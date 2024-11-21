РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8544 посетителя онлайн
Новости
1 886 1

Система ПВО NASAMS скоро будет в Украине, - министр обороны Канады Блэр

NASAMS скоро буде в Україні

Министр обороны Канады Билл Блэр подтвердил отправку Украине ПВО NASAMS.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укрінформ.

"Мы тесно сотрудничали с американцами и производителем Raytheon над сбором этой системы и ее доставкой. Сейчас она находится в Польше и вскоре должна быть переправлена через границу", - сказал Блэр.

Он отметил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее уже провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщив ему о поступлении вскоре NASAMS.

"Мы работаем с украинцами, чтобы как можно быстрее доставить эту систему, приобретенную Канадой для Украины. Ожидаю, что вскоре сможем сказать значительно больше", - отметил министр.

Напомним, в начале ноября Зеленский сообщил что, Канада отправила Украине первую заказанную систему ПВО NASAMS.

Читайте также: США немедленно отправят в Украину более 500 ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS, - WSJ

Автор: 

Канада (2078) ПВО (2742) NASAMS (30)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спасибо за помощь!
показать весь комментарий
21.11.2024 09:21 Ответить
 
 