УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7435 відвідувачів онлайн
Новини
3 240 14

Канада відправила Україні першу замовлену систему ППО NASAMS, - Зеленський

Канада відправила Україні систему ППО NASAMS

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Вдячний Джастіну Трюдо, його команді та всім залученим за успішно проведену тематичну конференцію за четвертим пунктом Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб", що відбулася в Монреалі 30–31 жовтня. Наступним етапом має стати підготовка підсумкового документа – Плану миру – за результатами всіх тематичних конференцій. На полях конференції наша делегація представила Джастіну План перемоги, і сьогодні він підтвердив його підтримку", - розповів Зеленський.

Також співрозмовники обговорили подальшу співпрацю щодо організації другого Саміту миру та залучення до цієї роботи країн Глобального Півдня. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США нададуть Україні пріоритет перед іншими країнами у постачанні ракет для систем ППО Patriot і NASAMS, - Білий Дім

Крім того, прем’єр-міністр повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS.

"Говорили й про подальшу оборонну підтримку України, ситуацію на полі бою, зокрема залучення до війни Північної Кореї. Скоординували співпрацю в межах канадського головування у G7 наступного року", - додав Зеленський.

Читайте: Зеленський провів Ставку: говорили про посилення ППО, боротьбу з КАБами та "Шахедами"

Нагадаємо: Канада оголосила про намір передати Україні цю систему ППО, ціною більш як 300 млн дол США, 10 січня 2023 року, однак її досі не було доставлено. Домовленості передбачали, що Канада відшкодує США повну вартість нової системи NASAMS, натомість Штати укладуть прямий контракт на постачання цього озброєння з Україною. Це мало дозволити Канаді обійти вимогу щодо необхідності отримання дозволу США на реекспорт NASAMS до України.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) ППО (3329) Трюдо Джастін (355) NASAMS (42)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Думаю,що якби в Другу світову і союзники,і вороги публічно,тоді в пресі і по радіо,оголошували про об'єми,дати,якість поставок ,то невідомо який би був результат битв(((
показати весь коментар
04.11.2024 18:38 Відповісти
+6
Завтра у 06:56 завдяки нашій Бубучці зійде Сонце.
показати весь коментар
04.11.2024 18:37 Відповісти
+4
Через розвідку але не з публічних вихвалянь.
показати весь коментар
04.11.2024 18:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Завтра у 06:56 завдяки нашій Бубучці зійде Сонце.
показати весь коментар
04.11.2024 18:37 Відповісти
Думаю,що якби в Другу світову і союзники,і вороги публічно,тоді в пресі і по радіо,оголошували про об'єми,дати,якість поставок ,то невідомо який би був результат битв(((
показати весь коментар
04.11.2024 18:38 Відповісти
Нымцы чудово знали про об'єми, дати, та якість поставок
показати весь коментар
04.11.2024 18:45 Відповісти
Через розвідку але не з публічних вихвалянь.
показати весь коментар
04.11.2024 18:47 Відповісти
І їхбуло тоді достатньо
показати весь коментар
04.11.2024 19:01 Відповісти
Публічні заяви про зброю це ноу-хау ЗЕкоМанди передавати інформацію куратором без ризику бути впійманим на шпигунстві.
показати весь коментар
04.11.2024 19:34 Відповісти
Навіть про далекобійні ракети і літаки,і джевеліни,і супутник Притули -абсолютно все обговорювали місяцями,даючи ворогу якось приготуватися та протидіяти(
показати весь коментар
04.11.2024 20:05 Відповісти
Піар для хрипастика понад все!
показати весь коментар
04.11.2024 18:50 Відповісти
Не прошло и два года!
показати весь коментар
04.11.2024 19:00 Відповісти
Як же ж багато тут диванних критиків, які напевно роблять більше для країни ніж будь хто.
Моя думка, оголошення про доставку ППО не тільки для того що президент щось робить а і для тих хто чекає на такі чудові новини, які допоможуть нашій країні встояти , плюс це підніме дух тих хто воює та взагалі живе під обстрілами.
Невже це вам диванним критикам не очевидно? Чи ви з тих кого постійно критикують то і ви вирішили таким чином вести свою нікчемну лінію життя..
показати весь коментар
04.11.2024 19:05 Відповісти
Усе їм зрозуміло.Але не за те вони,як і соловьов чи скабєєва,отримують "дєнєжноє вознаграждєніє"
показати весь коментар
04.11.2024 19:20 Відповісти
Що мені б найбільше "піднімало б дух", то це розробка і запуск у виробництво вітчизняної зброї. У нас не має обмежень на постачання комплектуючих та технологічного обладнання, але з свого виробництва не вкрадеш і тому "зелені" дуже хочуть купувати з відкатами та по дико завищеним цінам через "зелені прокладки". Війна з кацапами вже 10 років і всім партнерам "дуже дивно" що ми не розвиваємо вітчизняний ВПК відповідно до наших потреб.
показати весь коментар
04.11.2024 19:22 Відповісти
Як добре що в нас є найдорожчий у світі диктор (за наші гроші) якій озвучує хороші новини, і добре що є ті "недиванні" які його ******* та захищають.
показати весь коментар
04.11.2024 19:32 Відповісти
Недоработка. Координаты Бубочка не указал
показати весь коментар
04.11.2024 19:51 Відповісти
 
 