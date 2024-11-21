Аварийные отключения света в Киеве отменены, возвращаются почасовые ограничения, - КГВА (обновлено)

В Киеве отменено отключение света для бытовых потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Текущая ситуация в энергосистеме позволяет сегодня отменить в столице отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Энергетики готовятся к отмене аварийных и стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

В то же время, напомнили там, надо быть готовыми, что ситуация в энергосистеме может измениться и город вернется к отключениям электроснабжения по графикам.

Позже в КГВА добавили, что по состоянию на эту минуту аварийные отключения электроэнергии отменены. Энергетики переходят на почасовые отключения.

Отключение света

Ранее сообщалось, что в Сумской, Житомирской и Полтавской областях введены графики аварийных отключений электроэнергии из-за ракетной атаки РФ. Также экстренные отключения света применяли в Киеве и области, в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

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