пытается шантажировать Европу. Мы готовы к этому

OMV пытается взыскать с "Газпрома" 230 миллионов евро убытков, присужденных в арбитраже.

Газпром заявил, что в субботу отправит 42,4 млн кубометров газа в Европу через Украину, то есть такой же объем, как и в пятницу.

Потоки в Словакию из Украины были стабильными, но номинации на потоки в Австрию из Словакии были примерно на 16% ниже средних показателей этого месяца, свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Eustream.

На OMV обычно приходится около 40% потоков российского газа через Украину, или около 17 млн кубометров в сутки.

Один из последних главных российских газовых маршрутов в Европу - трубопровод советских времен Уренгой-Помары-Ужгород через Украину - должен быть закрыт в конце этого года, поскольку Киев не хочет продлевать пятилетнее транзитное соглашение, по которому северосибирский газ поставляется в Словакию, Чехию и Австрию.

Читайте: ЕС готов к завершению транзита российского газа через Украину, - Еврокомиссия

Без Австрии значительные объемы российского газа будут поступать только в две европейские страны - Венгрию и Словакию, в случае с Венгрией через трубопровод, проходящий преимущественно через Турцию.

По данным Reuters, в 2023 году Россия отправила через Украину около 15 миллиардов кубометров газа, что составляет около 8% от пиковых потоков российского газа в Европу по разным маршрутам в 2018-2019 годах.

По данным Международного энергетического агентства, в 2023 году украинский транзитный маршрут удовлетворил 65% спроса на газ в Австрии и ее восточных соседях - Венгрии и Словакии.

Австрия (809) Газ (10224) россия (95454)


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Топ комментарии
+7
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16.11.2024 21:01
+4
Дивно що угорські гівноїди безперешкодно отримують газ, постійно бикуючи до України...
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16.11.2024 21:04
+4
І дивно що жодна магура не зачепила трубу турецького потоку, який йде по дну Чорного моря...
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16.11.2024 21:06
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16.11.2024 21:01 Ответить
Рубай ***** на якому сидиш!
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16.11.2024 21:03 Ответить
Дивно що угорські гівноїди безперешкодно отримують газ, постійно бикуючи до України...
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16.11.2024 21:04 Ответить
І дивно що жодна магура не зачепила трубу турецького потоку, який йде по дну Чорного моря...
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16.11.2024 21:06 Ответить
Это другое... Не шатайте будку, красу тошнить начнет
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16.11.2024 22:08 Ответить
"Без Австрії значні обсяги російського газу надходитимуть лише до двох європейських країн - Угорщини та Словаччини, у випадку з Угорщиною через трубопровід, що проходить переважно через Туреччину. Джерело: "
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16.11.2024 22:59 Ответить
горе то яке
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16.11.2024 21:08 Ответить
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16.11.2024 21:09 Ответить
це що це за ухилянти?
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16.11.2024 21:56 Ответить
Група "мертвий півень". Оригінали ще ті
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17.11.2024 00:50 Ответить
Оскільки Відень виходить з того, що "Газпром" платити не буде, керівництво OMV вирішило "негайно", як підкреслюється в повідомленні концерну, вимагати цю суму через існуючий контракт з російською компанією.
Іншими словами, замість того, щоб перераховувати чергові щомісячні платежі «Газпрому» за поставлений газ, OMV буде утримувати їх до тих пір, поки не буде досягнута присуджена судом сума.
У штаб-квартирі у Відні OMV фактично вже взяла на свій баланс близько чверті мільярда євро.
У заяві від 13 листопада концерн наголосив, що забезпечив постачання трубопровідного газу з Норвегії та законтрактував додаткові довгострокові обсяги зрідженого газу.
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16.11.2024 21:14 Ответить
Може нарешті Австрія образиться і вишле з країни отих виродків з рабcійського посольства які не роблять диверсії в Австрії, а висуваються на диверсії в інші країни Європи.
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16.11.2024 21:14 Ответить
Побільше б бикування від Пуйла. Це приносить хороші результати. Але не для нього. зеленскому зі своєю бико-дипломатією повчитись потрібно. Але воно нічого не тямить, і не втямить, до чого приводять його регулярні гавкання на партнерів. ОПа дає текст, актор зачитує, не збагнувши довгих речень.
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16.11.2024 21:35 Ответить
"Quod licet Iovi non licet bovi" (С)
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16.11.2024 23:01 Ответить
Тепер австріяки можуть і собі порушити старі домовленості з кацапами і, наприклад, вступити до НАТО.
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16.11.2024 21:58 Ответить
Давно пора їм перекрити газ - самі не можуть відмовитися, так русня нарешті допоможе
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16.11.2024 22:34 Ответить
Тепер пердячлого пару на росії буде ууух
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17.11.2024 00:01 Ответить
 
 