Система ПВО NASAMS скоро будет в Украине, - министр обороны Канады Блэр
Министр обороны Канады Билл Блэр подтвердил отправку Украине ПВО NASAMS.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укрінформ.
"Мы тесно сотрудничали с американцами и производителем Raytheon над сбором этой системы и ее доставкой. Сейчас она находится в Польше и вскоре должна быть переправлена через границу", - сказал Блэр.
Он отметил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее уже провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщив ему о поступлении вскоре NASAMS.
"Мы работаем с украинцами, чтобы как можно быстрее доставить эту систему, приобретенную Канадой для Украины. Ожидаю, что вскоре сможем сказать значительно больше", - отметил министр.
Напомним, в начале ноября Зеленский сообщил что, Канада отправила Украине первую заказанную систему ПВО NASAMS.
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