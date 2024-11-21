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Система ППО NASAMS незабаром буде в Україні, - міністр оборони Канади Блер

NASAMS скоро буде в Україні

Міністр оборони Канади Біл Блер  підтвердив відправку Україні ППО NASAMS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.

"Ми тісно співпрацювали з американцями й виробником Raytheon над збором цієї системи та її доставкою. Зараз вона знаходиться в Польщі й незабаром має бути переправлена через кордон", - сказав Блер.

Він зазначив, що премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше вже провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським, повідомивши йому про надходження незабаром NASAMS.

"Ми працюємо з українцями, аби якомога швидше доставити цю систему, придбану Канадою для України. Очікую, що незабаром зможемо сказати значно більше", - зазначив міністр.

Нагадаємо, на початку листопада Зеленський повідомив що, Канада відправила Україні першу замовлену систему ППО NASAMS.

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Автор: 

Канада (2188) ППО (3154) NASAMS (41)


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21.11.2024 09:21 Відповісти
 
 