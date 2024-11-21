РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8544 посетителя онлайн
Новости
3 144 4

Аварийные отключения света в Киеве отменены, возвращаются почасовые ограничения, - КГВА (обновлено)

У Києві скасували відключення світла для побутових споживачів

В Киеве отменено отключение света для бытовых потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Текущая ситуация в энергосистеме позволяет сегодня отменить в столице отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Энергетики готовятся к отмене аварийных и стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

В то же время, напомнили там, надо быть готовыми, что ситуация в энергосистеме может измениться и город вернется к отключениям электроснабжения по графикам.

Позже в КГВА добавили, что по состоянию на эту минуту аварийные отключения электроэнергии отменены. Энергетики переходят на почасовые отключения.

У Києві скасували відключення світла для побутових споживачів

Отключение света

Ранее сообщалось, что в Сумской, Житомирской и Полтавской областях введены графики аварийных отключений электроэнергии из-за ракетной атаки РФ. Также экстренные отключения света применяли в Киеве и области, в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Читайте также: В Киеве, на Киевщине, Донетчине, Днепропетровщине, Черкасщине применяются экстренные отключения света

Автор: 

Киев (25511) отключение света (423)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ідіоти, скасовані аварійні відключення, за графіком залишаються.
показать весь комментарий
21.11.2024 08:47 Ответить
Сідалом читали? Написано "аварійних та стабілізаційних".
показать весь комментарий
21.11.2024 08:59 Ответить
Дивно..а в мене світла немає))) дтек не в курсах походу))
показать весь комментарий
21.11.2024 09:17 Ответить
підри ібані знов світлом почали гратися
показать весь комментарий
21.11.2024 11:10 Ответить
 
 