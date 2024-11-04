Канада відправила Україні першу замовлену систему ППО NASAMS, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Вдячний Джастіну Трюдо, його команді та всім залученим за успішно проведену тематичну конференцію за четвертим пунктом Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб", що відбулася в Монреалі 30–31 жовтня. Наступним етапом має стати підготовка підсумкового документа – Плану миру – за результатами всіх тематичних конференцій. На полях конференції наша делегація представила Джастіну План перемоги, і сьогодні він підтвердив його підтримку", - розповів Зеленський.

Також співрозмовники обговорили подальшу співпрацю щодо організації другого Саміту миру та залучення до цієї роботи країн Глобального Півдня.

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Крім того, прем’єр-міністр повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS.

"Говорили й про подальшу оборонну підтримку України, ситуацію на полі бою, зокрема залучення до війни Північної Кореї. Скоординували співпрацю в межах канадського головування у G7 наступного року", - додав Зеленський.

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Нагадаємо: Канада оголосила про намір передати Україні цю систему ППО, ціною більш як 300 млн дол США, 10 січня 2023 року, однак її досі не було доставлено. Домовленості передбачали, що Канада відшкодує США повну вартість нової системи NASAMS, натомість Штати укладуть прямий контракт на постачання цього озброєння з Україною. Це мало дозволити Канаді обійти вимогу щодо необхідності отримання дозволу США на реекспорт NASAMS до України.