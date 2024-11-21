Система ПВО NASAMS скоро будет в Украине, - министр обороны Канады Блэр

Министр обороны Канады Билл Блэр подтвердил отправку Украине ПВО NASAMS.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укрінформ.

"Мы тесно сотрудничали с американцами и производителем Raytheon над сбором этой системы и ее доставкой. Сейчас она находится в Польше и вскоре должна быть переправлена через границу", - сказал Блэр.

Он отметил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее уже провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщив ему о поступлении вскоре NASAMS.

"Мы работаем с украинцами, чтобы как можно быстрее доставить эту систему, приобретенную Канадой для Украины. Ожидаю, что вскоре сможем сказать значительно больше", - отметил министр.

Напомним, в начале ноября Зеленский сообщил что, Канада отправила Украине первую заказанную систему ПВО NASAMS.

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