Система ППО NASAMS незабаром буде в Україні, - міністр оборони Канади Блер

Міністр оборони Канади Біл Блер підтвердив відправку Україні ППО NASAMS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.

"Ми тісно співпрацювали з американцями й виробником Raytheon над збором цієї системи та її доставкою. Зараз вона знаходиться в Польщі й незабаром має бути переправлена через кордон", - сказав Блер.

Він зазначив, що премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше вже провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським, повідомивши йому про надходження незабаром NASAMS.

"Ми працюємо з українцями, аби якомога швидше доставити цю систему, придбану Канадою для України. Очікую, що незабаром зможемо сказати значно більше", - зазначив міністр.

Нагадаємо, на початку листопада Зеленський повідомив що, Канада відправила Україні першу замовлену систему ППО NASAMS.

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