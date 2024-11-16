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Новини Газова війна
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Російський "Газпром" припинив постачання газу до Австрії

Газопровід

Російський "Газпром" припинив постачання газу австрійській енергетичній компанії OMV через кілька годин після того, як Відень заявив, що Росія попередила, що перекриє потоки.

У п'ятницю Австрія заявила, що Москва поінформувала її про те, що газ буде відключений з суботи 16 листопада після арбітражного рішення, винесеного на користь OMV, найбільшого австрійського постачальника енергоносіїв, через невиконання "Газпромом" зобов'язань щодо поставок газу до його німецького підрозділу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

У суботу австрійський енергетичний регулятор E-Control заявив, що поставки "Газпрому" для OMV припинилися о 6 ранку за місцевим часом (7 ранку за Києвом), додавши, що ціни і поставки для австрійських клієнтів залишаються стабільними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн про газовий шантаж Росії: Путін намагається шантажувати Європу. Ми готові до цього

OMV намагається стягнути з "Газпрому" 230 мільйонів євро збитків, присуджених в арбітражі.

Газпром заявив, що в суботу відправить 42,4 млн кубометрів газу в Європу через Україну, тобто такий самий обсяг, як і в п'ятницю.

Потоки в Словаччину з України були стабільними, але номінації на потоки в Австрію зі Словаччини були приблизно на 16% нижчими за середні показники цього місяця, свідчать дані оператора газотранспортної системи Eustream.

На OMV зазвичай припадає близько 40% потоків російського газу через Україну, або близько 17 млн кубометрів на добу.

Один з останніх головних російських газових маршрутів до Європи - трубопровід радянських часів Уренгой-Помари-Ужгород через Україну - має бути закритий наприкінці цього року, оскільки Київ не хоче продовжувати п'ятирічну транзитну угоду, якою північносибірський газ постачається до Словаччини, Чехії та Австрії.

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Без Австрії значні обсяги російського газу надходитимуть лише до двох європейських країн - Угорщини та Словаччини, у випадку з Угорщиною через трубопровід, що проходить переважно через Туреччину.

За даними Reuters, у 2023 році Росія відправила через Україну близько 15 мільярдів кубометрів газу, що становить близько 8% від пікових потоків російського газу до Європи різними маршрутами у 2018-2019 роках.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2023 році український транзитний маршрут задовольнив 65% попиту на газ в Австрії та її східних сусідах - Угорщині та Словаччині.

Автор: 

Австрія (958) газ (10405) росія (64895)


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Топ коментарі
+7
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16.11.2024 21:01
+4
Дивно що угорські гівноїди безперешкодно отримують газ, постійно бикуючи до України...
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16.11.2024 21:04
+4
І дивно що жодна магура не зачепила трубу турецького потоку, який йде по дну Чорного моря...
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16.11.2024 21:06
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16.11.2024 21:01 Відповісти
Рубай ***** на якому сидиш!
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16.11.2024 21:03 Відповісти
Дивно що угорські гівноїди безперешкодно отримують газ, постійно бикуючи до України...
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16.11.2024 21:04 Відповісти
І дивно що жодна магура не зачепила трубу турецького потоку, який йде по дну Чорного моря...
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16.11.2024 21:06 Відповісти
Это другое... Не шатайте будку, красу тошнить начнет
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16.11.2024 22:08 Відповісти
"Без Австрії значні обсяги російського газу надходитимуть лише до двох європейських країн - Угорщини та Словаччини, у випадку з Угорщиною через трубопровід, що проходить переважно через Туреччину. Джерело: "
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16.11.2024 22:59 Відповісти
горе то яке
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16.11.2024 21:08 Відповісти
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16.11.2024 21:09 Відповісти
це що це за ухилянти?
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16.11.2024 21:56 Відповісти
Група "мертвий півень". Оригінали ще ті
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17.11.2024 00:50 Відповісти
Оскільки Відень виходить з того, що "Газпром" платити не буде, керівництво OMV вирішило "негайно", як підкреслюється в повідомленні концерну, вимагати цю суму через існуючий контракт з російською компанією.
Іншими словами, замість того, щоб перераховувати чергові щомісячні платежі «Газпрому» за поставлений газ, OMV буде утримувати їх до тих пір, поки не буде досягнута присуджена судом сума.
У штаб-квартирі у Відні OMV фактично вже взяла на свій баланс близько чверті мільярда євро.
У заяві від 13 листопада концерн наголосив, що забезпечив постачання трубопровідного газу з Норвегії та законтрактував додаткові довгострокові обсяги зрідженого газу.
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16.11.2024 21:14 Відповісти
Може нарешті Австрія образиться і вишле з країни отих виродків з рабcійського посольства які не роблять диверсії в Австрії, а висуваються на диверсії в інші країни Європи.
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16.11.2024 21:14 Відповісти
Побільше б бикування від Пуйла. Це приносить хороші результати. Але не для нього. зеленскому зі своєю бико-дипломатією повчитись потрібно. Але воно нічого не тямить, і не втямить, до чого приводять його регулярні гавкання на партнерів. ОПа дає текст, актор зачитує, не збагнувши довгих речень.
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16.11.2024 21:35 Відповісти
"Quod licet Iovi non licet bovi" (С)
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16.11.2024 23:01 Відповісти
Тепер австріяки можуть і собі порушити старі домовленості з кацапами і, наприклад, вступити до НАТО.
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16.11.2024 21:58 Відповісти
Давно пора їм перекрити газ - самі не можуть відмовитися, так русня нарешті допоможе
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16.11.2024 22:34 Відповісти
Тепер пердячлого пару на росії буде ууух
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17.11.2024 00:01 Відповісти
 
 