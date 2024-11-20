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Новини Війна
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Підтримка України жодним чином не означає війну Заходу проти РФ, - глава МЗС Австрії Шалленберг

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг

Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до статуту ООН, і країни, які підтримують нашу державу у війні з російським ворогом, діють у повній відповідності до міжнародного права. 

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг під час спільної пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

Він прокоментував дозвіл Україні від країн Заходу атакувати військові цілі на території РФ.

"Австрія з огляду на свою нейтральність не надає Україні військової техніки або летального озброєння. Ми також це не фінансуємо, і саме тому, думаю, було б трохи зайвим для мене давати добрі поради третім сторонам, що робити чи не робити. Але дозвольте мені чітко зазначити одну річ. Росія використовує війська з Північної Кореї, застосовує боєприпаси, дрони та ракети, які постачають інші країни, щоб атакувати всю Україну, а також цивільну, енергетичну та продовольчу інфраструктуру. Це, як встановлено ООН, є воєнним злочином – цілеспрямованим нападом на цивільну інфраструктуру. Отже, підтримка України аж ніяк не робить це війною Заходу проти Росії", - сказав він. 

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Шалленберг наголосив, що Україна "реалізує своє право на самооборону відповідно до статуту ООН, і країни, які підтримують Україну, діють у повній відповідності до міжнародного права і статуту ООН".

Глава МЗС Австрії вказав на те, що усі хочуть припинення війни шляхом переговорів, однак рішення з цього приводу мають ухвалювати українці, які обороняються, – коли і як.

Народ України заслуговує на мир, але не нав'язаний мир, не продиктований іншими. Саме український народ продемонстрував мужність і відвагу, захищаючи протягом 1001 дня свою країну, свій суверенітет, свою територіальну цілісність. І це вимагає нашої поваги і нашої підтримки. І саме український народ має вирішувати, коли, як і де розпочинати переговори. Не може бути переговорів про Україну без України. Для мене це основне правило, і ми повинні його дотримуватися", - додав Шалленберг.

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Автор: 

Австрія (958) допомога і підтримка (1157) Шалленберг Александер (61)


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Топ коментарі
+3
Не ссы, Шелленберг....
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20.11.2024 19:49
+2
Раша воює з НАТОю, але НАТа про це знати не хоче, бо буде екскалація.
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20.11.2024 19:49
+1
Так Австрія ж неитрал - чого кіпішувати?
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20.11.2024 19:47
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причина давно відома - Захід й досі не знає, що з цими генетичними злиднями робити, якщо вони розбредуться по світу, а тому краще їх нагодувати і їм набудувати аби лише сиділи на своїх болотах.
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20.11.2024 19:44 Відповісти
От не треба тільки казати за всіх ("Глава МЗС Австрії вказав на те, що усі хочуть припинення війни шляхом переговорів").
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20.11.2024 19:46 Відповісти
Так Австрія ж неитрал - чого кіпішувати?
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20.11.2024 19:47 Відповісти
как они (некторые страны) ссутся ху.ла
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20.11.2024 19:48 Відповісти
Не ссы, Шелленберг....
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20.11.2024 19:49 Відповісти
Раша воює з НАТОю, але НАТа про це знати не хоче, бо буде екскалація.
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20.11.2024 19:49 Відповісти
ця сволота дарує Крим москалям:
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20.11.2024 20:04 Відповісти
Ти що пропонуєш ?
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20.11.2024 21:23 Відповісти
Закидати москалів шапками ??
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20.11.2024 21:24 Відповісти
ще один усрате неголене чмо
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20.11.2024 20:05 Відповісти
Вальтер? Ти? Начальник VI відділу? Бригадефюрер?
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20.11.2024 20:58 Відповісти
Толерантгейфюрер
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20.11.2024 21:33 Відповісти
Та звісно, ви ж війну не почнете, навіть коли кацап буде по ваших містах на танках їздити.
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20.11.2024 22:12 Відповісти
Український суд заочно виніс вирок путинськой шлюхi- актору Володимиру Машкову за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність України та пропаганді війни.
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21.11.2024 08:09 Відповісти
 
 