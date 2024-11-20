Підтримка України жодним чином не означає війну Заходу проти РФ, - глава МЗС Австрії Шалленберг

Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до статуту ООН, і країни, які підтримують нашу державу у війні з російським ворогом, діють у повній відповідності до міжнародного права.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг під час спільної пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він прокоментував дозвіл Україні від країн Заходу атакувати військові цілі на території РФ.

"Австрія з огляду на свою нейтральність не надає Україні військової техніки або летального озброєння. Ми також це не фінансуємо, і саме тому, думаю, було б трохи зайвим для мене давати добрі поради третім сторонам, що робити чи не робити. Але дозвольте мені чітко зазначити одну річ. Росія використовує війська з Північної Кореї, застосовує боєприпаси, дрони та ракети, які постачають інші країни, щоб атакувати всю Україну, а також цивільну, енергетичну та продовольчу інфраструктуру. Це, як встановлено ООН, є воєнним злочином – цілеспрямованим нападом на цивільну інфраструктуру. Отже, підтримка України аж ніяк не робить це війною Заходу проти Росії", - сказав він.

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Шалленберг наголосив, що Україна "реалізує своє право на самооборону відповідно до статуту ООН, і країни, які підтримують Україну, діють у повній відповідності до міжнародного права і статуту ООН".

Глава МЗС Австрії вказав на те, що усі хочуть припинення війни шляхом переговорів, однак рішення з цього приводу мають ухвалювати українці, які обороняються, – коли і як.

Народ України заслуговує на мир, але не нав'язаний мир, не продиктований іншими. Саме український народ продемонстрував мужність і відвагу, захищаючи протягом 1001 дня свою країну, свій суверенітет, свою територіальну цілісність. І це вимагає нашої поваги і нашої підтримки. І саме український народ має вирішувати, коли, як і де розпочинати переговори. Не може бути переговорів про Україну без України. Для мене це основне правило, і ми повинні його дотримуватися", - додав Шалленберг.

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