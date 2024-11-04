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Канада отправила Украине первую заказанную систему ПВО NASAMS, - Зеленский

Канада відправила Україні систему ППО NASAMS

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Канады Джастином Трюдо.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Благодарен Джастину Трюдо, его команде и всем вовлеченным за успешно проведенную тематическую конференцию по четвертому пункту Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц", состоявшуюся в Монреале 30-31 октября. Следующим этапом должна стать подготовка итогового документа - Плана мира - по результатам всех тематических конференций. На полях конференции наша делегация представила Джастину "План победы", и сегодня он подтвердил его поддержку", - рассказал Зеленский.

Также собеседники обсудили дальнейшее сотрудничество по организации второго Саммита мира и привлечения к этой работе стран Глобального Юга.

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Кроме того, премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS.

"Говорили и о дальнейшей оборонной поддержке Украины, ситуации на поле боя, в частности о привлечении к войне Северной Кореи. Скоординировали сотрудничество в рамках канадского председательства в G7 в следующем году", - добавил Зеленский.

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Напомним: Канада объявила о намерении передать Украине эту систему ПВО, ценой более 300 млн долл США, 10 января 2023 года, однако она до сих пор не была доставлена. Договоренности предусматривали, что Канада возместит США полную стоимость новой системы NASAMS, взамен Штаты заключат прямой контракт на поставку этого вооружения с Украиной. Это должно было позволить Канаде обойти требование о необходимости получения разрешения США на реэкспорт NASAMS в Украину.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) ПВО (2887) Трюдо Джастин (298) NASAMS (30)


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Топ комментарии
+7
Думаю,що якби в Другу світову і союзники,і вороги публічно,тоді в пресі і по радіо,оголошували про об'єми,дати,якість поставок ,то невідомо який би був результат битв(((
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04.11.2024 18:38 Ответить
+6
Завтра у 06:56 завдяки нашій Бубучці зійде Сонце.
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04.11.2024 18:37 Ответить
+4
Через розвідку але не з публічних вихвалянь.
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04.11.2024 18:47 Ответить
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Завтра у 06:56 завдяки нашій Бубучці зійде Сонце.
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04.11.2024 18:37 Ответить
Думаю,що якби в Другу світову і союзники,і вороги публічно,тоді в пресі і по радіо,оголошували про об'єми,дати,якість поставок ,то невідомо який би був результат битв(((
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04.11.2024 18:38 Ответить
Нымцы чудово знали про об'єми, дати, та якість поставок
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04.11.2024 18:45 Ответить
Через розвідку але не з публічних вихвалянь.
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04.11.2024 18:47 Ответить
І їхбуло тоді достатньо
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04.11.2024 19:01 Ответить
Публічні заяви про зброю це ноу-хау ЗЕкоМанди передавати інформацію куратором без ризику бути впійманим на шпигунстві.
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04.11.2024 19:34 Ответить
Навіть про далекобійні ракети і літаки,і джевеліни,і супутник Притули -абсолютно все обговорювали місяцями,даючи ворогу якось приготуватися та протидіяти(
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04.11.2024 20:05 Ответить
Піар для хрипастика понад все!
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04.11.2024 18:50 Ответить
Не прошло и два года!
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04.11.2024 19:00 Ответить
Як же ж багато тут диванних критиків, які напевно роблять більше для країни ніж будь хто.
Моя думка, оголошення про доставку ППО не тільки для того що президент щось робить а і для тих хто чекає на такі чудові новини, які допоможуть нашій країні встояти , плюс це підніме дух тих хто воює та взагалі живе під обстрілами.
Невже це вам диванним критикам не очевидно? Чи ви з тих кого постійно критикують то і ви вирішили таким чином вести свою нікчемну лінію життя..
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04.11.2024 19:05 Ответить
Усе їм зрозуміло.Але не за те вони,як і соловьов чи скабєєва,отримують "дєнєжноє вознаграждєніє"
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04.11.2024 19:20 Ответить
Що мені б найбільше "піднімало б дух", то це розробка і запуск у виробництво вітчизняної зброї. У нас не має обмежень на постачання комплектуючих та технологічного обладнання, але з свого виробництва не вкрадеш і тому "зелені" дуже хочуть купувати з відкатами та по дико завищеним цінам через "зелені прокладки". Війна з кацапами вже 10 років і всім партнерам "дуже дивно" що ми не розвиваємо вітчизняний ВПК відповідно до наших потреб.
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04.11.2024 19:22 Ответить
Як добре що в нас є найдорожчий у світі диктор (за наші гроші) якій озвучує хороші новини, і добре що є ті "недиванні" які його ******* та захищають.
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04.11.2024 19:32 Ответить
Недоработка. Координаты Бубочка не указал
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04.11.2024 19:51 Ответить
 
 