Російський "Газпром" припинив постачання газу до Австрії

Російський "Газпром" припинив постачання газу австрійській енергетичній компанії OMV через кілька годин після того, як Відень заявив, що Росія попередила, що перекриє потоки.

У п'ятницю Австрія заявила, що Москва поінформувала її про те, що газ буде відключений з суботи 16 листопада після арбітражного рішення, винесеного на користь OMV, найбільшого австрійського постачальника енергоносіїв, через невиконання "Газпромом" зобов'язань щодо поставок газу до його німецького підрозділу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

У суботу австрійський енергетичний регулятор E-Control заявив, що поставки "Газпрому" для OMV припинилися о 6 ранку за місцевим часом (7 ранку за Києвом), додавши, що ціни і поставки для австрійських клієнтів залишаються стабільними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн про газовий шантаж Росії: Путін намагається шантажувати Європу. Ми готові до цього

OMV намагається стягнути з "Газпрому" 230 мільйонів євро збитків, присуджених в арбітражі.

Газпром заявив, що в суботу відправить 42,4 млн кубометрів газу в Європу через Україну, тобто такий самий обсяг, як і в п'ятницю.

Потоки в Словаччину з України були стабільними, але номінації на потоки в Австрію зі Словаччини були приблизно на 16% нижчими за середні показники цього місяця, свідчать дані оператора газотранспортної системи Eustream.

На OMV зазвичай припадає близько 40% потоків російського газу через Україну, або близько 17 млн кубометрів на добу.

Один з останніх головних російських газових маршрутів до Європи - трубопровід радянських часів Уренгой-Помари-Ужгород через Україну - має бути закритий наприкінці цього року, оскільки Київ не хоче продовжувати п'ятирічну транзитну угоду, якою північносибірський газ постачається до Словаччини, Чехії та Австрії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канцлер Австрії Негаммер про зупинку Газпромом постачання газу: Ми не піддамось шантажу Путіна

Без Австрії значні обсяги російського газу надходитимуть лише до двох європейських країн - Угорщини та Словаччини, у випадку з Угорщиною через трубопровід, що проходить переважно через Туреччину.

За даними Reuters, у 2023 році Росія відправила через Україну близько 15 мільярдів кубометрів газу, що становить близько 8% від пікових потоків російського газу до Європи різними маршрутами у 2018-2019 роках.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2023 році український транзитний маршрут задовольнив 65% попиту на газ в Австрії та її східних сусідах - Угорщині та Словаччині.