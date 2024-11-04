Канада отправила Украине первую заказанную систему ПВО NASAMS, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Канады Джастином Трюдо.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Благодарен Джастину Трюдо, его команде и всем вовлеченным за успешно проведенную тематическую конференцию по четвертому пункту Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц", состоявшуюся в Монреале 30-31 октября. Следующим этапом должна стать подготовка итогового документа - Плана мира - по результатам всех тематических конференций. На полях конференции наша делегация представила Джастину "План победы", и сегодня он подтвердил его поддержку", - рассказал Зеленский.

Также собеседники обсудили дальнейшее сотрудничество по организации второго Саммита мира и привлечения к этой работе стран Глобального Юга.

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Кроме того, премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS.

"Говорили и о дальнейшей оборонной поддержке Украины, ситуации на поле боя, в частности о привлечении к войне Северной Кореи. Скоординировали сотрудничество в рамках канадского председательства в G7 в следующем году", - добавил Зеленский.

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Напомним: Канада объявила о намерении передать Украине эту систему ПВО, ценой более 300 млн долл США, 10 января 2023 года, однако она до сих пор не была доставлена. Договоренности предусматривали, что Канада возместит США полную стоимость новой системы NASAMS, взамен Штаты заключат прямой контракт на поставку этого вооружения с Украиной. Это должно было позволить Канаде обойти требование о необходимости получения разрешения США на реэкспорт NASAMS в Украину.